ستصبح فوضى المطبخ شيئًا من الماضي بمجرد أن تبدأ في التنظيم بقاعدة واحدة

من السهل العثور على اقتراحات حول تنظيم مساحتك في الكتب والمجلات والمدونات – وقد قمنا بتغطية مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتميزة لتنظيم مطبخك أيضًا. هناك العشرات من التقنيات لكل من التنظيم والتخلص من الفوضى (وهما في الواقع شيئان مختلفان ولكنهما مرتبطان). ولكن حتى تجد المفتاح لنوع معين من التدبير المنزلي، فمن المرجح أن تكون محاولات السيطرة على الفوضى ووضع كل شيء في المكان المناسب في منزلك معركة مستمرة.
إذا كانت الفوضى هي الكريبتونيت الخاص بك مهما حاولت، ألقِ نظرة على القاعدة 1-3-5 كوسيلة لترويض أكوام الأشياء يبدو أن مطبخك وغرفك الأخرى تكتسب تلقائيًا. تدعي كل من وول ستريت وصناعة البرمجيات أنهم أنشأوا استراتيجية الإنتاجية هذه، ولكن في كلتا الحالتين، عندما تطبقها على منزلك، فإن الأمر يتلخص في أن تكون متعمدًا بشأن قائمة المهام الخاصة بك. ببساطة، الرقم “واحد” في 1-3-5 يعني أنك تبدأ بالمهمة الأكبر التي تتطلب أكبر قدر من الطاقة والتركيز من جانبك.
ثم حدد ثلاث مهام إضافية تستغرق قدرًا متوسطًا من الوقت والجهد لإنجازها. أخيرًا، أنهي قائمتك بخمس مهام صغيرة لا تتطلب الكثير من التفكير أو الجهد من جانبك. على سبيل المثال، قد يكون “تنظيم مخزن المؤن” هو رقمك الأول، متبوعًا بالمهام ذات الصلة مثل نقل العناصر المعلبة/المعبأة غير المرغوب فيها (ولكنها لا تزال جيدة) إلى بنك الطعام المحلي. يمكن أن تكون العناصر الخمسة الأصغر التالية شيئًا بسيطًا مثل إعادة تدوير جميع الأدوات البلاستيكية وأكياس البقالة غير المستخدمة، أو مجرد كنس الأرض وإخراج القمامة.
تقسيم المهام المزعجة إلى مهام يمكن التحكم فيها
يكمن سر استخدام طريقة 1-3-5 لترتيب المطبخ وتنظيمه في معرفة كيفية تقسيم المهام الكبيرة الغامضة إلى أجزاء يمكن تحقيقها. على سبيل المثال، أحد أهم الأشياء التي يجب عليك التوقف عن فعلها عندما تقوم بترتيب الفوضى في المطبخ هو عدم محاولة التنظيف والترتيب في نفس الوقت. والأمر الآخر هو: لا تهرب وتجعل الاستثمار في الصناديق أو الصناديق من أولوياتك، عندما تكون المهمة الرئيسية التي بين يديك هي التخلص من الأشياء.
كن واضحًا بشأن ما إذا كانت المهام تندرج ضمن التنظيف أو التنظيم أو المعسكر قم بتقسيم المشاريع الكبيرة إلى وظائف يمكنك إكمالها بشكل معقول في الفترات الزمنية المتاحة لك. “إعادة تنظيم المطبخ” هي مهمة واسعة جدًا وكبيرة جدًا بحيث لا يستطيع معظم الأشخاص معالجتها في يوم واحد. من المرجح أن يكون “تنظيم وترتيب الخزانة التي تحتوي على جميع حاويات وأغطية التخزين غير المتطابقة” هدفًا قابلاً للتحقيق (ولكنه لا يزال كبيرًا) يمكنك تحقيقه في يوم واحد، خاصة إذا كنت تخطط لإضافة ثلاثة مشاريع متوسطة وخمسة مشاريع صغيرة بعد المهمة الرئيسية. تذكر أن خطة 1-3-5 مرنة، ويمكنك تطبيقها على كل مرحلة من مراحل معالجة فوضى المطبخ.
بمجرد الانتهاء من تنظيم الفوضى، يمكنك تطوير نظام تنظيمي يعين مكانًا محددًا لعناصر المطبخ، باستخدام نفس الطريقة. قم بعزل المهام التنظيمية الأكبر، سواء كان ذلك تركيب حلول تنظيمية لجعل خزانة الزاوية أكثر عملية أو إنشاء محطة إفطار مخصصة. بعد ذلك، قم ببعض المهام الأصغر للقيام بها، مثل تحديد المكان الأفضل لتخزين المقص أو ألواح التقطيع، وإعادة العناصر الموجودة بالفعل في المنازل إلى أماكنها المخصصة.