ستصبح فوضى المطبخ شيئًا من الماضي بمجرد أن تبدأ في التنظيم بقاعدة واحدة

من السهل العثور على اقتراحات حول تنظيم مساحتك في الكتب والمجلات والمدونات – وقد قمنا بتغطية مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتميزة لتنظيم مطبخك أيضًا. هناك العشرات من التقنيات لكل من التنظيم والتخلص من الفوضى (وهما في الواقع شيئان مختلفان ولكنهما مرتبطان). ولكن حتى تجد المفتاح لنوع معين من التدبير المنزلي، فمن المرجح أن تكون محاولات السيطرة على الفوضى ووضع كل شيء في المكان المناسب في منزلك معركة مستمرة.

إذا كانت الفوضى هي الكريبتونيت الخاص بك مهما حاولت، ألقِ نظرة على القاعدة 1-3-5 كوسيلة لترويض أكوام الأشياء يبدو أن مطبخك وغرفك الأخرى تكتسب تلقائيًا. تدعي كل من وول ستريت وصناعة البرمجيات أنهم أنشأوا استراتيجية الإنتاجية هذه، ولكن في كلتا الحالتين، عندما تطبقها على منزلك، فإن الأمر يتلخص في أن تكون متعمدًا بشأن قائمة المهام الخاصة بك. ببساطة، الرقم “واحد” في 1-3-5 يعني أنك تبدأ بالمهمة الأكبر التي تتطلب أكبر قدر من الطاقة والتركيز من جانبك.

ثم حدد ثلاث مهام إضافية تستغرق قدرًا متوسطًا من الوقت والجهد لإنجازها. أخيرًا، أنهي قائمتك بخمس مهام صغيرة لا تتطلب الكثير من التفكير أو الجهد من جانبك. على سبيل المثال، قد يكون “تنظيم مخزن المؤن” هو رقمك الأول، متبوعًا بالمهام ذات الصلة مثل نقل العناصر المعلبة/المعبأة غير المرغوب فيها (ولكنها لا تزال جيدة) إلى بنك الطعام المحلي. يمكن أن تكون العناصر الخمسة الأصغر التالية شيئًا بسيطًا مثل إعادة تدوير جميع الأدوات البلاستيكية وأكياس البقالة غير المستخدمة، أو مجرد كنس الأرض وإخراج القمامة.