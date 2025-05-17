ستعطيك فكرة تصميم جوانا جينز المذهلة لتجديد الإلهام الكبير

إذا كنت تبحث عن إضافة بسيطة من شأنها أن تغير مظهر مساحة المعيشة الخاصة بك ، فاحرص على النصيحة من جوانا جينز. حتى لو لم يكن أسلوبك يقع تحت Farmhouse Chic ، لا يزال بإمكان منزلك الاستفادة من نصائحها الخالدة. لا يعني إضافة لمسة ريفية إلى الداخل أنها ستبدو مؤرخة. في الواقع ، يمكن للديكور العضوي والملحقات الطبيعية أن يثبت مساحة معاصرة. إذا كنت تبدأ عملية تجديد ، فإن Gaines لديها فكرة مذهلة لتصميم Mantel والتي ستمنحك إلهامًا كبيرًا. كل ما يستتبعه هو إضافة شعاع خشبي مستصلحة إلى رف الموقد.
في تحول التصميم ، حولت جوانا وشيب جينز “المثبت العلوي” جوانا غينز إلى موقد فو إلى قطعة بيان رائعة مع سفينة مميزة ورببة مصنوعة من الخشب المستصلحة. أوضحت جوانا رؤيتها في مقطع على Facebook: “أنا أحب العفات القديمة. يجب أن يكون هذا مصممًا خصيصًا. أريدها أبيضًا ، لذلك لا يهم نوع الخشب الذي تفعله. أريد أن أضع Corbels على النهايات ، ولكن بسيطة للغاية ومتعب ، لذلك يبدو أنه كان الربة التي جاءت إلى هنا. … أود أن أقوم بالشحن إلى الأعلى.” على الرغم من أن الخشب المستخدم في Shiplap سيتم رسمه باللون الأبيض ، إلا أنه كان هناك قطعة واحدة من الخشب الطبيعي لن يتم تغطيتها – شعاع الخشب المستصلحة الذي ستعيد استخدامه فوق الموقد. إذا كان هدفك هو تزيين مدفأة مثل المحترف ، فإن إضافة عباءة خشب صلبة هي مكان مذهل للبدء.
كيفية إضافة الخشب المستصلحة إلى الموقد الخاص بك وخارجها
إذا كنت ترغب في إضافة Shiplap مثل Chip و Joanna ، فيمكنك اتباع نهج Gaines واستئجار نجار. وأوضحت التحول إلى مالك المنزل ، “جاء نجارنا ، كلينت هارب ، وقامت بشحن ، ثم هذه الربة اللطيفة التي هي شعاع قديم من حظيرة”. أجاب العميل ، “يبدو أنه كان من المفترض أن يكون في هذا المنزل!” ومع ذلك ، إذا كنت ترغب فقط في إضافة عباءة خشبية ، فهذا شيء يمكن القيام به بنفسك. أولاً ، حدد موقع الأزرار وقيادة البراغي المتأخرة ، وقطع الرؤوس لترك قضبان قوية. بعد ذلك ، قم بتدريب الثقوب المطابقة في الجزء الخلفي من الرف ، وأضف لاصق البناء ، وحرك الرف على البراغي للحصول على حامل مخفي. بمجرد تثبيت رفك ، هذه هي أفضل طريقة لتنظيف الخشب المستصلحة في منزلك.
ليست هذه هي المرة الأولى التي توصي فيها جوانا باستخدام شعاع واحد لتحويل الداخلية. كتبت على مدونتها في ماجنوليا ، “ليس عليك دائمًا إضافة عوارض سقف كاملة-إن لهجة شعاع بسيطة هي وسيلة رائعة لتحقيق تصميم متماسك في جميع أنحاء المنزل.” جوانا جينز لديها العديد من الأشياء وما لا تفعل لتزيين مع الخشب المستصلحة. الحيلة هي اختيار النهاية والنبرة التي ستتكمل مساحتك. مع نغمة بنية غنية داكنة ، يعتبر الجوز مثاليًا إذا كنت تريد مظهرًا تقليديًا. لإلقاء نظرة أكثر حداثة ، فكر في البلوط الأبيض. إذا كان هدفك هو تنظيم تصميم داخلي فاخر ، فإن Cherry Wood هو خيار مثالي.