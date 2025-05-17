ستعطيك فكرة تصميم جوانا جينز المذهلة لتجديد الإلهام الكبير

إذا كنت تبحث عن إضافة بسيطة من شأنها أن تغير مظهر مساحة المعيشة الخاصة بك ، فاحرص على النصيحة من جوانا جينز. حتى لو لم يكن أسلوبك يقع تحت Farmhouse Chic ، لا يزال بإمكان منزلك الاستفادة من نصائحها الخالدة. لا يعني إضافة لمسة ريفية إلى الداخل أنها ستبدو مؤرخة. في الواقع ، يمكن للديكور العضوي والملحقات الطبيعية أن يثبت مساحة معاصرة. إذا كنت تبدأ عملية تجديد ، فإن Gaines لديها فكرة مذهلة لتصميم Mantel والتي ستمنحك إلهامًا كبيرًا. كل ما يستتبعه هو إضافة شعاع خشبي مستصلحة إلى رف الموقد.

في تحول التصميم ، حولت جوانا وشيب جينز “المثبت العلوي” جوانا غينز إلى موقد فو إلى قطعة بيان رائعة مع سفينة مميزة ورببة مصنوعة من الخشب المستصلحة. أوضحت جوانا رؤيتها في مقطع على Facebook: “أنا أحب العفات القديمة. يجب أن يكون هذا مصممًا خصيصًا. أريدها أبيضًا ، لذلك لا يهم نوع الخشب الذي تفعله. أريد أن أضع Corbels على النهايات ، ولكن بسيطة للغاية ومتعب ، لذلك يبدو أنه كان الربة التي جاءت إلى هنا. … أود أن أقوم بالشحن إلى الأعلى.” على الرغم من أن الخشب المستخدم في Shiplap سيتم رسمه باللون الأبيض ، إلا أنه كان هناك قطعة واحدة من الخشب الطبيعي لن يتم تغطيتها – شعاع الخشب المستصلحة الذي ستعيد استخدامه فوق الموقد. إذا كان هدفك هو تزيين مدفأة مثل المحترف ، فإن إضافة عباءة خشب صلبة هي مكان مذهل للبدء.