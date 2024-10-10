ستيف كوهين وزوجته أليكس يتقاسمان القبلة على أرض الملعب بعد فوز ميتس في NLDS

ختم ستيف كوهين وزوجته أليكس فوز ميتس على NLDS بقبلة.

احتفل مالك Mets وسيدته بقبلة على أرض الملعب بعد أن قضى Amazin على Phillies في المباراة 4 ليلة الأربعاء في Citi Field للتقدم إلى أول NLCS منذ عام 2015.

بعد إجراء التصفيات مرة واحدة خلال المواسم الثلاثة الأولى لكوهين بصفته مالك الفريق والفشل في الفوز بسلسلة فاصلة، قام فريق ميتس الآن بإخراج برورز وفيليز في جولة البطاقة البرية وNLDS، على التوالي، مع التركيز على تحقيق أمل كوهين. للفوز ببطولة العالم خلال أول ثلاث إلى خمس سنوات من امتلاك النادي.

احتضن فريق كوهين البطل فرانسيسكو ليندور بعد أن حقق فريق ميتس، الذي قاد الفريق معظم الموسم، ضربة قوية في البطولات الأربع الكبرى في الشوط السادس من فوز الفريق 4-1.

كانت هذه أول جولة ليندور على أرضه في فترة ما بعد الموسم، والأولى له منذ حصوله على الضوء الأخضر المذهل، في الشوط التاسع على أرضه في المباراة 161 ضد الشجعان التي انتزعت لفريق ميتس رصيف الملحق في واحدة من أعنف مبارياتهم على الإطلاق.

وخفض كوهين وميتس التوقعات هذا الموسم تحت قيادة رئيس العام الأول ديفيد ستيرنز والمدير الصاعد كارلوس ميندوزا بعد فشل الموسم الماضي في بناء حملة الفريق التي حققت 101 فوز في عام 2022.

لقد قاموا بتحركات أقل روعة مثل التعاقد مع Sean Manaea وLuis Severino وJD Martinez، وبعد بداية صعبة صعد الفريق في الشوط الثاني ليدخل مرحلة ما بعد الموسم.

والآن ينتظرون إما دودجرز أو بادريس للعب للحصول على فرصة للمنافسة في بطولة العالم.