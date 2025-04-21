ستيلرز يستعد لسيناريو شيدور ساندرز في عام 2025 مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

عندما يكون ستيلرز على مدار الساعة يوم الخميس مع الاختيار العام رقم 21 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 ، “يبدو أن جميع الخيارات على الطاولة” حول أخذ قورتربك ، خاصةً إذا كان متصل الإشارة المذكور هو Syder Sanders.

هذا وفقًا لـ ESPN NFL Insider Adam Schefter ، الذي قام بالتفصيل يوم الاثنين عن كيفية تطور مشروع Pittsburgh ، ولماذا “الضغط” يعاني من القلق في الجولة الأولى ، لا سيما مع هدف الوكالات الحرة ، لم يكن هارون رودجرز في مستقبله.

“قالت المصادر إن ستيلرز لم يكن يخطط لصياغة قورتربك في الجولة الأولى ، لكنهم لم يتوقعوا أيضًا أن يسقط ساندرز من أفضل 10 سنوات. يبدو أن جميع الخيارات على الطاولة ، وهم يستعدون في حالة وجود خيار لصياغة SANDERS” ، كتب Schefter عن كولورادو QB ، الذي أصبح NFL LANDING SPOT أحد أكبر قصة قصة في هذا العام.

علاوة على ذلك ، فإن ستيلرز من بين مجموعة الفرق بعد جبابرة – في الأساس قفل لصياغة Miami QB Cam Ward مع الاختيار رقم 1 – “هذا يرغب في معالجة قورتربك في وقت مبكر” ، وفقًا لشيفتر.

هناك أيضًا مسألة اختيارات بيتسبيرغ الخمسة المتبقية بعد الجولة الأولى وكيف يؤثر هذا على خطط الارتفاع أو التداول.

بيتسبيرغ بدون مؤسسها الثاني بعد شحن الاختيار إلى سياتل في مارس كجزء من تجارتها للمستقبل الواسع DK Metcalf.

لقد تركت هذه الخطوة امتيازًا “يتجه إلى الجولات المبكرة للمسودة” لأن ثاني أعلى اختيار له هو الآن رقم 83 في الجولة الثالثة.

بسبب الفجوة بين اختياراتهم الأولى والثالثة ، يمكن أن تجعل “اختيار بيتسبرغ في رقم 21 أكثر أهمية” ، حيث قد لا تنشأ فرصة أخذ QB مرة أخرى حتى اليوم الثاني ، كما أشار Schefter.

يعد فريق Browns و Giants and Saints من بين الفرق التي تشير إلى قورتربك والتي اختاروا ارتفاعًا في مسودة هذا العام في الرقمين 2 و 3 و 9 على التوالي.

كجزء من مسودة الاستعدادات ، كانت ستيلرز مشغولة بالتعرف على ساندرز ، الابن البالغ من العمر 23 عامًا لقاعة فامير برو فامير ، التي تجلبه في وقت سابق من هذا الشهر في وقت سابق من هذا الشهر.

يستمر الفريق في استكشاف الخيارات في هذا المنصب حيث لا يزال رودجرز ، 41 عامًا ، غير مقرز في الخطوات التالية بينما يميل إلى التحديات في حياته الشخصية.

يبدأ مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2024 يوم الخميس في جرين باي. سيكون ستيلرز على مدار الساعة مع اختيار الأرقام 21 و 83 و 124 و 156 و 185 و 229.