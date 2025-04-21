سجل بناء Brain Trust الذي يسحق وصمة العار الطويلة الأمد

رياضة
سجل بناء Brain Trust الذي يسحق وصمة العار الطويلة الأمد

لاحظ كلاي هولمز في سيتي فيلد أن الرياح يمكن أن تدور على مستوى الميدان ، وليس أكثر من ذلك بالنسبة له بعد ظهر يوم الأحد ، عندما كان يتجول بشكل خاص في غرقه الأساسي.

ليس بعيدًا في ماضي هولمز ، كان سيتخبط إلى الأمام. هو ، بعد كل شيء ، كان يعمل في وقت واحد. وألقى أساسا هذا الملعب كمساعد – مغسلة له.

لكن ضد الكرادلة ، تمسك هولمز بستة أدوار و 91 ملعبًا – كلا الارتفاعات لبداية Mets الخمسة – لأنه ، على حد تعبير كارلوس ميندوزا ، “كان عليه حقًا أن يضع … كان عليه استخدام كل أسلحته”. لذا ، ألقى أربعة أعمدة وجماهير وقواطع وتغييرات-الكثير والكثير من التغييرات ، وهو الملعب الذي أنشأه حرفيًا في مختبر في المواسم الخارجية. قال هولمز: “لقد جعلني أشعر حقًا بأنني أشعر وكأنني إبريق”.

يجب أن يكون التركيز على البدء جرة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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