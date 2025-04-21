سجل بناء Brain Trust الذي يسحق وصمة العار الطويلة الأمد

لاحظ كلاي هولمز في سيتي فيلد أن الرياح يمكن أن تدور على مستوى الميدان ، وليس أكثر من ذلك بالنسبة له بعد ظهر يوم الأحد ، عندما كان يتجول بشكل خاص في غرقه الأساسي.

ليس بعيدًا في ماضي هولمز ، كان سيتخبط إلى الأمام. هو ، بعد كل شيء ، كان يعمل في وقت واحد. وألقى أساسا هذا الملعب كمساعد – مغسلة له.

لكن ضد الكرادلة ، تمسك هولمز بستة أدوار و 91 ملعبًا – كلا الارتفاعات لبداية Mets الخمسة – لأنه ، على حد تعبير كارلوس ميندوزا ، “كان عليه حقًا أن يضع … كان عليه استخدام كل أسلحته”. لذا ، ألقى أربعة أعمدة وجماهير وقواطع وتغييرات-الكثير والكثير من التغييرات ، وهو الملعب الذي أنشأه حرفيًا في مختبر في المواسم الخارجية. قال هولمز: “لقد جعلني أشعر حقًا بأنني أشعر وكأنني إبريق”.

يجب أن يكون التركيز على البدء جرة.