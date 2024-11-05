سخانات كوستكو الفضائية عالية التصنيف والتي تكلف أقل من 100 دولار لكل منها

مع انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الولايات المتحدة، الآن هو الوقت المثالي للبدء في التفكير في كيفية البقاء مرتاحًا خلال فصل الشتاء. في حين أن المدفأة الدافئة يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتدفئة غرفة المعيشة الخاصة بك، إلا أنها لا يمكنها أن تتبعك في جميع أنحاء المنزل. إذا كنت تبحث عن وسيلة ميسورة التكلفة لتدفئة مساحة معينة في منزلك، فإن الاستثمار في سخان الفضاء يمكن أن يكون حلاً عمليًا. والأكثر من ذلك، إذا كنت عضوًا في كوستكو، فيمكنك اختيار أفضل سخانات الفضاء تصنيفًا للحفاظ على دفء منزلك والتي تكلف أقل من 100 دولار لكل منها.

يتمتع أعضاء كوستكو بعدد من المزايا من خلال رسوم النادي السنوية، أحدها هو الوصول إلى منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. سخانات الفضاء ليست استثناء من هذه الفائدة. من بين أفضل سخانات الفضاء التي تمت مراجعتها والمتوفرة في Costco هو Presto HeatDish Plus Tilt Parabolic Heater (89.99 دولارًا). يتم الإعلان عن سخان الفضاء هذا على أنه ذو كفاءة عالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أ العاكس مما يساعد على توجيه الحرارة حيث تريد. يأتي مزودًا بميزة حماية طرف الإيقاف التلقائي لمنع الحرائق العرضية ويستخدم 1000 واط فقط من الطاقة على الرغم من الشعور بالدفء أكثر من سخان الفضاء بقدرة 1500 واط. العملاء الذين اشتروا Presto راضون عن عملية الشراء والنتائج التي يقدمها لهم. كتب أحدهم: “هذا الطبق الحراري يبقيني لطيفًا ودافئًا بينما أجلس في مكتبي المنزلي أعمل لساعات. لا أحتاج إلى تشغيل وحدة التدفئة المنزلية وتدفئة المنزل بأكمله من أجل الحفاظ على الدفء في غرفة واحدة من المنزل.” منزل.”