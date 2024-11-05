سخانات كوستكو الفضائية عالية التصنيف والتي تكلف أقل من 100 دولار لكل منها

مع انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الولايات المتحدة، الآن هو الوقت المثالي للبدء في التفكير في كيفية البقاء مرتاحًا خلال فصل الشتاء. في حين أن المدفأة الدافئة يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتدفئة غرفة المعيشة الخاصة بك، إلا أنها لا يمكنها أن تتبعك في جميع أنحاء المنزل. إذا كنت تبحث عن وسيلة ميسورة التكلفة لتدفئة مساحة معينة في منزلك، فإن الاستثمار في سخان الفضاء يمكن أن يكون حلاً عمليًا. والأكثر من ذلك، إذا كنت عضوًا في كوستكو، فيمكنك اختيار أفضل سخانات الفضاء تصنيفًا للحفاظ على دفء منزلك والتي تكلف أقل من 100 دولار لكل منها.
يتمتع أعضاء كوستكو بعدد من المزايا من خلال رسوم النادي السنوية، أحدها هو الوصول إلى منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. سخانات الفضاء ليست استثناء من هذه الفائدة. من بين أفضل سخانات الفضاء التي تمت مراجعتها والمتوفرة في Costco هو Presto HeatDish Plus Tilt Parabolic Heater (89.99 دولارًا). يتم الإعلان عن سخان الفضاء هذا على أنه ذو كفاءة عالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أ العاكس مما يساعد على توجيه الحرارة حيث تريد. يأتي مزودًا بميزة حماية طرف الإيقاف التلقائي لمنع الحرائق العرضية ويستخدم 1000 واط فقط من الطاقة على الرغم من الشعور بالدفء أكثر من سخان الفضاء بقدرة 1500 واط. العملاء الذين اشتروا Presto راضون عن عملية الشراء والنتائج التي يقدمها لهم. كتب أحدهم: “هذا الطبق الحراري يبقيني لطيفًا ودافئًا بينما أجلس في مكتبي المنزلي أعمل لساعات. لا أحتاج إلى تشغيل وحدة التدفئة المنزلية وتدفئة المنزل بأكمله من أجل الحفاظ على الدفء في غرفة واحدة من المنزل.” منزل.”
المزيد من سخانات الفضاء بأسعار معقولة من كوستكو
للحصول على خيار سخان مساحة أقل تكلفة، يبلغ سعر سخان ومروحة الغرفة الكاملة Vornado حاليًا 54.99 دولارًا فقط. يأتي مزودًا بميزة التدوير للمساعدة في تسخين الغرفة بأكملها ويوفر ميزة الأمان المتمثلة في مؤقت لمدة 12 ساعة يعمل على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. يقدر العملاء أن المدفأة تساعدهم على تنظيم درجة حرارة الغرفة، بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد الذي يأتي معه. كتب أحد العملاء مراجعة متوازنة، مقدمًا الثناء والانتقاد للسخان، “يقوم المدفأة بتسخين الغرفة بأكملها بسرعة. كما تعمل وظيفة المروحة بشكل جيد. يعد جهاز التحكم عن بعد بمثابة إضافة لطيفة لتدفئة الغرفة قبل الخروج من السرير. الشيء الوحيد ما أود تغييره هو لوحة اللمس شديدة السطوع وضوء الطاقة الأحمر.”
أخيرًا، إذا كنت تأمل في إضافة سخان إلى منزلك ولكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال، فاطلع على سخان برج السيراميك Lasko. يبلغ سعر هذا الخيار حاليًا 42.99 دولارًا فقط، ومثل Vornado، لديه ميزة إيقاف التشغيل لمدة 12 ساعة. كما أن لديها العديد من ميزات الأمان، بما في ذلك الحماية من الانقلاب، وقفل الأطفال، والحماية من الحرارة الزائدة لمزيد من راحة البال. يذكر العملاء الذين اشتروا هذا المدفأة أن المروحة تتسم بالكفاءة والفعالية في تدفئة الغرفة وأنها تتمتع أيضًا بالقدرة على توفير تكاليف الطاقة. بغض النظر عن ميزانيتك، يمكن لخيارات سخانات كوستكو أن تبقيك دافئًا هذا الشتاء دون إنفاق الكثير من المال. تذكر أن تتجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام المدفأة للحصول على أفضل النتائج.