سعيد كارلوس ميندوزا باستعداد بيت ألونسو ومتانته

ميناء شارع. لوسي – من بين جميع الأرقام التي يمكن أن يحضرها بيت ألونسو إلى تشكيلة Mets ، التي صدى ربما كان أعلى مستوى لمديره في الموسم الماضي هو 162.

وهذا هو ، لعب ألونسو جميع الألعاب الـ 162 لـ Mets في الموسم العادي ، مع الحفاظ على وجود مستمر في منتصف التشكيلة.

وافق Alonso الأسبوع الماضي على صفقة مدتها سنتان بقيمة 54 مليون دولار للعودة إلى Mets ، وعلى الرغم من أن ناديه لم يعلن عن صفقةه بعد أولىه-كان من المقرر أن يحصل Alonso على جسدي يوم الثلاثاء-فقد اعترف المدير كارلوس ميندوزا في أولى. مؤتمر صحفي لتدريب الربيع الذي كان سعيدًا بمعرفة من سيلعب القاعدة الأولى كل يوم.

وقال ميندوزا: “لا داعي للقلق بشأنه – هناك الكثير من الأيام التي لا يشعر فيها بأفضل ما لديه وما زال ينشره”. “في العام الماضي ، كانت هناك أيام لم أشعر فيها أنه سيكون لاعبًا بالنسبة لنا واستمر في دفعه و” ألعب “، وهذا ما أشعر به”.

إذا لم يعود ألونسو ، فقد تم إعداد Mets لتحريك Mark Vientos إلى القاعدة الأولى ، وفتح إمكانية أن يكون Brett Baty أو Luisangel Acuña هو المبتدئ في المركز الثالث.

قام ألونسو في الموسم الماضي بتسليم مسيرته المهنية.

هذا يعني أن أي فريق آخر غير Mets الذي وقعه سيتعين عليه تسليم مسودة اختيار.

يحتوي عقد Alonso الجديد على إلغاء الاشتراك بعد هذا الموسم ، مما يسمح له بأن يصبح وكيلًا مجانيًا مرة أخرى في الشتاء المقبل (لا يمكنه الحصول على عرض مؤهل آخر).

تجسدت صفقة ألونسو الأسبوع الماضي ، بعد أن طار مالك الفريق ستيف كوهين إلى تامبا والتقى بأول رجل القاعدة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

أوضح كوهين ورئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز ألونسو أنه لا يزال مطلوبًا.

وقال ميندوزا: “كان الموسم كله ما إذا كان (ألونسو) سيعود مرة أخرى أم لا ، ونأمل أن نتمكن من التحدث أكثر هنا قريبًا ، لكننا نعرف ما يجلبه إلى الطاولة”.

هذا رجل لعب كل لعبة لنا العام الماضي. شخصيته ، كم أراد أن يكون هنا وإنجاز الهدف النهائي. إنه يستمتع بمدينتنا وقاعدة المعجبين لدينا. إنه يجلب الكثير وأنا متحمس “.