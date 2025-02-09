سكان الجزيرة خنقوا البرية ، توجه إلى 4 دول يحطم على الحامض

القديس بولس ، مينيسوتا – يعرج سكان الجزيرة في الدول الأربع بأكثر من طريقة.

انتهى ارتفاع سلسلة الفوز بسبع مباريات والتي أقامتهم في التنافس في البلاي اوف.

الآن يتعلق الأمر بالتغلب على القطع وإثبات أن أسبوعين رائعين لم يكن مجرد سراب.

في حين أن سكان الجزيرة لم يتفوقوا تمامًا في أي من الخسائر الثلاثة التي تعرضوا لها في الألعاب الأربع التي تتجه إلى الاستراحة ، فهذا عمل نتائج.

وينفخ الفترة الثانية من هدفين لخسارة 6-3 أمام البرية يوم السبت لا يلهم أي مفاهيم مفادها أن سكان الجزر منافس شرعي يتنكرون كأمل في التصفيات.

بدا الأمر وكأن سكان الجزيرة كانوا في طريقهم إلى الفوز في الطرف الثاني من ظهره قبل أن يذهب كل شيء إلى القطع في وقت متأخر من الثانية.

قام فريدريك غودرو بتخفيض 3-1 إلى 3-2 بهدف لعب السلطة من أعلى المنطقة بعد أن ألقيت لعبة الصولجان على توني ديانجيلو والبائتين إيليا سوروكين في علامة 13:21 من هذه الفترة.

ثم سجل مات بولدي وياكوف ترينين أهدافًا شبه متطورة مفصولة بـ 51 ثانية فقط ، وكلاهما ينحرفان عن لقطات نقاط من جوناس برودين وجيك ميدلتون ، على التوالي.

فجأة ، كان سكان الجزيرة يتخلفون عن 4-3 في لعبة قاموا بالسيطرة عليها إلى حد كبير ، وتراجعوا إلى الاستراحة الثانية.

وفي ليلة لم يكن فيها سكان الجزيرة لديهم خزان كامل في بداية اللعبة ، بعد أن لعب قبل 24 ساعة ، لم يكن هناك عودة في المتجر.

نظرت الأرجل المتعبة إلى خطأ في الاختراق الفاشل الذي أدى إلى الهدف الثاني لجولدي في الليلة 5:53 إلى الثالث ، عندما ألقى جناح مينيسوتا الصولجان في التجعد فقط ل DeAngelo ليضربه في شبكته الخاصة.

لم يكن هناك أي دفعة من الشبكات الفارغة من ماركوس فوليجنيو ، وقد غلق النتيجة التي كانت تبدو أقل بكثير مما شعرت به اللعبة طوال الليل.

في ليلة كان يمكن أن تتحرك فيها ضمن نقطتين من نقطة مباراة فاصلة ، سقطت الجزر بدلاً من ذلك أسفل الترتيب خلف رينجرز ، وبقيت أربع نقاط في الخلف.

كما هو الحال بالنسبة ، تزامن الانخفاض في النتائج مباشرة مع إصابات Mat Barzal و Scott Mayfield. لا يبدو أن سكان الجزيرة يعودون في أي وقت بعد وقت قصير من تأكيد الفريق أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإصابة اليسار اليسرى المفترضة.

أما بالنسبة لمايفيلد ، الذي كان يطلق عليه يوميًا ، يمكن لسكان الجزيرة استخدامه بشكل سيء عندما يعودون من الاستراحة.

مع ثقة باتريك روي في دينيس تشولوفسكي التي تحوم حول صفر ، لعب النادي أساسًا في الأسبوع الماضي مع خمسة مدافعين وانفصل التعب يوم السبت.

لا يزال بإمكان سكان الجزيرة الذهاب إلى أي طريق في الموعد النهائي التجاري في 7 مارس ، ومن المحتمل أن يلتزم المدير العام لو لامورييلو بإحدى كليشيهاته المفضلة: إذا كان لديك وقت ، فاستخدمه.

لكن توقعات الجزر أكثر صرامة في تسريح لمدة أسبوعين مما كانت عليه قبل سبعة أيام فقط.

كان الحصول على ما لا يقل عن نقطتين من بينهما من خلال وينيبيغ ، وكان مينيسوتا الحد الأدنى للشعور بالشعر لائق بشأن الطريقة الطائرات يوم السبت.

تخلى سكان الجزيرة عن الهدف الافتتاحي 3:19 فقط في المباراة عندما قام ماركو روسي بتمزيق واحد من الفتحة ، لكن الأمر استغرق منهم 13 ثانية فقط لربطه على هدف على هدف كايل بالميري في الطرف الآخر من الجليد.

أهداف متتالية من مواطني مينيسوتا ، بروك نيلسون وأندرس لي ، قدموا الصدارة إلى 3-1 في الثانية ، وعلى الرغم من أنها كانت بعيدة عن الأداء المثالي ، فقد أغلق سكان الجزيرة الألعاب جيدًا مؤخرًا.

فقط ليس هذا واحد.