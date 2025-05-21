سوف يوفر لك نصيحة الأرضيات النجمة HGTV Nate Berkus المال دون التضحية بالمظهر

يحب Nate Berkus من HGTV الصقل في خبرته ومشاركة جميع نصائحه حول كل شيء منازل ، من اختراقات التصميم الذكي إلى ترقيات نمط الحياة. في الماضي ، كشف بيركوس حتى كيف يجعل رائحة المنزل مذهلة. مع العلم بمدى تجديدات التكلفة ، قام أيضًا بمشاركة نصيحة أرضيات فعالة من حيث التكلفة: استخدام بلاط الرخام الذي يشبه الحجر الطبيعي ولكنه يأتي بجزء بسيط من السعر. لمجرد أنك تعمل ضمن ميزانية لا يعني أنه يجب عليك التضحية بالمظهر.
في مقطع فيديو على YouTube التي شاركتها NJ Kitchens and Baths ، يمشي بيركوس لعملائه من خلال تجديد منزل عائلتهما ، وبينما يعلق العميل على مدى روعة الأرضيات في الحمام ، يتيح لهم بيركوس الدخول إلى السر. ويوضح قائلاً: “يجب أن أخبرك هذا الأرضية … 79 دولارًا للتثبيت. إنه ليس حجرًا. إنه بلاط رخامي. مقاومة للماء تمامًا”. بناءً على الفيديو ، تبدو الأرضية جيدة جدًا مقابل 79 دولارًا.
يوضح لنا Berkus ‘Go-to Hack أن الأمر يتعلق باختيار المواد المناسبة أكثر من مجرد اختيار الأغلى. يمكن أن توفر البلاط الرخامي للحمامات المظهر الأنيق والراقي للحجر الطبيعي دون التكلفة ، والتي يمكن أن تكون بآلاف الدولارات ، أو صيانة الصيانة العالية. بالطبع ، إذا كانت ميزانيتك غير محدودة ، فاستمر في تثبيت الصفقة الحقيقية. ومع ذلك ، يعمل معظمنا بميزانية محددة ، ومن الأهمية بمكان الادخار كلما كان ذلك ممكنًا.
إنفاق حيث يتم إهماله عند تجديد الميزانية
https://www.youtube.com/watch؟v=50VN-HEOSGC
نصيحة أرضيات نيت بيركوس هي أكثر من مجرد حل سريع. إنها استراتيجية تصميم حكيمة يمكن تطبيقها على أي جزء من التجديد الخاص بك: معرفة مكان حفظه ومكان التفاخر. الادخار الاستراتيجي والإنفاق يمكن أن يحدث فرقا في مساحتك.
نقطة أساسية أخرى؟ يؤكد بيركوس على أهمية عدم ترك الاتجاهات تملي تجديدك. هذا هو أحد الأخطاء التي يريدك بيركوس تجنبها بأي ثمن. وقال المصمم لـ Architectural Digest ، “أنا دائمًا ما أصل إلى ما هو كلاسيكي ، ما الذي صمد أمام اختبار الزمن”. إذا كنت تعمل بميزانية ، فمن المهم ألا تتأثر بشدة بشيء يتجه في الوقت الحالي. فكر الخالدة.
إذا قمت بحفظ الأرضيات في تجديد الحمام الخاص بك ، فيمكنك إنفاق المزيد على ترقيات التأثير العالي. الترقيات ذات التأثير الأعلى هي ما سيلاحظه الناس على الفور ، مثل إضاءة البيانات ، أو قطعة بيان مثل المرآة البارزة ، أو حتى الغرور المخصص. المفتاح هو التعرف على متى لا يزال بإمكان مادة منخفضة التكلفة الوفاء بالأناقة والوظائف ، وعندما يكون من المفيد الاستثمار في شيء أكثر جوهرية. الأمر نفسه ينطبق على المطبخ. بالنسبة لأشياء مثل الخزائن والأجهزة ، قد يكون التفاخر جديراً بالاهتمام. تبرز هذه العناصر من المطبخ ، ويمكن أن تجعل القطع عالية الجودة حقًا تألق المطبخ. من ناحية أخرى ، من الواضح أنه ليس عليك إنفاق أعلى الدولار للأرضيات ، حيث تتوفر الخيارات الأنيقة والوظيفية بسعر أقل.