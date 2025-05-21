سوف يوفر لك نصيحة الأرضيات النجمة HGTV Nate Berkus المال دون التضحية بالمظهر

يحب Nate Berkus من HGTV الصقل في خبرته ومشاركة جميع نصائحه حول كل شيء منازل ، من اختراقات التصميم الذكي إلى ترقيات نمط الحياة. في الماضي ، كشف بيركوس حتى كيف يجعل رائحة المنزل مذهلة. مع العلم بمدى تجديدات التكلفة ، قام أيضًا بمشاركة نصيحة أرضيات فعالة من حيث التكلفة: استخدام بلاط الرخام الذي يشبه الحجر الطبيعي ولكنه يأتي بجزء بسيط من السعر. لمجرد أنك تعمل ضمن ميزانية لا يعني أنه يجب عليك التضحية بالمظهر.

في مقطع فيديو على YouTube التي شاركتها NJ Kitchens and Baths ، يمشي بيركوس لعملائه من خلال تجديد منزل عائلتهما ، وبينما يعلق العميل على مدى روعة الأرضيات في الحمام ، يتيح لهم بيركوس الدخول إلى السر. ويوضح قائلاً: “يجب أن أخبرك هذا الأرضية … 79 دولارًا للتثبيت. إنه ليس حجرًا. إنه بلاط رخامي. مقاومة للماء تمامًا”. بناءً على الفيديو ، تبدو الأرضية جيدة جدًا مقابل 79 دولارًا.

يوضح لنا Berkus ‘Go-to Hack أن الأمر يتعلق باختيار المواد المناسبة أكثر من مجرد اختيار الأغلى. يمكن أن توفر البلاط الرخامي للحمامات المظهر الأنيق والراقي للحجر الطبيعي دون التكلفة ، والتي يمكن أن تكون بآلاف الدولارات ، أو صيانة الصيانة العالية. بالطبع ، إذا كانت ميزانيتك غير محدودة ، فاستمر في تثبيت الصفقة الحقيقية. ومع ذلك ، يعمل معظمنا بميزانية محددة ، ومن الأهمية بمكان الادخار كلما كان ذلك ممكنًا.