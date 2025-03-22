سيخبر طريق بيت ألونسو إلى كسر سجل الامتياز المنزلي Mets كل شيء

رياضة
سيخبر طريق بيت ألونسو إلى كسر سجل الامتياز المنزلي Mets كل شيء

ميناء شارع. لوسي – عاد بيت ألونسو إلى Mets ، وهذا وضع Darryl Strawberry وسجل Homer Record على Amprancy. لذلك دعونا نستمتع ببعض المرح للبدء هنا وإنشاء الموعد النهائي للتجارة ، 31 يوليو ، حيث أن الموعد المفرط/تحت الموعد المتراكمة في المركز الـ 27 ضروريًا ليصبح ملكًا للتاريخ التاريخي للمنظمة.

أي طريق أنت ذاهب؟

إذا كان ذلك يساعد ، في أسوأ عام السلطة في عام 2024 ، كان لدى ألونسو 22 هوميروس في 31 يوليو في 467 مباراة. استغرق الأمر حتى 17 أغسطس للوصول إلى 27 هواة في ظهوره 529.

ولكن ، مرة أخرى ، كان هذا أفقر موسم السلطة في ألونسو. كان الـ 34 الذي ضربه هو أقل في موسم 162 مباراة ، و-أكثر انعكاسًا للانكماش-كان يحظى بنسبة 4.9 في المائة من ظهوره في الصفيحة ، إلى حد بعيد انخفاض حياته المهنية. لا تزال هذه مخرجات طاقة جيدة للغاية ، حيث تعادل 4.9 في المائة في المركز الثامن عشر بين الضاربون المؤهلين مع جوش نايلور ، خلف جيك برجر وريس هوسكينز (كلاهما عند 5.0 في المائة) ، ولكن قبل برايس هاربر وفرانسيسكو ليندور (كلاهما في 4.8 في المائة).

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية