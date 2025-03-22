سيخبر طريق بيت ألونسو إلى كسر سجل الامتياز المنزلي Mets كل شيء

ميناء شارع. لوسي – عاد بيت ألونسو إلى Mets ، وهذا وضع Darryl Strawberry وسجل Homer Record على Amprancy. لذلك دعونا نستمتع ببعض المرح للبدء هنا وإنشاء الموعد النهائي للتجارة ، 31 يوليو ، حيث أن الموعد المفرط/تحت الموعد المتراكمة في المركز الـ 27 ضروريًا ليصبح ملكًا للتاريخ التاريخي للمنظمة.

أي طريق أنت ذاهب؟

إذا كان ذلك يساعد ، في أسوأ عام السلطة في عام 2024 ، كان لدى ألونسو 22 هوميروس في 31 يوليو في 467 مباراة. استغرق الأمر حتى 17 أغسطس للوصول إلى 27 هواة في ظهوره 529.

ولكن ، مرة أخرى ، كان هذا أفقر موسم السلطة في ألونسو. كان الـ 34 الذي ضربه هو أقل في موسم 162 مباراة ، و-أكثر انعكاسًا للانكماش-كان يحظى بنسبة 4.9 في المائة من ظهوره في الصفيحة ، إلى حد بعيد انخفاض حياته المهنية. لا تزال هذه مخرجات طاقة جيدة للغاية ، حيث تعادل 4.9 في المائة في المركز الثامن عشر بين الضاربون المؤهلين مع جوش نايلور ، خلف جيك برجر وريس هوسكينز (كلاهما عند 5.0 في المائة) ، ولكن قبل برايس هاربر وفرانسيسكو ليندور (كلاهما في 4.8 في المائة).