سيقدم فريق دودجرز عرضًا لشراء خوان سوتو – بفضل عقد شوهي أوهتاني

لوس أنجلوس ـ قد يصبح الأغنياء أكثر ثراءً. إن فريق دودجرز في منتصف الطريق للتغلب على يانكيز في بطولة العالم، والكلمة هي أن لديهم اهتمامًا بالتعاقد مع نجم يانكيز خوان سوتو، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكيرهم.

تقول المصادر إن فريق دودجرز، الذي يمكن القول بالفعل أنه أفضل هجوم في لعبة البيسبول – إما هم أو يانكيز – يعتزمون اللعب لصالح سوتو “إذا كان مهتمًا” بالمجيء.

يُنظر إلى فريق يانكيز وميتس بشكل مفهوم من قبل الأشخاص المحيطين بالبيسبول على أنهما المرشحان المحتملان للتعاقد مع سوتو، ليس فقط لأنهما فريقان جيدان جدًا في وضع مالي ممتاز للقيام بالركض مع الوكيل الحر الذي من المتوقع أن يسجل رقمًا قياسيًا في الراتب، ولكن لأن سوتو هو يُنظر إليه على أنه يستمتع بعامه في نيويورك. يستطيع المراوغون الطاغوت تحمل تكاليفه أيضًا، لكن السؤال الأكبر بالنسبة لهم هو: هل سيعود غربًا؟

يرى شعب يانكيز أن فريق ميتس (وربما بلو جايز) هو التهديد الحقيقي في ديربي سوتو ولا يعتقدون أن سوتو يريد العودة إلى جنوب كاليفورنيا أكثر مما أراد شوهي أوهتاني القدوم إلى نيويورك. أما بالنسبة لسوتو ودودجرز، فقد كان لدى أحد الأشخاص في يانكيز كلمتان: “لن يحدث أبدًا”.

يُعتقد أن فريق يانكيز سنويًا تقريبًا هو الفريق الأعلى إيرادات في لعبة البيسبول، ولدى فريق ميتس أغنى مالك منفرد في لعبة البيسبول، ستيف كوهين، لكن الوضع المالي لدودجرز، الممتاز بالفعل، تم تعزيزه بشكل كبير عند توقيع شوهي أوهتاني. غالبًا ما يشكر لاعبو فريق دودجرز للبيسبول أوهتاني على إظهار المرونة في التوقيع على صفقة بقيمة 700 مليون دولار مؤجلة بنسبة 97 بالمائة، مما يساعدهم بشكل يتجاوز إنتاجيته غير المسبوقة بنسبة 50-50 من خلال السماح لهم بالتوقيع على أي شخص تقريبًا. والحقيقة هي أن دودجرز الكبار يشكرون نجومهم المحظوظين كل يوم على الهدية التي من المفترض أن يستمروا في تقديمها.

يقال أنه نظرًا لأن 68 مليون دولار من راتب Ohtani البالغ 70 مليون دولار مؤجل بدون فوائد، فإن التكلفة التي يتحملها فريق Dodgers تقترب من حوالي 30 مليون دولار سنويًا، حتى أقل من تقديرات اتحاد اللاعبين البالغة 43.7 مليون دولار. لكن الفائدة الأكبر بكثير هي الربح الهائل الذي تحققه عائلة دودجرز من خلال فرص الرعاية والتسويق – إذ ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن شركتي طيران آسيويتين وحدهما ترعيان عائلة دودجرز – والكلمة هي أنها في الواقع تكلفتهم أضعاف تكلفة عقد أوهتاني القياسي.

سوتو، الذي حقق 41 نقطة على أرضه وسجل أفضل مسيرته المهنية .989 OPS لموسم كامل في عام 2024، يقع في زقاق دودجرز باعتباره لاعبًا رائعًا على الإطلاق يتمتع بسمعة طيبة وشبابًا غير عادي بالنسبة لوكيل حر – فهو بلغ عامه السادس والعشرين في يوم المباراة الأولى. وعلى الرغم من أنه وصف هذا العام على أعتاب بطولة العالم بأنه “واحد من أكثر السنوات متعة”، إلا أنه قال باستمرار إن اهتمامه الرئيسي هو الفوز، كما أن لوس أنجلوس التي تدير ببراعة في وضع جيد للاستمرار. للقيام بذلك، ربما حتى في وضع جيد مثل بطل التاريخ، يانكيز.

وقع فريق دودجرز على عقود لاعبين تزيد قيمتها عن مليار دولار في الشتاء الماضي، بما في ذلك 325 مليون دولار (بالإضافة إلى 50.6 مليون دولار في رسوم النشر) لوكيل حر شاب آخر تاريخيًا، وهو يوشينوبو ياماموتو، صاحب اليد اليمنى الذي أغلق فريق يانكيز في المباراة الثانية 4-2 في لوس أنجلوس. الفوز ومن المتوقع أن يلعب بشكل كبير مرة أخرى هذا الشتاء.

السؤال الأهم لدى عائلة دودجرز بشأن سوتو هو سؤال جغرافي. يرى الكثيرون أن يانكيز وميتس يتمتعان بميزة في ديربي الوكيل الحر المرتقب نظرًا لوجود اقتراح في وقت مبكر من فترة ولايته في سان دييغو بأن النجم الدومينيكي يفضل التواجد على الساحل الشرقي، حيث بدأ مع المنتخب الوطني في واشنطن. ولكن على الرغم من أنه قد يفضل الشرق، إلا أن هناك فرصة ممتازة لإعادة التوقيع مع بادريس في الصيف الماضي قبل أن يمرض مالك بادريس المحبوب بيتر سيدلر ويتوفى. وقيل إنهم كانوا “على الطريق” في المفاوضات قبل المنعطف المأساوي لسيدلر.

عزز سوتو سيرته الذاتية من خلال إظهار أنه قادر على الازدهار في نيويورك وصقل سمعته الضخمة في فترة ما بعد الموسم بشهر أكتوبر كبير آخر – أصبح أصغر لاعب يسجل خمسة أشواط على أرضه في فترة ما بعد الموسم في سباق لقب ناتس لعام 2019، وقد نشر في أكتوبر هذا ما يقرب من 1.400 OPS بين ALCS وأول لعبتين من بطولة العالم. لكن السؤال الآخر هو ما إذا كان يمانع في أن يكون اللاعب الثاني في فريق حيث يحتل أوهتاني المركز الأول بلا شك. (لم يمانع سوتو في ذلك في نيويورك مع آرون جادج). يمتلك فريق Dodgers بالفعل أفضل لاعب أيمن في MLB، Mookie Betts، لكنه أظهر أنه قادر على اللعب في أي مكان، بما في ذلك الملعب المركزي. يمكن لسوتو أيضًا اللعب في الملعب الأيسر. يتمتع الوكيل الحر تيوسكار هيرنانديز بعام رائع ويقول إنه يريد البقاء “بنسبة 1000 بالمائة”.

يُنظر إلى فريق دودجرز على أنه من المحتمل جدًا أن يكون المرشح المفضل لنجم ياباني آخر، وهو الرامي الأيمن روكي ساساكي، إذا جاء هذا الشتاء (يُنظر إلى هناك فرصة جيدة لفعل ذلك)، ومع توقيع ياماموتو، فقد أصبحوا بالفعل كسرت فكرة أن النجوم اليابانيين الكبار لا يريدون مشاركة الأضواء مع نجم ياباني آخر. The Dodgers في وضع يسمح لهم بالحصول على مليار دولار أخرى بالإضافة إلى فصل الشتاء مع توفر مجموعة جيدة من الوكلاء المجانيين.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

من المتوقع أن ينضم أوهتاني الذي لا مثيل له إلى الدورة في العام المقبل، كما يجب على نجوم الرمي المصابين تايلر جلاسنو، وتوني غونسولين، وداستن ماي، وكلايتون كيرشو، الذي يُفترض أنه عظيم على الإطلاق، أن يدعموا أيضًا مجموعة التناوب الهيكلية التي تضم فريق دودجرز حتى الآن مباراتين. – إلى لا شيء يتصدر بطولة العالم، ولكن من المتوقع التأكيد على الترويج.

لن يتفاجأ أحد إذا قاموا أيضًا بالركض في أي من 1) بليك سنيل، الذي قالت المصادر إنه سيختار عدم المشاركة (لقد حاولوا معه الربيع الماضي لكنهم فشلوا في ذلك، ورفضوا القيام بالسنة الثانية وانسحبوا)، 2 ) كوربين بيرنز، مواطن من جنوب كاليفورنيا وفائز سابق في Cy Young، 3) جاك فلاهيرتي الخاص بهم، الذي نصب جوهرة في NLCS ضد Mets وجوهرة قريبة في اللعبة 1 مقابل Yankees، 4) فريقه LA Harvard Westlake High زميل المدرسة ماكس فرايد أو 5) أي نجم آخر.

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون سوتو على رادارهم. وكما أشار أحد الأشخاص المطلعين على تفكيرهم، فقد حاولوا على الأقل التعامل مع “كل” الوكلاء المجانيين الكبار “تقريبًا”. النجوم الوحيدون الذين تجاوزوهم تمامًا هم كارلوس كوريا (بسبب كراهية مشجعي دودجرز لأستروس من بطولة العالم 2017 الملوثة) والقاضي، الذي افترضوا بشكل صحيح أنه يعود إلى يانكيز. (كما أنهم لم يلعبوا لفريق Manny Machado الخاص بهم لأنهم شعروا أنه لا يتناسب مع ناديهم، وفقًا لأشخاص Dodgers.)

لقد وقعوا سابقًا على فريدي فريمان، وكذلك ياماموتو، وقاموا بحبس بيتس وحاولوا التعاقد مع جيريت كول وبرايس هاربر وكوري سيجر والعديد من النجوم الآخرين. ولكن بفضل عقد أوهتاني، الذي لا يعد الأغنى فحسب، بل الأكثر “مرونة” على الإطلاق، فإنهم يشكلون تهديدًا بالتوقيع مع أي شخص تقريبًا خلال فصول الشتاء التسعة المقبلة.