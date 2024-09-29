سيمون بايلز يقبل جوناثان أوينز على الهامش قبل مباراة بيرز

رياضة
سيمون بايلز يقبل جوناثان أوينز على الهامش قبل مباراة بيرز

بدأت سيمون بايلز يوم الأحد المزدحم بزيارة إلى سولدجر فيلد.

أمضت لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الأولمبية 11 مرة وقتًا على الهامش قبل مباراة Bears ‘Week 4 ضد رامز، حيث شاركت هي وزوجها، سلامة شيكاغو جوناثان أوينز، قبلة.

كما التقطت بايلز، 27 عامًا، التي تزوجت أوينز، 29 عامًا، الربيع الماضي، صورًا في الملعب.

يتواجد اللاعب الأولمبي ثلاث مرات في المدينة لحضور جولة Gold Over America، مع عرض من المقرر أن يقام مساء الأحد في United Center.

كشفت بايلز في أغسطس أنها غير متأكدة من عدد مباريات أوينز التي ستتمكن من حضورها في جولة Gold Over America – التي توصف بأنها “عرض مبهج للألعاب الرياضية المذهلة وتصميم الرقصات عالية الطاقة” – التي تسافر في جميع أنحاء البلاد. حتى 3 نوفمبر.

حضرت ظاهرة الجمباز إحدى مباريات فريق Bears قبل بداية الموسم خلال الصيف وأثارت أحاديث عبر الإنترنت حول ملابس Packers الخاصة بها نظرًا للتنافس التاريخي بين شيكاغو وجرين باي.

أمضى أوينز الموسم الماضي مع فريق باكرز قبل أن يوافق على عقد لمدة عامين مع فريق بيرز في فترة الإجازة.

واختارت بايلز سترة قصيرة من نوع Bears يوم الأحد وارتدتها مع تنورة بيضاء وحذاء طويل يصل إلى الفخذ.

لقد كانت أشهر قليلة صعبة بالنسبة لبايلز، التي أضافت أربع ميداليات أولمبية إلى مجموعتها في ألعاب باريس خلال الصيف.

حصلت على الميدالية الذهبية في الحدث الشامل للفريق، والفرد الشامل، ونهائي القفز.

وفازت بايلز أيضًا بميدالية فضية في نهائي التمرينات الأرضية، فيما احتلت البرازيلية ريبيكا أندرادي المركز الأول على منصة التتويج.

حصل أوينز على إذن من فريق الدببة لتفويت بعض المعسكرات التدريبية لمشاهدة بايلز وهو يتنافس في باريس.

ودخل فريق الدببة مباراة الأحد بنتيجة 1-2. وتقدمت شيكاغو على لوس أنجلوس (1-2) 17-9 في الربع الثالث.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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