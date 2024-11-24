شاشة خصوصية شجرة الدولار DIY التي تصرخ بسحر صديق للميزانية

في حين أن شاشات الخصوصية قد تكون مكلفة في بعض الأحيان، فقد اتضح أنه يمكنك صنع شاشة خصوصية أنيقة باستخدام بعض الخشب الخردة وإطارات صور شجرة الدولار. للحصول على هذا المظهر الساحر، يمكنك استخدام إطارات فضية أو ذهبية ورش طلاء الشاشة لتتناسب معها. يمكن إضافة أقمشة خردة رائعة، مثل المخمل أو الدانتيل، إلى شاشتك لتقليل الرؤية وإضافة القليل من الذوق إلى مشروعك. هذا المشروع قابل للتخصيص بشكل كبير ويمكنه ترقية أي غرفة في منزلك.
نظرًا لأنك ستقوم ببناء الشاشة بنفسك، يمكنك قياس المساحة التي تريدها وإنشاءها وفقًا للأبعاد المثالية لمنزلك؛ ومع ذلك، تأكد من أن حجم إطار الصورة الذي تختاره سيتوافق بشكل جيد مع قاعدتك، حيث سيتم وضعها داخلها. بالنسبة لقاعدة مشروعك، ستحتاج إلى إنشاء لوحتين مستطيلتين على الأقل عن طريق لصق ودبابيس أربعة ألواح خشبية رفيعة معًا لكل منهما. يمكنك استخدام أي خشب خردة متاح لك، أو يحتوي The Home Depot على ألواح مقاس 1 × 2 بوصة بأقل من دولارين. بمجرد إنشاء جميع اللوحات، يتم تثبيت المفصلات اللولبية في الجوانب الطويلة لتوصيلها. الآن بعد أن تم تجهيز قاعدتك، يمكنك إنشاء وتزيين شاشة الخصوصية الخاصة بك. إذا اخترت ترك الإطارات فارغة والتخلي عن القماش، فيمكن أن يعمل هذا المشروع أيضًا على إنشاء مقسم غرفة مناسب للمستأجر.
صياغة شاشة الخصوصية براقة
الآن بعد أن تم الانتهاء من قاعدتك، قم برشها لتتناسب مع إطارات الصور الرائعة الخاصة بك ثم ضعها جانبًا. قم بإزالة جميع الأجهزة من إطارات صور Dollar Tree الخاصة بك وابدأ في إرفاقها، مع ترك مساحة بينها للزينة. تُعد حلقات المناديل التي يمكن التخلص منها من Getfitsoo ذات الأنماط الهندسية بمثابة لمسات رائعة لهذا المشروع، ويمكنك استخدام عرضها لقياس المساحة المثالية بين إطاراتك. الآن، ضع إطاراتك في خطوط بطول قاعدتك، مع ترك عدة بوصات بينهما، واستخدم العصي الحرفية لإرفاقها. قم بلصق اثنين من العصي اليدوية العمودية جنبًا إلى جنب على الأطراف الأقصر لإطارين، أو إذا لم يعجبك هذا المظهر، فما عليك سوى لصق الإطارات معًا.
بمجرد حصولك على سلسلة من الإطارات، قم بلصقها على خشب قاعدتك. اعتمادًا على الحجم، قد تتمكن من تركيب مجموعة أو مجموعتين من الإطارات في كل لوحة من شاشة الخصوصية لديك. الآن، قم بقص اللسان الموجود على حامل المناديل وألصقه على الإطارات لإخفاء العصي الحرفية. يمكنك إضافة المزيد من العلامات بين أعمدة الإطارات أو في أي مكان يبدو أفضل. لمنح شاشتك مزيدًا من الخصوصية، قم بتمديد قطعة القماش إلى الخلف وتثبيتها في مكانها. بدلًا من ذلك، قم بلصق الورق المقوى المغطى بالقماش داخل كل إطار. باستخدام هذه الطريقة الفريدة لاستخدام إطارات صور Dollar Tree، يمكنك إنشاء شاشة خصوصية فريدة من نوعها دون الإضرار بميزانيتك.