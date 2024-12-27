شاهد بينما تقوم روتجرز بدفعة زائفة للهبوط في تطور جديد

قام فريق Rutgers Scarlett Knights بتفريغ قواعد اللعب في لعبة Rate Bowl يوم الخميس ضد ولاية كانساس، وترك فريق Wildcats في حيرة من أمره في نقاط مختلفة من اللعبة.

بعد 67 ياردة من ركلة الجزاء وضعتهم في المنطقة الحمراء خلال الربع الرابع، قاد روتجرز الكرة إلى خط ياردة واحدة وعرض لقطة مختلفة في لعب الدفع السريع لفيلادلفيا إيجلز.

في أول وهدف من خط ياردة واحدة، قاموا بتنفيذ الدفع دون جدوى قبل الإسراع والاستعداد على ما يبدو للقيام بذلك مرة أخرى.

روتجرز مع الدفع المزيف pic.twitter.com/zmqpR3JfaS — كلية PFF (@PFF_College) 27 ديسمبر 2024

بدلاً من تشغيلها فعليًا، قام لاعب الوسط أثان كالياكمانيس بأخذ الكرة ومرر الكرة بمكر إلى الخلف للركض للخلف أنطوان ريموند، الذي ركض الكرة إلى الخارج وسجل هبوطًا على اكتساح طائرة نفاثة مؤقتة. أعطت النتيجة روتجرز التقدم 41-29 مع بقاء 14:02.

كانت المسرحية مربكة للغاية بالنسبة لولاية كانساس لدرجة أن الظهير ديزموند بورنيل نظر إلى حكم القاضي الخلفي وأشار إلى الركض للخلف، مما يشير على ما يبدو إلى أنه يتوقع علمًا للعب غير قانوني.

إنها هبوط قانوني، وهذا الصوت الذي تسمعه هو مدربون في اتحاد كرة القدم الأميركي ولعبة الكلية الذين يفتحون بالتأكيد دفاتر ملاحظاتهم ويكتبون ذلك لاستخدامه في المستقبل.

وواصل روتجرز تحطيم تقدمه بفارق 17 نقطة في مباراة الخميس، حيث سقط 44-41 لينهي موسمه برصيد 7-6.

لقد اشتكى مشجعو اتحاد كرة القدم الأميركي منذ فترة طويلة من المسرحية المثيرة للجدل التي اشتهرت بها النسور حيث يقفون خلف خط هجومهم الوحشي ويكسبون ياردتين في كل لعبة على ما يبدو حسب الرغبة.

كان هناك نقاش حول إمكانية حظر المسرحية، لكن اتحاد كرة القدم الأميركي سمح باستخدامها.

حاولت فرق أخرى استخدامه، ولكن لم ينجح أي منها مثل فريق النسور.

لقد استخدم النسور بالفعل الدفع الوهمي أيضًا، بما في ذلك هذا الموسم ضد القديسين.