إذا كان لديك إبداع – وقليل من المال – في دمك، فإن منتجات Dollar Tree تجعل أدواتك تتحول بشكل لا مثيل له في أي متجر أو موقع ويب آخر. بأسعار تتراوح من 1.25 دولارًا إلى 5 دولارات، يتم تخزين الرفوف بمواد ذات استخدامات تتجاوز بكثير ما كانت مخصصة له. تعد إيفون سامو الخيالية من Yoduvh Essentials بطلة المنتجات اليدوية الفاخرة بسعر رخيص. إحدى بناياتها اللامعة التي لفتت انتباهنا: طاولة جانبية مصنوعة من مرايا Dollar Tree وألواح من الخشب الرقائقي. كان لديها مرآتان حائطيتان دائريتان يمكنها استبدالهما بسطح الطاولة. النتائج النهائية المغطاة بالطلاء المذهّب تتناقض مع أصول ميزانيتها. انسخ قطعة ديكور المنزل المتطورة من Samu إلى T، أو قم بتعديلها لتناسب ذوقك من خلال هذه الخطوات والاقتراحات هنا.

لصنع هذه الطاولة الجانبية الذكية القائمة على المرآة، اختر 14 مرآة سداسية ولوحة من الرغوة من شجرة الدولار المحلية لديك؛ في البداية، ستستخدم الإطارات فقط للبناء. خلال الخطوات النهائية، سوف تقوم باستبدال المرايا والظهر لإعطاء الطاولة دعمًا إضافيًا. ستحتاج أيضًا إلى ورقتين من الخشب الرقائقي مقاس 2 قدم × 2 قدم، ومرآة حائط مستديرة يبلغ قطرها حوالي 2 قدم، وذهب معدني. رذاذ الطلاء، ومسدس أساسي، ولاصق البناء، وسكين متعدد الاستخدامات، ومنشار. إذا كنت ترغب في الحصول على تأثير مختلف، فاستبدل طلاء الرش الذهبي باللون الذي تختاره؛ فقط تأكد من شراء تركيبة تلتصق جيدًا بالبلاستيك. يمكنك أيضًا تجربة حيلة ورق التجفيف هذه لتسهيل عملية طلاء البلاستيك.