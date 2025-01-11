إذا كان لديك إبداع – وقليل من المال – في دمك، فإن منتجات Dollar Tree تجعل أدواتك تتحول بشكل لا مثيل له في أي متجر أو موقع ويب آخر. بأسعار تتراوح من 1.25 دولارًا إلى 5 دولارات، يتم تخزين الرفوف بمواد ذات استخدامات تتجاوز بكثير ما كانت مخصصة له. تعد إيفون سامو الخيالية من Yoduvh Essentials بطلة المنتجات اليدوية الفاخرة بسعر رخيص. إحدى بناياتها اللامعة التي لفتت انتباهنا: طاولة جانبية مصنوعة من مرايا Dollar Tree وألواح من الخشب الرقائقي. كان لديها مرآتان حائطيتان دائريتان يمكنها استبدالهما بسطح الطاولة. النتائج النهائية المغطاة بالطلاء المذهّب تتناقض مع أصول ميزانيتها. انسخ قطعة ديكور المنزل المتطورة من Samu إلى T، أو قم بتعديلها لتناسب ذوقك من خلال هذه الخطوات والاقتراحات هنا.
لصنع هذه الطاولة الجانبية الذكية القائمة على المرآة، اختر 14 مرآة سداسية ولوحة من الرغوة من شجرة الدولار المحلية لديك؛ في البداية، ستستخدم الإطارات فقط للبناء. خلال الخطوات النهائية، سوف تقوم باستبدال المرايا والظهر لإعطاء الطاولة دعمًا إضافيًا. ستحتاج أيضًا إلى ورقتين من الخشب الرقائقي مقاس 2 قدم × 2 قدم، ومرآة حائط مستديرة يبلغ قطرها حوالي 2 قدم، وذهب معدني. رذاذ الطلاء، ومسدس أساسي، ولاصق البناء، وسكين متعدد الاستخدامات، ومنشار. إذا كنت ترغب في الحصول على تأثير مختلف، فاستبدل طلاء الرش الذهبي باللون الذي تختاره؛ فقط تأكد من شراء تركيبة تلتصق جيدًا بالبلاستيك. يمكنك أيضًا تجربة حيلة ورق التجفيف هذه لتسهيل عملية طلاء البلاستيك.
الاستعداد لإجراء التخفيضات
ستقطع قطعتين من الخشب الرقائقي باستخدام المنشار، واحدة لقاعدة الطاولة والأخرى للأعلى. تشكل المرايا السداسية حلقتين من الدعم حول محيط القطع الخشبية. سوف تقوم بربط المرايا بالخشب بمادة لاصقة ودبابيس للبناء. يتكون الدعامة من حلقتين كل واحدة منهما سبع مرايا، واحدة مكدسة فوق الأخرى وملتصقة ومثبتة معًا. قم بتركيب حلقة واحدة من المرايا على كل قطعة من الخشب الرقائقي بشكل منفصل قبل لصق الحلقتين ببعضهما البعض.
استخدم سامو سطحًا زجاجيًا كقالب لدائرة المرايا، وكان الشكل صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن احتواء جميع المرايا دون تداخل. تجنب ذلك عن طريق رسم دائرة في بضع خطوات. استخدم شريطًا لاصقًا لتثبيت سبعة إطارات مرايا بشكل عمودي. رتبهم في دائرة بحيث يجلس كل منهم على جانب مسطح ويلمس بعضهم البعض بزاوية الجانب المركزي. لتسوية شكلك، استخدم دبوس طباعة الورق وبعض الخيط وقلم رصاص لبوصلة مؤقتة. أدخل دبوس الطباعة من خلال عقدة في السلسلة وفي النقطة المركزية للشكل. اسحب الخيط إلى حافة الإطارات، واربط الخيط حول قلم الرصاص. ارسم دائرة حول الحواف الداخلية للإطارات، وقم بإجراء أي تعديلات مطلوبة على الإطارات أثناء تقدمك.
قم بتركيب منتجك النهائي معًا
بمجرد حصولك على شكل متساوي للإطارات، حدد الحواف الكاملة للإطارات حيث قمت بلصقها بالقلم الرصاص. ضع أحد الإطارات في مساحة مفتوحة بين خطين من الخطوط التي رسمتها؛ يجب أن تلامس زاويتان من الزوايا الثلاث نهايات الخطوط بحيث تشير الزاوية الوسطى نحو مركز الشكل. تتبع على طول هذين الجانبين بحيث يكون هناك مسافة بادئة مثلثة بين كل من الخطوط الأولية التي رسمتها. هذا الشكل سيجعل القاعدة الخشبية والجزء العلوي أقل وضوحًا في منتجك النهائي. إذا اخترت ذلك، فلن تضطر إلى إجراء قطع إضافية لما سيكون عليه سطح الطاولة، حيث ستغطيه بمرآة.
قم بقص القالب واستخدمه لإنشاء الأشكال الخشبية باستخدام أداة الصور المقطوعة. باستخدام لاصق البناء والدبابيس، قم بإرفاق سبعة إطارات لكل قطعة إلى “علامات التبويب” الموجودة على كل قطعة خشب. رش طلاء الهيكل، مع التركيز على جانبي الإطارات وما سيكون عليه الجزء العلوي من القاعدة وسطح الطاولة. بمجرد أن تجف، استبدل المرايا والدعائم الموجودة في الإطارات؛ يمكنك تركها بالخارج للحصول على مظهر جيد التهوية، لكن طاولتك لن تكون متينة. على القاعدة، قم بتغطية الحافة العلوية لكل إطار بمادة لاصقة. ضع الجزء العلوي من إطار الطاولة من الحافة إلى الأسفل على القاعدة بحيث تكون حواف الإطارات في كلا النصفين فوق بعضها البعض. اطلب من شخص ما أن يمسك سطح الطاولة بينما تقوم بتثبيت كل صف من الإطارات مع البراغي. أخيرًا، قم بتزيين طاولتك بمرآة وبعض قطع الديكور، واستمتع بإبداعك!