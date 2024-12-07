شرب الكحول له تأثير غير متوقع على مستويات هرمون التستوستيرون لديك

ليلة من الشرب يمكن أن تجلب الكثير من الضحك والسلوكيات غير المتوقعة، وبعض المشروبات خارج نطاق القاعدة يمكن أن تجعلك تشعر ببعض الإثارة. تعود أنت وشريكك إلى المنزل وتشعران بالمزاج الجيد حتى تدركا أن شريكك هناك لا يتعاون. قد يجعلك الكحول تشعر بالإثارة، لكنه من الناحية الفنية يسبب الاكتئاب. وهذا يعني أن الإشارة بين دماغك وقضيبك تصبح أبطأ بكثير.
لا يؤدي الكحول إلى إضعاف قدرتك على الانتصاب فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستويات هرمون التستوستيرون لديك، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Expert Review of Endocrinology and Metabolism. في حين أن تناول المشروبات الخفيفة إلى المعتدلة قد يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل مؤقت، فإن شرب الخمر بكثرة يقللها بشكل كبير. نظرًا لأن الكحول سام لجسمك، فإن كبدك يبذل قصارى جهده لإزالة السموم من نظامك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون. ومع ذلك، فإن الإفراط في شرب الكحول، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن يضغط على نظام الغدد الصماء لديك، مما يسبب الالتهابات والإجهاد التأكسدي وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لإدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
كيف يؤثر الكحول على هرموناتك
ستلاحظ بالتأكيد آثار الإفراط في شرب الخمر في اليوم التالي، حيث أن الجفاف غالبًا ما يستقبل صباحك بصداع شديد. اعتمادًا على كمية الطعام التي تناولتها في معدتك أثناء الشرب، قد تشعر أيضًا بالغثيان في ذلك المساء أو في اليوم التالي. يمكن أن يؤثر شرب الخمر على المدى الطويل على الدماغ والقلب والكبد والبنكرياس، ويمكن أن يؤدي ضغط الكحول على جهازك المناعي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان.
التأثير الأكثر دقة الذي قد لا تلاحظه هو تأثير الكحول على نظام الغدد الصماء لديك. وفقا لمراجعة عام 2014 في عيادات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في أمريكا الشمالية، يزيد الكحول من نشاط الإنزيم الذي يحول الهرمونات الذكرية إلى هرمونات أنثوية. استهلاك الكحول المزمن يمكن أن يسبب أمراض الكبد، مما يقلل من مستويات هرمون IGF-1. يساعد هذا الهرمون على إنتاج هرمون التستوستيرون ويعزز إنتاج الحيوانات المنوية. ينتج الكحول مستقلبات سامة يمكن أن تلحق الضرر بالخصيتين.
علامات انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون
في حين أن مشروبًا أو اثنين يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون لديك مؤقتًا، إلا أن هذا التأثير لا يدوم طويلًا. بمجرد استقلاب الكحول، ستعود مستويات هرمون التستوستيرون لديك إلى خط الأساس. ومع ذلك، فإن شرب ما يزيد قليلاً عن مشروبين يوميًا يمكن أن يسبب انخفاضًا ثابتًا في هرمون التستوستيرون والذي سيستمر لعدة أيام. إذا كنت تعاني من اضطراب تعاطي الكحول، فقد لا تلاحظ زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون لديك حتى تصبح متيقظًا لمدة ثلاثة أسابيع.
على الرغم من أن اختبار الدم يمكن أن يحدد انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، إلا أن إحدى علامات انخفاض هرمون التستوستيرون هي ضعف الانتصاب. قد تلاحظ أيضًا انخفاضًا في الرغبة الجنسية والطاقة والذاكرة والمزاج والتحفيز. نظرًا لأن الكحول يمكن أن يؤثر على الخصيتين والتستوستيرون، فقد يكون حجم الخصيتين أصغر. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى انخفاض كتلة العضلات والعظام.
قد لا يكون الكحول هو السبب الوحيد لانخفاض هرمون التستوستيرون. تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر، ولكن الحالات الطبية مثل السمنة أو مرض السكري من النوع 2 أو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يمكن أن تزيد من خطر انخفاض هرمون التستوستيرون. يمكن أن يؤدي استخدام المنشطات أو الإصابة بالعدوى أو الخضوع لعلاجات سرطان الخصيتين إلى انخفاض هرمون التستوستيرون.