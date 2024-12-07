شرب الكحول له تأثير غير متوقع على مستويات هرمون التستوستيرون لديك

ليلة من الشرب يمكن أن تجلب الكثير من الضحك والسلوكيات غير المتوقعة، وبعض المشروبات خارج نطاق القاعدة يمكن أن تجعلك تشعر ببعض الإثارة. تعود أنت وشريكك إلى المنزل وتشعران بالمزاج الجيد حتى تدركا أن شريكك هناك لا يتعاون. قد يجعلك الكحول تشعر بالإثارة، لكنه من الناحية الفنية يسبب الاكتئاب. وهذا يعني أن الإشارة بين دماغك وقضيبك تصبح أبطأ بكثير.

لا يؤدي الكحول إلى إضعاف قدرتك على الانتصاب فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستويات هرمون التستوستيرون لديك، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Expert Review of Endocrinology and Metabolism. في حين أن تناول المشروبات الخفيفة إلى المعتدلة قد يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل مؤقت، فإن شرب الخمر بكثرة يقللها بشكل كبير. نظرًا لأن الكحول سام لجسمك، فإن كبدك يبذل قصارى جهده لإزالة السموم من نظامك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون. ومع ذلك، فإن الإفراط في شرب الكحول، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن يضغط على نظام الغدد الصماء لديك، مما يسبب الالتهابات والإجهاد التأكسدي وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لإدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).