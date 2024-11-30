شرب عصير التفاح كل يوم له تأثير غير معروف على صحة البروستاتا لدى الرجل

تجلب أشهر الخريف الباردة مذاق عصير التفاح الدافئ. على عكس عصير التفاح المتوفر على مدار العام، يتمتع عصير التفاح بفترة صلاحية أقصر لأنه غالبًا ما يكون غير مفلتر وغير مبستر. وهذا هو السبب في أن عصير التفاح أغمق وأكثر غيومًا من عصير التفاح العادي.

كوب من عصير التفاح سعة 8 أونصات مفيد للترطيب، حيث يحتوي على 229 ملليجرام من البوتاسيوم و11 ملليجرام من المغنيسيوم. إن نقص معالجة عصير التفاح يعني أنه يحتفظ بالمزيد من المركبات الصحية للتفاح مقارنة بعصير التفاح. قال جاستن هومان، طبيب المسالك البولية في برج المسالك البولية والأستاذ المساعد لطب المسالك البولية في مركز سيدارز سيناء الطبي، لصحيفة هيلث دايجست أن عصير التفاح يحتوي على مادة البوليفينول والمغذيات النباتية المفيدة لصحتك.

وقال: “على الرغم من أن عصير التفاح نفسه لا يستهدف صحة البروستاتا بشكل محدد، إلا أن مضادات الأكسدة الموجودة به قد تساعد في تقليل الالتهاب، وهو أمر مهم لصحة البروستاتا”. “بالإضافة إلى ذلك، قد يدعم الصحة بشكل غير مباشر من خلال تعزيز الترطيب العام وتقليل الإجهاد التأكسدي، وكلاهما مفيد للبروستاتا.”