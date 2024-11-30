شرب عصير التفاح كل يوم له تأثير غير معروف على صحة البروستاتا لدى الرجل

تجلب أشهر الخريف الباردة مذاق عصير التفاح الدافئ. على عكس عصير التفاح المتوفر على مدار العام، يتمتع عصير التفاح بفترة صلاحية أقصر لأنه غالبًا ما يكون غير مفلتر وغير مبستر. وهذا هو السبب في أن عصير التفاح أغمق وأكثر غيومًا من عصير التفاح العادي.
كوب من عصير التفاح سعة 8 أونصات مفيد للترطيب، حيث يحتوي على 229 ملليجرام من البوتاسيوم و11 ملليجرام من المغنيسيوم. إن نقص معالجة عصير التفاح يعني أنه يحتفظ بالمزيد من المركبات الصحية للتفاح مقارنة بعصير التفاح. قال جاستن هومان، طبيب المسالك البولية في برج المسالك البولية والأستاذ المساعد لطب المسالك البولية في مركز سيدارز سيناء الطبي، لصحيفة هيلث دايجست أن عصير التفاح يحتوي على مادة البوليفينول والمغذيات النباتية المفيدة لصحتك.
وقال: “على الرغم من أن عصير التفاح نفسه لا يستهدف صحة البروستاتا بشكل محدد، إلا أن مضادات الأكسدة الموجودة به قد تساعد في تقليل الالتهاب، وهو أمر مهم لصحة البروستاتا”. “بالإضافة إلى ذلك، قد يدعم الصحة بشكل غير مباشر من خلال تعزيز الترطيب العام وتقليل الإجهاد التأكسدي، وكلاهما مفيد للبروستاتا.”
كيف يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في عصير التفاح أن تساعد البروستاتا
يمكنك النظر إلى التفاحة نفسها لفهم المركبات الموجودة في عصير التفاح والتي يمكن أن تفيد صحتك. وقال هومان إن مركبات الفلافونويد والبوليفينول الموجودة في التفاح وعصير التفاح تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تدمر خلاياك وتسبب السرطان. وفقًا لمقال نُشر عام 2017 في مجلة تحليل الغذاء والدواء، فإن مادة البوليفينول الموجودة في التفاح تمنع نمو وانتشار خلايا سرطان الرئة والقولون والمستقيم والكبد والثدي.
وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للوقاية من السرطان أن الرجال الذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بالفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 67٪. كان للفواكه مثل التفاح تأثير وقائي أكثر (هذا هو نوع التفاح الأكثر صحة). وقال هومان: “على الرغم من أن عصير التفاح وحده ليس علاجا شاملا، إلا أنه يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن وقائي من السرطان”.
وأضاف هومان أن شرب عصير التفاح كل يوم ليس فكرة رائعة لأنه يحتوي على 22 جرامًا من السكر وقليل جدًا من الألياف لإبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم. وأضاف: “ومع ذلك، فإن تناول حوالي 1-2 كوب (8-16 أونصة) من عصير التفاح الطبيعي غير المحلى عدة مرات في الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي شامل غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يوفر مضادات الأكسدة المفيدة”.
ماذا نأكل من أجل البروستاتا صحية
يوصي هومان بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة للحفاظ على صحة البروستاتا. تعتبر الفواكه والخضروات مصادر رائعة لمضادات الأكسدة، وخاصة الطماطم الغنية بالليكوبين. تمت دراسة الليكوبين لقدرته على منع تطور وانتشار خلايا سرطان البروستاتا، وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في الطب الحيوي والعلاج الدوائي. يقترح هومان أيضًا تناول المزيد من التوت والخضروات الصليبية مثل البروكلي وكرنب بروكسل لخصائصها المضادة للسرطان.
ستحتاج أيضًا إلى تضمين الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والجوز. يمكن لأوميجا 3 أن تقلل الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى “الكاتيكين” والتي قد تقلل من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا). الحبوب الكاملة، الغنية بالألياف، تدعم صحتك العامة وقد تقلل الالتهاب. يوصي هومان بالحد من اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم بسبب ارتباطها بمشاكل البروستاتا.
وقال: “إن البقاء نشيطًا والحفاظ على وزن صحي وشرب الكثير من الماء يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في دعم صحة البروستاتا بمرور الوقت”.