شرح الفرق بين مخرج طاقة 120 فولت و240 فولت

الكهرباء معقدة. ولحسن الحظ، لا يحتاج الشخص العادي إلى معرفة فني محترف للحفاظ على سير الأمور. في معظم الحالات، كل ما عليك فعله لضمان حصول أجهزتك على الطاقة، وشحن أجهزتك، وإضاءتها هو دفع فاتورتك في الوقت المحدد، ولكن قد يكون من المفيد تسليح نفسك بمعرفة إضافية عما يحدث خلفك المشاهد. سواء كنت فضوليًا فقط، أو كنت تواجه مشاكل في الكهرباء في منزلك، أو كنت تحاول التخطيط لتخطيط مساحتك الجديدة، فإن تعلم التمييز بين منافذ 120 فولت و240 فولت هو أحد أولى الخطوات الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين فهمك.
لنبدأ بالأساسيات. أسهل طريقة لفهم الكهرباء هي أن تفكر فيها مثل الماء. يتدفق عبر خطوط الكهرباء خارج منزلك، ثم يتم توصيله عبر الأسلاك إلى نقاط يمكن الوصول إليها على طول جدرانك. هذه هي المنافذ الخاصة بك، حيث يمكنك توصيل الأسلاك والحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل العناصر الفردية. تتيح لك معظم هذه المنافذ الوصول إلى التيار الكهربائي القياسي بقوة 120 فولت، وهو ما يكفي لتشغيل الأجهزة اليومية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض التطبيقات، تحتاج إلى المزيد من الطاقة. وهنا يأتي دور منافذ 240 فولت. إن فهم هذا الاختلاف هو المفتاح – قد يؤدي تدفق الكثير من الجهد عبر النوع الخاطئ من الأسلاك إلى حدوث حرائق كهربائية، في حين أن عدم توفر الطاقة الكافية يمكن أن يتركك مع أجهزة تعمل بشكل غير فعال.
متى تستخدم منافذ 120 فولت؟
في المنزل العادي، تقريبًا جميع المنافذ التي تتفاعل معها يوميًا ستكون منافذ 120 فولت. من السهل التعرف عليها – ما عليك سوى البحث عن الشكل الأساسي ثلاثي الشعب الموجود على طول جدرانك للعثور عليه. يمكن استخدام هذه المنافذ لشحن هاتفك ومصابيح الطاقة وتوصيل المكنسة الكهربائية، ولكنها تحمل أيضًا شحنًا كافيًا لضمان تشغيل العديد من أجهزتك بشكل صحيح. ستختلف احتياجات الطاقة الدقيقة للأجهزة أحيانًا بناءً على الطراز، ولكن ستعمل معظم الثلاجات وغسالات الأطباق وأجهزة الميكروويف بشكل جيد عند استخدام منفذ بقوة 120 فولت.
نظرًا لأنها قياسية جدًا، فإن تركيب منافذ 120 فولت أقل تكلفة أيضًا. تبلغ تكلفة المواد حوالي 3 إلى 5 دولارات فقط، مع استثناءات طفيفة إذا كنت تريد منفذًا خاصًا يمكنك توصيل USB به مباشرةً. ومع ذلك، ترتفع هذه التكلفة عندما تقوم بتضمين سعر العمالة، ولكن لا يزال يتعين عليك أن تتوقع إنفاق حوالي 175 دولارًا فقط لكل منفذ في منزلك إذا كنت تخطط لتركيبها بشكل احترافي. سيضاف هذا إذا كنت تقوم بتثبيت عدة منازل في كل غرفة، ولكن إذا كنت تفكر في التكلفة الكاملة لبناء منزل من الصفر، فهذه نفقات بسيطة في المخطط الكبير للأشياء.
متى تستخدم منافذ 240 فولت؟
في مواقف معينة، تحتاج إلى القليل من القوة الإضافية. وهنا يأتي دور منافذ 240 فولت. ويمكن التعرف على هذه المنافذ بسهولة بفضل حقيقة أنها أكبر بكثير من منافذ 120 فولت. سيكون لديهم قمة مستديرة وثلاثة أو أربعة شوكات توضع بزاوية. إذا لم يسبق لك أن رأيت أحد هذه المنافذ حول منزلك، فلا تقلق – فهي تُستخدم عادةً فقط لتشغيل الأجهزة الأكبر حجمًا وستكون عادةً في منطقة أكثر مخفية نتيجة لذلك. عادي تشمل تطبيقات منافذ 240 فولت المجففات والأفران وسخانات المياه ووحدة التكييف المركزيق، على الرغم من أنها تستخدم أيضًا في بعض الأحيان لشحن السيارات الكهربائية.
إذا كنت بحاجة إلى منافذ إضافية بجهد 240 فولت في مساحتك الخاصة، فيمكنك أن تتوقع إنفاق أموال أكثر مما لو كنت تريد إضافة المزيد من منافذ 120 فولت. تتراوح تكلفة المواد من 20 إلى 30 دولارًا فقط، ولكن نظرًا لأن هذه المنافذ تتطلب أسلاكًا خاصة ويكون العمل بها أكثر خطورة، فقد يكلفك التثبيت حوالي 300 دولار. ولهذا السبب، من المهم أن تأخذ احتياجاتك من الطاقة في الاعتبار عند تصميم منزل جديد أو تجديد المساحة الموجودة لديك. كقاعدة عامة، لا تحاول تنفيذ هذه المشاريع الكهربائية في المنزل إلا إذا كنت محترفًا. يمكن أن يكون الجهد العالي خطيرًا للغاية، وحتى الانزلاق البسيط يمكن أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة في المستقبل.