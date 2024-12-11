شرح تشخيص السرطان المأساوي (والنادر) لجيري تورنر الذهبي

فاجأ جيري تورنر، نجم فيلم “البكالوريوس الذهبي”، المعجبين عندما أعلن هو وزوجته تيريزا نيست طلاقهما في أبريل. في مقابلة حديثة مع مجلة بيبول، قال إنه مصاب بنوع نادر من سرطان نخاع العظم يسمى غلوبولين الدم الكبير في الدم والدنستروم.
يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بسبب وجود الجلوبيولين الضخم في الدم في والدنستروم 78٪، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان (لجمعية السرطان الأمريكية). يعتمد معدل البقاء على قيد الحياة على عدد الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان الذين عاشوا لمدة خمس سنوات على الأقل. يمكن أن تعتمد معدلات البقاء على قيد الحياة على مرحلة المرض عند تشخيصه.
أصيب تورنر في كتفه قبل ثلاث سنوات خلال إحدى مباريات كرة المخلل، لكنه لم يرى جراح العظام إلا بعد انتهاء موسم “البكالوريوس الذهبي”. لاحظ طبيبه علامات دم غير عادية في فحص الدم وأحال تورنر إلى طبيب الأورام.
لعب تشخيص إصابته بالسرطان دورًا في انفصاله عن نيست. وقالت تورنر: “أردت أن تستمر حياتي بشكل طبيعي قدر الإمكان، وهذا دفعني إلى الاعتقاد بأن الحياة الطبيعية قدر الإمكان تعني قضاء الوقت مع عائلتي وابنتي وزوج ابنتي وحفيدتي”. الناس. “وكانت أهمية إيجاد الطريق مع تيريزا لا تزال موجودة، لكنها أصبحت أقل أولوية”.
علامات وأعراض الجلوبيولين الضخم في الدم في والدنستروم
إن جلوبولين الدم الكبير في الدم والدنستروم هو شكل من أشكال ليمفوما اللاهودجكين حيث تتحول خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم إلى خلايا سرطانية. تنتج هذه الخلايا السرطانية كمية كبيرة جدًا من الجسم المضاد الذي يسمى “ماكروغلوبولين”. يستمر السرطان في النمو في نخاع العظم، لذا يكون هناك مساحة أقل لخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء السليمة. وهذا يمكن أن يجعل الأشخاص ضعفاء بسبب فقر الدم وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. (تعرف على كيفية تكوين جسمك للدم.)
وفقًا لمعهد دانا فاربر، يتم تشخيص إصابة أقل من 3000 شخص في الولايات المتحدة بالجلوبيولين الضخم في الدم والدنستروم كل عام. يصعب اكتشاف هذا النوع من السرطان لأنه لا توجد أي أعراض. يتم اكتشاف خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية هذه أثناء فحص الدم الروتيني. بمجرد تراكم الأجسام المضادة في نخاع العظم، قد يعاني الأشخاص من الدوخة أو التنميل أو التعرق أو آلام المفاصل.
على الرغم من عدم وجود علاج لداء الغلوبيولين الضخم في الدم الناتج عن مرض فالدنستروم، إلا أن الأشخاص الذين يتم علاجهم من هذا السرطان لا يزال بإمكانهم أن يعيشوا حياة نشطة. وقال تورنر إنه يسعى للعلاج في مجموعة أمراض الدم والأورام في ولاية إنديانا. وقال: “سأجمع أكبر قدر ممكن من المرح في حياتي وسأستمتع بكل لحظة”. “وعندما أرحل، سأرحل، ولكنني لن أشعر بالندم.”