شرح تشخيص السرطان المأساوي (والنادر) لجيري تورنر الذهبي

فاجأ جيري تورنر، نجم فيلم “البكالوريوس الذهبي”، المعجبين عندما أعلن هو وزوجته تيريزا نيست طلاقهما في أبريل. في مقابلة حديثة مع مجلة بيبول، قال إنه مصاب بنوع نادر من سرطان نخاع العظم يسمى غلوبولين الدم الكبير في الدم والدنستروم.

يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بسبب وجود الجلوبيولين الضخم في الدم في والدنستروم 78٪، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان (لجمعية السرطان الأمريكية). يعتمد معدل البقاء على قيد الحياة على عدد الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان الذين عاشوا لمدة خمس سنوات على الأقل. يمكن أن تعتمد معدلات البقاء على قيد الحياة على مرحلة المرض عند تشخيصه.

أصيب تورنر في كتفه قبل ثلاث سنوات خلال إحدى مباريات كرة المخلل، لكنه لم يرى جراح العظام إلا بعد انتهاء موسم “البكالوريوس الذهبي”. لاحظ طبيبه علامات دم غير عادية في فحص الدم وأحال تورنر إلى طبيب الأورام.

لعب تشخيص إصابته بالسرطان دورًا في انفصاله عن نيست. وقالت تورنر: “أردت أن تستمر حياتي بشكل طبيعي قدر الإمكان، وهذا دفعني إلى الاعتقاد بأن الحياة الطبيعية قدر الإمكان تعني قضاء الوقت مع عائلتي وابنتي وزوج ابنتي وحفيدتي”. الناس. “وكانت أهمية إيجاد الطريق مع تيريزا لا تزال موجودة، لكنها أصبحت أقل أولوية”.