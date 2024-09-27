شرح علاقة جيلي رول مع أطفاله

كان الموسيقي جيلي رول من ولاية تينيسي، واسمه الحقيقي جيسون ديفورد، قوة إبداعية لأكثر من 20 عامًا، حيث بدأ مسيرته في عالم الهيب هوب، على الرغم من أنه لم يحقق نجاحًا يذكر في سنواته الأولى. وكما يعلم المعجبون الآن، فقد عانى من الجريمة والإدمان قبل نجاحه، بالإضافة إلى فترات عديدة خلف القضبان. طوال الوقت استمرت مسيرته الموسيقية في التدهور. لكن السنوات الأخيرة أثبتت أنها تمثل تحولًا ملحوظًا بالنسبة لجيلي رول، الذي جعلته أغنيته المنفردة “Son of a Sinner” لعام 2021 نجمًا كبيرًا في موسيقى الريف. وفي عام 2024، حصل على ثلاث جوائز مرموقة لموسيقى الريف، وقد بنى قاعدة جماهيرية هائلة بموسيقاه وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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مع الشهرة الكبيرة يأتي الاهتمام المتزايد بحياة جيلي رول المأساوية الخاصة، والتي تدعم تفاصيلها موسيقاه. تم تضخيم المؤامرات أيضًا من خلال حقيقة أنه متزوج من Bunnie Xo، وهي مذيعة بودكاست ومؤثرة ورائدة أعمال ومشهورة بارزة في حد ذاتها. جيلي رول هو أيضًا أب لطفلين، وقد أصبحت حياتهما في المجال العام في السنوات الأخيرة.