شرح علاقة جيلي رول مع أطفاله

كان الموسيقي جيلي رول من ولاية تينيسي، واسمه الحقيقي جيسون ديفورد، قوة إبداعية لأكثر من 20 عامًا، حيث بدأ مسيرته في عالم الهيب هوب، على الرغم من أنه لم يحقق نجاحًا يذكر في سنواته الأولى. وكما يعلم المعجبون الآن، فقد عانى من الجريمة والإدمان قبل نجاحه، بالإضافة إلى فترات عديدة خلف القضبان. طوال الوقت استمرت مسيرته الموسيقية في التدهور. لكن السنوات الأخيرة أثبتت أنها تمثل تحولًا ملحوظًا بالنسبة لجيلي رول، الذي جعلته أغنيته المنفردة “Son of a Sinner” لعام 2021 نجمًا كبيرًا في موسيقى الريف. وفي عام 2024، حصل على ثلاث جوائز مرموقة لموسيقى الريف، وقد بنى قاعدة جماهيرية هائلة بموسيقاه وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
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مع الشهرة الكبيرة يأتي الاهتمام المتزايد بحياة جيلي رول المأساوية الخاصة، والتي تدعم تفاصيلها موسيقاه. تم تضخيم المؤامرات أيضًا من خلال حقيقة أنه متزوج من Bunnie Xo، وهي مذيعة بودكاست ومؤثرة ورائدة أعمال ومشهورة بارزة في حد ذاتها. جيلي رول هو أيضًا أب لطفلين، وقد أصبحت حياتهما في المجال العام في السنوات الأخيرة.
وُلد طفله الأول أثناء وجوده في السجن
مثل نجوم موسيقى الريف الآخرين، كانت حياة جيلي رول المبكرة مأساوية، بما في ذلك مخالفتها للقانون في سن مبكرة للغاية. قال لصحيفة نيويورك تايمز: “لقد تم القبض علي بتهمة تعاطي القنب في أنطاكية وعلبة سجائر عندما كنت حدثًا”. “لقد استشهدوا بي، وقد وثق بي الشرطي لنقل الاستشهاد إلى عائلتي والذهاب إلى المحكمة… وهو ما لم أفعله بالطبع. لذلك كان على الشرطة أن تظهر وتأخذني إلى السجن. كان ذلك في الساعة 13.”
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بحلول سن 25 عامًا، تم سجن جيلي رول حوالي 40 مرة. واحدة من أخطر التهم الموجهة إليه جاءت عندما كان عمره 23 عامًا، عندما تم سجنه مرة أخرى بتهمة الاتجار بالمخدرات. في 22 مايو 2008، كان جيلي رول في زنزانته عندما أُبلغ أنه أصبح أبًا لطفلة اسمها بيلي آن. كان العار الذي شعر به بسبب غيابه عن ولادتها هو الدافع له للإصلاح. أصبحت قصة ميلاد بيلي آن والتغييرات التي أجراها نتيجة لذلك – ظل خارج السجن منذ ذلك الحين وحضر اجتماعات للإدمان – اللحظة الحاسمة لأسطورة جيلي رول.
حصلت جيلي رول وبوني Xo على حضانة بيلي آن
يعد الإدمان أحد الموضوعات الرئيسية في عمل جيلي رول. لقد وفّرت تجاربه الشخصية حول تعاطي المخدرات مادة لكلماته وساعدت موسيقاه على التواصل مع ملايين المستمعين الذين مروا بتجارب مماثلة. نظرًا لأن جيلي رول قام بإصلاح حياته وهو الآن في مرحلة التعافي، فقد ناضل بعض النقاد والمعجبين لمعرفة كيف يمكنه، كفنان، الاستمرار في رواية مثل هذه القصص الشخصية المظلمة.
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في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2024، أوضح جيلي رول أن القصص التي يرويها ليست قصصه حصريًا. يبحث عنه العديد من معجبيه الآن لمشاركة تجاربهم الخاصة معه، كما أنه يستلهم من قصص وعبارات الأشخاص الذين يسمعهم يتحدثون في مجموعات دعم الإدمان. كما أنه يشعر بالقلق إزاء الدور الذي لعبه الإدمان في حياة عائلته الممتدة، بما في ذلك والدة بيلي آن، التي أمضت هي نفسها بعض الوقت خلف القضبان. وعلى الرغم من أن الأم قد حققت فترات من الرصانة منذ ولادة ابنتها، إلا أنها انتكست منذ ذلك الحين.
في عام 2017، وسط الاضطرابات، تم منح جيلي رول وبوني شو حضانة بيلي آن. بينما أظهر جيلي رول نفسه كنموذج يحتذى به لابنته المراهقة، إلا أنها تتمتع أيضًا بعلاقة وثيقة مع Xo. لقد دعم الزوجان بيلي آن في محاولة إحياء علاقتها مع والدتها البيولوجية حيثما أمكن ذلك، على الرغم من أن الرابطة لا تزال متوترة.
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كانت بايلي آن “تشعر بالمرارة” بشأن نجاح جيلي رول
ما هو واضح من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Jelly Roll و Bunnie Xo والعديد من مظاهر البودكاست هو أنهما آباء محبون يتمتعان بدرجة كبيرة من التفاهم والمودة المتبادلة مع ابنة المغني. في الواقع، تبدو حياتهم معًا شاعرية من نواحٍ عديدة، خاصة عندما يتذكر المرء الصعوبات التي كان على الأسرة التغلب عليها للوصول إلى ما هي عليه اليوم.
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لقد جاء النجاح التجاري الأخير لجيلي رول بعد قدر كبير من الشدائد، ولكن حتى عندما بدأت مسيرته المهنية في الانطلاق، استمرت المشاكل – خاصة بالنسبة لبيلي آن. في حديثها إلى Taste of Country، اعترفت جيلي رول بأنها كانت “تشعر بالمرارة” في البداية بشأن مكانته النجمية المتزايدة لأن ذلك يعني أنه كان أقل حضوراً في حياتها. وأوضح: “لقد نظرت إلى هذا الشيء قائلة: هذا الشيء رائع حقًا ويساعد الأسرة وكل هذه الأشياء الأخرى، لكن هذا الرجل يختفي أيضًا 200 يوم في السنة بسببه”. ومع ذلك، فهو يدعي أن بيلي آن سعيدة الآن بنجاح والدها وتستمتع بالحياة الراقية التي تأتي معه، والتي تشمل رحلات جوية لزيارة والدها في جميع أنحاء البلاد أثناء قيامه بجولة.
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كان لجيلي رول ولد في عام 2016
كان عام 2016 عامًا كبيرًا بالنسبة لجيلي رول. بداية، كبرت عائلته أكثر، ففي 23 أغسطس، ولد ابنه الأول، نوح بادي. ظهرت أخبار الوصول أولاً على فيسبوك، مع ظهور تفاصيل لاحقًا مفادها أن والدة الطفل لم تكن بوني إكسو، بل امرأة من علاقة سابقة.
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في وقت لاحق من ذلك الشهر، تزوجت جيلي رول من بوني إكسو، بعد عام واحد فقط من مقابلتها في أحد عروضه في لاس فيغاس. اقترح المغني على خشبة المسرح في حفل Deftones، وهرب الاثنان في نفس الليلة لحضور حفل زفاف في فيغاس (زواجهما يحتوي على تفاصيل غريبة جدًا أيضًا). بينما كانت جيلي رول حاضرة في حياة نوح – حتى أنه رسم وشمًا فوق حاجبه الأيمن يحمل اسم ابنه – يعيش الطفل في المقام الأول مع والدته ووالدته الحاضنة ميليسا. ومع ذلك، يقال إن والدة جيلي رول وXo ونوح تتوافق بشكل جيد للغاية.
أراد جيلي رول أن يحترم خصوصية ابنه
كان جيلي رول موسيقيًا غامضًا نسبيًا عندما شارك لأول مرة أخبار ولادة ابنه عبر صفحته على فيسبوك. ليس من المستغرب أن صعوده الهائل إلى ذروة شهرة موسيقى الريف كان له بالتأكيد تداعيات على حياته الخاصة. ومع ذلك، يبدو أن المغني وعائلته كانوا متزنين في نهجهم ليجدوا أنفسهم في نظر الجمهور.
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أحد الأمثلة على ذلك هو قرار جيلي رول بإعطاء ابنه نوح الحد الأدنى من الظهور من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به. ويقول إن هذا احترامًا لابنه ووالدة ابنه. وقال لـ Taste of Country: “أحاول ألا أعترض طريق ما تبنيه هناك، ولا أريد أبدًا أن أدوس على أصابع قدميها، بما تفعله معه، أريد فقط احترام تلك الحدود”.
ومع ذلك، في عام 2023، بعد وقت قصير من الاختراق التجاري لجيلي رول، حظي متابعو الموسيقي وعائلته باجتماع افتراضي مع نوح، الذي ظهر في مقطع فيديو قصير إلى جانب Bunnie Xo تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت جيلي رول أن الفيديو تم تصويره عندما كان نوح في إجازة مع والده وزوجة أبيه، وأن Xo حصل على إذن لنشر الفيديو من والدة نوح. وفي الفيديو، يخبر نوح البالغ من العمر 6 سنوات متابعي العائلة أن لونه المفضل هو الأحمر، وأنه يحب البوكيمون وكرة القدم، وأنه يرغب في الحصول على كلب أليف وقطة، من بين تفاصيل أخرى محببة. في الآونة الأخيرة، انضم نوح إلى Bailee Ann في الظهور العلني مع Jelly Roll وBunnie Xo.
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