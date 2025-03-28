شعر غيو واتكينز شعر كما يتكيف جنون مارس

Spokane ، Wash. – يلوح غياب Juju Watkins كبيرًا في Spokane ، حيث يتجمع ثمانية من الفرق الـ 16 المتبقية ، بما في ذلك USC ، هذا الأسبوع في الجولة التالية من بطولة NCAA.

مزقت واتكينز الرباط الصليبي الأمامي ليلة الاثنين في الربع الأول من فوز USC في الجولة الثانية ضد ولاية ميسيسيبي عند القيادة نحو السلة في استراحة سريعة.

لم تكن الإصابة في نهاية الموسم نتيجة لهجوم خبيث ، بل كانت لعبة كرة السلة خاطئة.

وقال حارس الدولة في نورث كارولاينا ماديسون هايز بعد التدريب يوم الخميس: “إنه أمر مؤسف للغاية ، فأنت لا تريد أن تحدث أشياء مثل هذا للاعبين العظماء ، أو أي لاعب ، في هذا الشأن”. “نحن آسفون لذلك. لا شيء – لم يكن بإمكانها فعل أي شيء لمنع ذلك. أشعر أن ولاية ميسيسيبي لم تفعل أي شيء أيضًا.”

سيخضع واتكينز لعملية جراحية قبل الشروع في رحلة إعادة تأهيل طويلة.

عادة ما تستغرق دموع ACL في أي مكان من تسعة إلى 12 شهرًا إلى الشفاء ، باستثناء أي انتكاسات غير متوقعة.

قد يعني ذلك أن واتكينز ، أحد وجوه كرة السلة الجامعية ، قد يتم تهميشه طوال الموسم المقبل.

كان هناك تدفق لدعم واتكينز هذا الأسبوع.

أرسلها المشاهير وزملائهم الرياضيين تمنياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

انضم اللاعبون والمدربين في سبوكان إلى الجوقة.

وقالت مهاجم أولي ميس ماديسون سكوت: “بالتأكيد نرسل صلواتنا إلى Juju ومجتمع USC بأكمله ، الجامعة”. “إنها لاعبة رائعة. اللعب ضد لاعب كهذا يجعلك أفضل. لذا ، إنها لاعبة رائعة وقائد رائع وتأثير كبير في لعبة المرأة.”

منافس USC الأعلى هو الجذر حتى لوكينز.

قال لورين بيتس ، مركز بروينز: “لقد شاهدت ذلك على الهواء مباشرة وكان من الصعب للغاية مشاهدته”. “أشعر بالأسف الشديد لها ، وأشعر بالسوء لهذا الفريق وهذا البرنامج ، لأكون صادقًا. أعرف أنها جزء حاسم من هذا البرنامج ، وأشعر بها كشخص. أعرف أن هذا ليس شيئًا يسهل العودة منه ، لكنني أعلم أنها ستكون على ما يرام.”

مع وجود واتكينز في المقدمة ، تصدرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مرتين في الموسم العادي لتصبح أبطال العشرة الكبار ، ويبدو أن أحصنة طروادة مهيأة لتشغيل بطولة NCAA العميقة.

إصابتها ، رغم ذلك ، تعقد مسار أحصنة طروادة المضي قدمًا.

من المقرر أن تتدرب USC المصنف الأفضل في برنامج Spokane Arena بعد ظهر يوم الجمعة قبل مباراة Sweet 16 ضد ولاية كانساس المصنف الخامس يوم السبت.

سيواجه الفائز في تلك المباراة الفائز بجائزة Uconn-Oklahoma يوم الاثنين للحصول على رصاصة في المرحلة الرابعة.

تزيل إصابة واتكينز أيضًا إمكانية إعادة مباراة ثمانية مباراة ضد نجم UConn Paige Pueckers.

حصل واتكينز على 25 نقطة في فوز USC 72-70 في هارتفورد ، كونيتيكت ، في 21 ديسمبر.

أنهى البذور مع 21 نقطة.

في غضون عامين ، وفي عمر 19 عامًا فقط ، كان لوكينز بالفعل تأثيرًا هائلاً على اللعبة.

وقالت كوري كلوز مدرب جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “لقد كانت رائعة وذات نوع من العواصف وكونها في الحقيقة وجه كرة السلة للسيدات”. “لقد استمرت حقًا في أن تكون سببًا لاستمرارنا في دفع الرياضة إلى الأمام.”