شيء أساسي بسيط سيحافظ على أثاثك المطلي من التقطيع

الإسكان
شيء أساسي بسيط سيحافظ على أثاثك المطلي من التقطيع

بواسطة V باوا

سواء كان أثاثك المطلي ذو طبقة جديدة أو ظل جميلًا لسنوات، فإن التقطيع يمثل دائمًا مصدر قلق. إذا كنت ستتجنب إعادة طلاء أثاثك، فعليك أن تبذل قصارى جهدك لتجنب الخدوش. يعد فتح وإغلاق الأبواب سببًا رئيسيًا للخدوش، ولكن هناك أمرًا أساسيًا بسيطًا يمكن أن يساعد. من خلال تثبيت مصدات شفافة على الأسطح، يمكنك منع أثاثك من الاحتكاك بنفسه.

إحدى الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها مع الأثاث المطلي هي إضافة طبقة من مادة مانعة للتسرب لأنها تساعد الطلاء على مقاومة التآكل. بعد التطبيق الأولي، قد تحتاج أيضًا إلى إعادة التقديم بعد مرور بعض الوقت حتى تظل الحماية سليمة. ولكن، حتى لو قمت بإغلاق مكتبك أو خزانة الملابس المطلية، فلا يزال من الممكن أن يتشقق. في هذه الحالة، سيستفيد أثاثك المطلي حديثًا من إضافة مصدات شفافة.

استخدم مصدات واضحة

تعتبر المصدات الشفافة خدعة رائعة يمكنك صنعها بنفسك لحماية الأثاث المطلي والحفاظ عليه لأنها تمنع الأسطح من ملامسة بعضها البعض بشكل مباشر. إنها نفس الفكرة وراء وضع مصدات أو نقاط من الغراء الساخن على الجزء الخلفي من إطارات الصور الخاصة بك حتى لا تخدش الجدار. باستخدام هذا الاختراق، يمكنك تجنب إفساد العمل الذي قمت به أنت أو المقاول وتوفير الوقت الذي قد يستغرقه إعادة الطلاء.

ما يعجبنا في هذا الاختراق هو أنه من السهل جدًا القيام به. الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو مجموعة من مصدات الخزانات الشفافة ذاتية اللصق مثل هذه الحزمة المكونة من 25 دولارًا والتي تبلغ قيمتها 4.33 دولارًا والموجودة على أمازون. بعد ذلك، قم بتنظيف سطح الأثاث الخاص بك، وقم بإزالة الملصق من العبوة، ثم ضعه. التنظيف يجعل من السهل على المصد أن يلتصق. يجب وضع المصدات على أجزاء الأثاث حيث تحتك بالأجزاء الأخرى. على سبيل المثال، سيحتاج باب الخزانة إلى مصد على حواف الزاوية، لذلك عند إغلاقه، لا يلمس الجزء الداخلي للخزانة مباشرة. تساعد هذه المصدات أيضًا في تقليل الضوضاء، لذا إذا كانت الخزائن المزعجة أو إغلاق الأبواب يمثل مشكلة في منزلك، فيمكنها حل هذه المشكلة أيضًا.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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