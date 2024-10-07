شيء أساسي بسيط سيحافظ على أثاثك المطلي من التقطيع

سواء كان أثاثك المطلي ذو طبقة جديدة أو ظل جميلًا لسنوات، فإن التقطيع يمثل دائمًا مصدر قلق. إذا كنت ستتجنب إعادة طلاء أثاثك، فعليك أن تبذل قصارى جهدك لتجنب الخدوش. يعد فتح وإغلاق الأبواب سببًا رئيسيًا للخدوش، ولكن هناك أمرًا أساسيًا بسيطًا يمكن أن يساعد. من خلال تثبيت مصدات شفافة على الأسطح، يمكنك منع أثاثك من الاحتكاك بنفسه.

إحدى الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها مع الأثاث المطلي هي إضافة طبقة من مادة مانعة للتسرب لأنها تساعد الطلاء على مقاومة التآكل. بعد التطبيق الأولي، قد تحتاج أيضًا إلى إعادة التقديم بعد مرور بعض الوقت حتى تظل الحماية سليمة. ولكن، حتى لو قمت بإغلاق مكتبك أو خزانة الملابس المطلية، فلا يزال من الممكن أن يتشقق. في هذه الحالة، سيستفيد أثاثك المطلي حديثًا من إضافة مصدات شفافة.