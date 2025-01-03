صرخ هوارد إسكين في وجه موظفة WIP قبل الخروج

وبحسب ما ورد صرخ مذيع إذاعة فيلادلفيا الرياضية هوارد إسكين في وجه موظفة قبل وقت قصير من مغادرته فجأة 94.1 WIP الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر أن إسكين، وهو والد مبرمج WFAN السابق ومضيف برنامج WIP الحالي سبايك إسكين، صرخ في وجه الموظفة بعد بث إذاعي عن بعد في مطعم South Philly Chickie’s & Pete’s.

ولم يقدم التقرير تفاصيل دقيقة عن الحادث لكنه قال إن الحادث وقع في بث عن بعد استضافه إسكين مع نهاية دفاع إيجلز براندون جراهام.

ولم تعلق Audacy، وهي الشركة الأم لـ WIP، وEskin علنًا على التقرير الجديد.

وبعد وقت قصير، أعلن إسكين أنه سيترك المحطة الحوارية الرياضية التي كان يبثها منذ ما يقرب من 40 عامًا، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير مفصل على الإطلاق.

كتب إسكين في X في ديسمبر: “أترك المحطة وأنا أشعر بعاطفة كبيرة تجاه المستمعين الذين قدموا العمل الذي أقوم به خلال فترة وجودي هناك”. “إنني أتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك على المستوى المهني. أعدك أنك ستكون أول من يعلم.”

وفي بيان، قال متحدث باسم Aucacy في ذلك الوقت إن الجانبين “افترقا” وشكر إسكين “على سنوات مساهماته في WIP”.

يأتي هذا بعد أن تم الإبلاغ في يوليو عن منع Eskin من دخول Citizens Bank Park بعد قيامه بتقدمات غير مرغوب فيها تجاه موظفة في Aramark كانت تعمل في ملعب منزل فيليز.

واتهمت الموظفة إيسكين بمنحها “قبلة غير مرغوب فيها”.

اعترف مضيف WIP السابق بالحادث في وقت لاحق من الشهر.

“لقد اعتذرت لها وقت الحادث وأعتذر مرة أخرى الآن. قال على الهواء بعد أقل من شهر من نشر القصة لأول مرة: “أنا آسف حقًا لحدوث ذلك”.