صناديق التخزين الأنيقة والقابلة للطي التي تخفي الفوضى أينما تريد

يرغب معظم أصحاب المنازل في أن تحتوي مساحات معيشتهم على مساحة تخزين أكبر، وهو الأمر الذي ربما لا يشكل مفاجأة بالنسبة لك. ولهذا السبب، يتم الترحيب دائمًا بحلول التخزين الذكية في أي منزل. يستخدم بعض الأشخاص صناديق تخزين شفافة تتيح لك رؤية المحتويات، بينما يستخدم البعض الآخر صناديق قماشية قابلة للطي بمقابض لتسهيل عملية النقل. ولكن ماذا لو كان بإمكانك الجمع بين هاتين الميزتين في صندوق واحد؟ حسنًا، يمكنك ذلك باستخدام صناديق تخزين القماش القابلة للطي Univivi، المتوفرة بسعر 40 دولارًا تقريبًا لأربعة عبوات من Amazon. تعتبر هذه الصناديق طريقة ذكية لتنظيم الخزانات دون التخلص من أي شيء، وهي تقوم بذلك بطريقة لطيفة.

في حين أن هناك أسبابًا للتفكير مرتين عند التفكير في الصناديق القماشية للتخزين المنزلي، فإن الصناديق المغطاة بالقماش من Univivi تزيل هذه المخاوف. تحتوي هذه الحاويات القابلة للطي على هيكل من الورق المقوى الثقيل مغطى بقطعة قماش تجعلها تشعر بالمتانة، وغطاء علوي متصل، ومقبضين على الجانبين المتقابلين. ربما تكون أكبر نقطة بيع هي النافذة الواضحة الموجودة على وجه الصناديق والتي تتيح لك التعرف على المحتويات في لمحة.

الصناديق متوفرة بثلاثة أنماط وحجمين. اختر نمط شيفرون باللون الأزرق الفاتح أو الرمادي أو الرمادي والأبيض. النموذج الأصغر هو 14 × 10 × 8.3 بوصة ويبلغ حجمه 5 جالون. تحتوي الصناديق الكبيرة على ما يصل إلى 10 جالونًا ويبلغ حجمها 17 × 12 × 12 بوصة. يتميز الغطاء الجديد والمحسّن للصناديق بالقوة الكافية لتحمل ما يصل إلى 30 رطلاً، مما يجعلها مثالية للتكديس، وهي مجهزة بعلامات تبويب فيلكرو لإبقاء الصندوق مغلقًا.