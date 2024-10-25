صناديق التخزين الأنيقة والقابلة للطي التي تخفي الفوضى أينما تريد

يرغب معظم أصحاب المنازل في أن تحتوي مساحات معيشتهم على مساحة تخزين أكبر، وهو الأمر الذي ربما لا يشكل مفاجأة بالنسبة لك. ولهذا السبب، يتم الترحيب دائمًا بحلول التخزين الذكية في أي منزل. يستخدم بعض الأشخاص صناديق تخزين شفافة تتيح لك رؤية المحتويات، بينما يستخدم البعض الآخر صناديق قماشية قابلة للطي بمقابض لتسهيل عملية النقل. ولكن ماذا لو كان بإمكانك الجمع بين هاتين الميزتين في صندوق واحد؟ حسنًا، يمكنك ذلك باستخدام صناديق تخزين القماش القابلة للطي Univivi، المتوفرة بسعر 40 دولارًا تقريبًا لأربعة عبوات من Amazon. تعتبر هذه الصناديق طريقة ذكية لتنظيم الخزانات دون التخلص من أي شيء، وهي تقوم بذلك بطريقة لطيفة.
في حين أن هناك أسبابًا للتفكير مرتين عند التفكير في الصناديق القماشية للتخزين المنزلي، فإن الصناديق المغطاة بالقماش من Univivi تزيل هذه المخاوف. تحتوي هذه الحاويات القابلة للطي على هيكل من الورق المقوى الثقيل مغطى بقطعة قماش تجعلها تشعر بالمتانة، وغطاء علوي متصل، ومقبضين على الجانبين المتقابلين. ربما تكون أكبر نقطة بيع هي النافذة الواضحة الموجودة على وجه الصناديق والتي تتيح لك التعرف على المحتويات في لمحة.
الصناديق متوفرة بثلاثة أنماط وحجمين. اختر نمط شيفرون باللون الأزرق الفاتح أو الرمادي أو الرمادي والأبيض. النموذج الأصغر هو 14 × 10 × 8.3 بوصة ويبلغ حجمه 5 جالون. تحتوي الصناديق الكبيرة على ما يصل إلى 10 جالونًا ويبلغ حجمها 17 × 12 × 12 بوصة. يتميز الغطاء الجديد والمحسّن للصناديق بالقوة الكافية لتحمل ما يصل إلى 30 رطلاً، مما يجعلها مثالية للتكديس، وهي مجهزة بعلامات تبويب فيلكرو لإبقاء الصندوق مغلقًا.
أشياء يجب معرفتها عن الصناديق القماشية من Univivi
على الرغم من أنها ليست في متناول الجميع مثل حلول Dollar Tree للتنظيم، إلا أن قائمة الصفات الطويلة لصناديق Univivi قد تلهمك للانطلاق مقابل التكلفة الإضافية. إلى جانب المتانة والرؤية التي توفرها، يمكن طي هذه الصناديق القماشية بالكامل عندما لا تكون قيد الاستخدام. حتى إذا كنت بحاجة إلى تخزينها بطريقة لا تترك النافذة مرئية، يمكنك بسهولة تسمية صناديق تخزين القماش الخاصة بك عن طريق تعليق العلامات من المقابض.
يقوم العملاء السعداء بمشاركة الصور مع تقييماتهم، مما يوضح أن الصناديق تنزلق بسهولة أسفل الأسرة ويمكنها أيضًا استيعاب لحاف كامل الملكة مطوي. يقول الكثير من الأشخاص أيضًا إنها رائعة لتخزين الملابس الموسمية. أعطى معظم المراجعين حاويات التخزين هذه 5 نجوم، لكن المراجعات الأكثر انتقادًا تشير إلى عدم تكديس الصناديق بشكل جيد وأنها أصغر من المتوقع.
الخزانات ليست هي الأماكن الوحيدة التي يمكنك التخلص من الفوضى فيها بمساعدة صناديق Univivi. ضع واحدًا أو أكثر في سيارتك، أو غرفة اللعب، أو عربة سكن متنقلة، أو مساحة العمل الخاصة بك، أو صالة الألعاب الرياضية المنزلية. يمكن للعرض مقاس 12 بوصة في الطراز الأكبر استيعاب مجلدات الملفات أو كتب الأطفال أو المجلات. فهي ليست مقاومة للماء، لذا فهي تقتصر على الاستخدام الداخلي. ومع ذلك، يبدو أن هذه الاستخدامات الداخلية لا حدود لها.