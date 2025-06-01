صورة مارلين مونرو الأيقونية التي لم تشرف على الشاشة الفضية أبدًا

حتى لو لم تشاهد فيلم مارلين مونرو من قبل ، فمن المحتمل أن تكون قد شاهدت صورتها الأكثر شهرة. أنت تعرف الواحد: شقراء شمبانيا تقف فوق صر في مترو الأنفاق ، تحاول ضحكًا ترويض فستان الرسن الأبيض المتصاعد فوق ركبتيها. وبلغت ذروته في عرض مثالي من الإغواء الغافل بشكل هزلي ، أصبحت الصورة مرادفًا لنجم هوليوود القديم ، وهو تماثيل مثيرة للجدل ومقلدة لا حصر لها بعد عقود من التقاطها.
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كان ذلك في 15 سبتمبر 1954 ، عندما ضربت مونرو وضعها الشهير أثناء تصوير “The Seven Year Itch” لبيلي ويلدر-وهي كوميديا رومانسية قامت ببطولتها كشقرات خافتة بشكل ساحر معروف باسم “The Girl”. استحوذ المصور سام شو على بحر من الكاميرات ، على اللحظة التاريخية التي قام فيها مونرو البالغة من العمر 28 عامًا بتوضيح حشد من المتفرجين في شوارع مدينة نيويورك ، وميض ابتسامة بينما كانت تومض أيضًا لمحات من ملابسها الداخلية البيضاء. على الرغم من أن المشهد أرسلت صدمة موجات قيل إنها أدت إلى طلاقها من أسطورة البيسبول جو ديماجيو ، إلا أن الصور الشهيرة التي أنتجتها تحملت اختبار الوقت. من المثير للدهشة ، على الرغم من كل الضجة التي صنعتها ، فإن اللقطة الأكثر شهرة لم تصل إلى الفيلم.
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سقط مشهد التنورة الطيران على أرضية غرفة القطع
في خضم الآلاف من المتفرجين و 100 عدسات من الكاميرا من المصورين الذكور ، قام طاقم الفيلم بتصوير 14 من “مشهد التنورة الطائر” الشهير في مدينة نيويورك. ومع ذلك ، نظرًا للضوضاء المنبعثة من الحشد الهائل ، كانت اللقطات غير صالحة للاستعمال وكان لا بد من إعادة إطلاقها على سيارة فوكس ساوند في لوس أنجلوس. من الواضح أن الصور التي تم التقاطها في نيويورك لم تضيع ، واستخدمت العديد منها للترويج للفيلم. ولعل الشاشة الترويجية الأكثر وقحة كانت لوحة إعلانية عملاقة تلوح في الأفق خارج مسرح لوو الحكومي ، حيث كانت النجمة الضاحكة وساقتها المكشوفة تتجول في ميدان تايمز ليراها الجميع.
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على الرغم من أن صورة الجسم الكاملة الشهيرة مضمّنة بعمق في تاريخ ثقافة البوب ، إلا أن أرجل مونرو فقط قاموا بتخفيض “حكة السبع سنوات”. في المشهد الكلاسيكي ، تخرج مونرو من مسرح السينما إلى ليلة صيفية حارة مع شريكها توم إيويل. بعد لحظات ، تصرف انتباهها عن نسيم قطار بارد يمر تحت صر في مترو الأنفاق ، مما يلهمها الصرير ببهجة ، “أليس هذا لذيذًا؟” كما يرتدي لباسها بشكل مؤلف فوق ركبتيها.
تركز الكاميرا على أرجل مونرو العارية لمدة لا تزيد عن خمس ثوان قبل أن تقطع بشكل مفاجئ لقطة لابتسامتها الغافلة بسعادة تتناقض مع تعبير Ewell المفتوح. على الرغم من أن قطار آخر يتدحرج في مكان الحادث ، حيث كشفت ساقيها مرة أخرى ، إلا أن اللقطة الأكثر شهرة في عصر هوليوود الذهبي لم تصل إلى الشاشة الفضية.
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حكة 70 سنة
يمكن القول إن “The Seven Year Itch” هو العرض الأول في عيد ميلاد مونرو التاسع والعشرين في 1 يونيو 1955 ، وهو أقل شهرة من تسديدة غير مستخدمة. على الرغم من أنها تسببت في 12 مليون دولار في شباك التذاكر وأصبحت فيلم Fox الأعلى في عام 1955 ، إلا أنه يسقط باستمرار مع الجماهير الحديثة. كتب أحد الناقدين الفاسدين في الطماطم أن الفيلم “مؤرخ للغاية وليس مضحكا باستمرار ، ولكنه يشتهر برصاصة مارلين الجوية الشهيرة.” في هذه الأثناء ، ينتقد مراجعة Reddit مماثلة شخصية Monroe المكتظة وتشير إلى أن مشهد التنورة الطيران موجز جدًا ولا يتطابق مع الصور الشهيرة.
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بغض النظر عما جعلها في الفيلم أو كيف تم استلامها ، تستمر الصورة الأيقونية في الأسر والإلهام. إن الشبكة المترو في شارع ليكسينغتون وشارع 52 في مدينة نيويورك تجذب المشجعين من جميع أنحاء العالم ، ويحاكي الكثير من توقيع مونرو في تكريم. على الجانب الآخر من الولايات المتحدة ، تم تمثال التمثال الذي يبلغ طوله 26 قدمًا فوق بالم سبرينغز ، حيث يصطف السياح لالتقاط الصور وتسللوا نظرة خاطفة على تنورة النجمة (لا تقلق ، لقد رسمت ملابس داخلية). تم بيع التنورة نفسها – التي هي في الواقع فستان رسن مطوي – في مزاد عام 2011 مقابل 4.6 مليون دولار مذهلة (عبر هوليوود ريبورتر) ، مما يثبت أنه بعد سبعة عقود ، لا يزال الجمهور يحاكة لمارلين مونرو.
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