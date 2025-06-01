صورة مارلين مونرو الأيقونية التي لم تشرف على الشاشة الفضية أبدًا

في خضم الآلاف من المتفرجين و 100 عدسات من الكاميرا من المصورين الذكور ، قام طاقم الفيلم بتصوير 14 من “مشهد التنورة الطائر” الشهير في مدينة نيويورك. ومع ذلك ، نظرًا للضوضاء المنبعثة من الحشد الهائل ، كانت اللقطات غير صالحة للاستعمال وكان لا بد من إعادة إطلاقها على سيارة فوكس ساوند في لوس أنجلوس. من الواضح أن الصور التي تم التقاطها في نيويورك لم تضيع ، واستخدمت العديد منها للترويج للفيلم. ولعل الشاشة الترويجية الأكثر وقحة كانت لوحة إعلانية عملاقة تلوح في الأفق خارج مسرح لوو الحكومي ، حيث كانت النجمة الضاحكة وساقتها المكشوفة تتجول في ميدان تايمز ليراها الجميع.

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على الرغم من أن صورة الجسم الكاملة الشهيرة مضمّنة بعمق في تاريخ ثقافة البوب ​​، إلا أن أرجل مونرو فقط قاموا بتخفيض “حكة السبع سنوات”. في المشهد الكلاسيكي ، تخرج مونرو من مسرح السينما إلى ليلة صيفية حارة مع شريكها توم إيويل. بعد لحظات ، تصرف انتباهها عن نسيم قطار بارد يمر تحت صر في مترو الأنفاق ، مما يلهمها الصرير ببهجة ، “أليس هذا لذيذًا؟” كما يرتدي لباسها بشكل مؤلف فوق ركبتيها.

تركز الكاميرا على أرجل مونرو العارية لمدة لا تزيد عن خمس ثوان قبل أن تقطع بشكل مفاجئ لقطة لابتسامتها الغافلة بسعادة تتناقض مع تعبير Ewell المفتوح. على الرغم من أن قطار آخر يتدحرج في مكان الحادث ، حيث كشفت ساقيها مرة أخرى ، إلا أن اللقطة الأكثر شهرة في عصر هوليوود الذهبي لم تصل إلى الشاشة الفضية.

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