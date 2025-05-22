ضاعف مساحة التخزين في دشك مع عنصر ايكيا الأنيق الصديق للميزانية

ربما كنت قد واجهت البحث عن أفضل كادي للاستحمام للتخزين. هذا أمر مفهوم ، لأن شراء نموذج Subpar من تخزين الدش يمكن أن يخلق مشاكل أكثر مما يستحق. بعض هذه القضايا هي السبب في أن خدمات الإسكان والمؤتمرات في جامعة ميلرزفيل قد حذرت سكانها من استخدام رفوف الدش المعلقة كشكل من أشكال التخزين ، لأنها تلومهم على تدمير نظام السباكة خلف الجدران والتسبب في تسرب. تنصح المؤسسة بأن Caddies لقطب التوتر الزاوية هي خيارات أفضل لتخزين الدش لأنها لا تحتاج إلى تعليق من المباريات. وفقًا لذلك ، يمكنك مضاعفة مساحة التخزين في دشك مع وحدة الجرف الأنيقة الصديقة للميزانية من Ikea.
وحدة جدار زاوية Brogrund صحيحة لاسمها ، حيث تعانق زوايا الحمام الخاص بك أثناء توصيله بالجدار بواسطة البراغي المخفية. يتطلب التجميع شد إطار الفولاذ المقاوم للصدأ قبل إدخال الرفوف البلاستيكية بسهولة. يوفر هذا تصميمًا سلسًا وأنيقًا ، عالياً بأعمدة من الفولاذ المقاوم للصدأ تلتف حول ثلاث وحدات رفوف بلاستيكية من مادة البولي بروبيلين. يوفر اثنان من السنانير المنحنية على الهيكل السفلي للوحدة مكانًا رائعًا للمنشفة أو Loofahs. على ارتفاع 22 بوصة ، يمنحك Brogrund ما يقرب من قدمين-من الناحية الفنية ، نظرًا لأن المستوى الأعلى من الرفوف لا يحتوي على حواجز علوية مدمجة-وتجاوز ما يزيد قليلاً عن سبع بوصات من عرض الرفوف كمساحة تخزين لمستلزمات النظافة. يحتوي كل رف على ثقوب صغيرة في القاعدة للسماح بالهروب من الماء ، ويمكن إزالته لسهولة التنظيف والصيانة.
إليكم السبب في أن معظم المراجعين يمنحون تصنيفات Ikea Brogrund عالية
تعد وحدة جدار Brogrund Corner واحدة من أرفف الدش الأنيقة التي تضيف تخزينًا إلى حمامك (دون أن تبدو كمسكن جامعي). تعتبر مراجعات عملاء IKEA للمنتج إيجابية بشكل عام. كتب أحد المراجعين عن مدى حبهم للصواني بسبب سهلة الاستخراج من الأرفف للتنظيف. “هذا يبدو لطيفًا ولديه خطاف لتعليق Loofah أو Washgloth”. اعتقد مراجع آخر أن وحدة جدار زاوية Brogrund كانت لطيفة جدًا لدرجة أنهم اشتروها مرتين. كانت السحب الكبير بالنسبة لهم “جماليات التصميم والتطبيق العملي”.
640 مراجعات على IKEA ، بمتوسط تصنيف 4.6 نجمة من خمسة ، لا تبتعد عن 4.5 نجوم قدمه اثنين من المراجعين على Amazon. أعطى أحد عملاء Amazon المنتج خمس نجوم ، بينما أعطاه الآخر أربعة نجوم. يبدو أنه سيكون من المستحيل تقريبًا العثور على أشخاص استخدموا المنتج ولديهم مشاكل خطيرة معه. الكلمة الرئيسية هنا ، ومع ذلك ، هي “تقريبا”.
هذه هي الجوانب السلبية المحتملة إلى Brogrund
هناك عيب محتمل في وحدة الجدار الزاوية هذه هو أنه لا يأتي فعليًا مع مسامير لتركيب الجدار ، مما يجعل مشكلتك في معرفة ما هي البراغي التي تعمل بشكل أفضل. ستكون مسؤولاً أيضًا عن معرفة ما الذي ستعمل عليه السحابات على جدران الحمام. كتب مراجع ايكيا عن مشكلاته مع هذا تحت عنوان “لا أكواب الشفط” ، قائلًا ، “يجب أن يكون مثبتًا في الحائط وليس لدي الموهبة أو الثقة في البلاط”. حتى قبل أن تفسد أي شيء في الحائط الخاص بك ، فمن المحتمل أن تحتاج إلى معرفة مكان تثبيت رف الدش لطول العمر والوظيفة. إن تعقيد الأمور ، من المحتمل أن تحتاج إلى الحفر من خلال الجدار للحصول على وضع المسمار ، مما يعني أنه كان من الأفضل أن تكون على دراية بوضع الأنابيب خلف جدرانك. الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى إتلاف أنابيبك والتسبب في الفيضانات في منزلك.
بصرف النظر عن المخاطر التي يتعرض لها أنابيبك ، أشار مراجع آخر من IKEA إلى خطر حدوث بلاط الحمام الخاص بك ، “أحب المواد التي يتم تصنيعها من هذا ، لكنني لا أحب أن تجعلك تحفر هذا إلى الحمام. لم أرغب في الحفر عبر بلاطنا”. على الرغم من أنه من الممكن القيام به بنجاح ، ستحتاج إلى الحصول على مؤشرات الحفر والبلاط على نظارات السلامة للبدء. إليك كيفية الحفر من خلال البلاط دون تكسيره.