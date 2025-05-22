ضاعف مساحة التخزين في دشك مع عنصر ايكيا الأنيق الصديق للميزانية

ربما كنت قد واجهت البحث عن أفضل كادي للاستحمام للتخزين. هذا أمر مفهوم ، لأن شراء نموذج Subpar من تخزين الدش يمكن أن يخلق مشاكل أكثر مما يستحق. بعض هذه القضايا هي السبب في أن خدمات الإسكان والمؤتمرات في جامعة ميلرزفيل قد حذرت سكانها من استخدام رفوف الدش المعلقة كشكل من أشكال التخزين ، لأنها تلومهم على تدمير نظام السباكة خلف الجدران والتسبب في تسرب. تنصح المؤسسة بأن Caddies لقطب التوتر الزاوية هي خيارات أفضل لتخزين الدش لأنها لا تحتاج إلى تعليق من المباريات. وفقًا لذلك ، يمكنك مضاعفة مساحة التخزين في دشك مع وحدة الجرف الأنيقة الصديقة للميزانية من Ikea.

وحدة جدار زاوية Brogrund صحيحة لاسمها ، حيث تعانق زوايا الحمام الخاص بك أثناء توصيله بالجدار بواسطة البراغي المخفية. يتطلب التجميع شد إطار الفولاذ المقاوم للصدأ قبل إدخال الرفوف البلاستيكية بسهولة. يوفر هذا تصميمًا سلسًا وأنيقًا ، عالياً بأعمدة من الفولاذ المقاوم للصدأ تلتف حول ثلاث وحدات رفوف بلاستيكية من مادة البولي بروبيلين. يوفر اثنان من السنانير المنحنية على الهيكل السفلي للوحدة مكانًا رائعًا للمنشفة أو Loofahs. على ارتفاع 22 بوصة ، يمنحك Brogrund ما يقرب من قدمين-من الناحية الفنية ، نظرًا لأن المستوى الأعلى من الرفوف لا يحتوي على حواجز علوية مدمجة-وتجاوز ما يزيد قليلاً عن سبع بوصات من عرض الرفوف كمساحة تخزين لمستلزمات النظافة. يحتوي كل رف على ثقوب صغيرة في القاعدة للسماح بالهروب من الماء ، ويمكن إزالته لسهولة التنظيف والصيانة.