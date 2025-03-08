طالب القانون في سانت جون تحت إطلاق النار لدعوة الكاردينال دولان وهو مخزي بذرة

تعرض اليساري في كلية الحقوق الكاثوليكية لانتقادات شديدة من أجل إهانة زعيم ما يقرب من 3 ملايين كاثوليك في نيويورك.

طالب كلية الحقوق بجامعة سانت جون فيشال بالاني-الذي يعمل بدوام جزئي في نيويورك يانكيز-يُزعم أنه تم نشره على X في 22 فبراير أن تيموثي كاردينال دولان “مريض”.

“البابا فرانسيس هو نموذج للحب الكاثوليكي ، العبودية والنعمة. وقالت روبرت هولدن ، عضو مجلس مدينة نيويورك ، الذي كان يتتبع المساحات.

وقال هولدن لصحيفة “ذا بوست”.

Balani ، 26 ، التي تخرجت من جامعة نيويورك في عام 2022 مع درجة البكالوريوس في إدارة الرياضة وبدأت كلية الحقوق في أغسطس ، قام منذ ذلك الحين بتسجيل منصبه في دولان.

لكن هولدن أطلق رسالة يوم الاثنين إلى جيلاني جيفرسون إكسوم ، عميد كلية الحقوق ، زعم أن “اللياقة البدنية للمهنة المحاماة” في بالاني هي في سؤال جاد.

قام بالاني بتمزيق هولدن ، وهو ديمقراطي في كوينز المحافظين ، على X باعتباره “scumbag” ، و “SleazeBag ثنائية الأجزاء” ، وادعى أن “إرث NYCOUNCIL” الذي يحمل مصطلحه في البلاد. “

ووصفت بالاني أيضًا عضوة المجلس فيكي بالادينو (R-Queens) “Pond Scum” و “الاختراق السياسي المحب للأولاد” و “Trump Bootlicker” ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء في المجلس الماضي والحاضر “Cranks” و “Grifters”.

وقال هولدن لصحيفة العميد: “إن سلوكه لا يتناقض فقط مع قيم القديس يوحنا اليسوعية ، بل يشكك أيضًا في لياقته بمهنة المحاماة ، مما يستلزم مراجعتك الفورية وردك التأديبي”.

تم إغلاق حساب Balani X بعد أيام من تقديم شكوى هولدن رسميًا.

كما كتب عضو المجلس رسالة مماثلة يوم الاثنين إلى وزارة الموارد البشرية في نيويورك يانكيز ، حيث يعمل بالاني كموظف في المناسبات الخاصة بدوام جزئي ، مطالبين بأن يكون منضبطًا لانتهاك سياسات السلوك لموظفي MLB.

وكتب هولدن: “إن يانكيز عبارة عن حجر الزاوية في مجتمع نيويورك ، يقدرون بالاحترافية والنزاهة”. “سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك (سياسة وسائل التواصل الاجتماعي MLB) تحظر بالتأكيد مثل هذا السلوك.”

يبرزه ملف Balani من LinkedIn باعتباره “محترفًا للأعمال الرياضية الحيلة يساهم في الأحداث الرياضية الرئيسية وتحسين الحياة من خلال قوة الرياضة”.

ويلاحظ أنه بدأ العمل في Yankees في “Tours & Mevents الخاصة” Stadium “قبل ثلاث سنوات وعمل سابقًا كموظف في الأحداث في Pro Tennis Events. كما أنه عمل متدربًا في مجلس النواب ، وكان متطوعًا في الحملة في النائب الديمقراطي في لونغ آيلاند توم سوزي.

رفض بالاني التعليق ، ولم يرد سانت جون ويانكيز على الرسائل.

ومع ذلك ، كتب أرين سوبو ، نائب رئيس يانكيز للموارد البشرية ، هولدن بريدًا إلكترونيًا شاركه مع المنشور قائلاً: “على الرغم من أن (بالاني) نفى المسؤولية عن الوظائف المذكورة ، فقد شجعه على أن يكون مدروسًا ومحترمًا عند النشر ، وأكد لنا أنه سيواصل القيام بذلك”.

وقالت إنه لم يتم تحديد ما إذا كان بالاني قد انتهك سياسات وسائل التواصل الاجتماعي.