طرق رائعة لإعادة استخدام ستائر الدش في فناء منزلك وحديقتك

عندما يتعلق الأمر بإيجاد طرق ذكية لإعادة استخدام الأشياء، أحيانًا تكون أفضل الأفكار أمامنا مباشرة – مثل ستارة الحمام القديمة. بدلًا من رميها بعيدًا، يمكنك منحها حياة جديدة في حديقتك أو حديقتك. يمكن لأغطية الستائر هذه أن تفعل أكثر من مجرد إبعاد الماء عن أرضية حمامك. يمكنهم مساعدتك في مكافحة الأعشاب الضارة، أو حماية النباتات الثمينة من العناصر، أو حتى إنشاء واحة صغيرة خاصة في الفناء الخلفي لمنزلك.

بدلًا من إنفاق المال على الأقمشة الباهظة الثمن التي تحجب الأعشاب الضارة، ضع ستارة دش أسفل نشارة منزلك. إذا سبق لك أن حاولت زراعة أي شيء في حديقتك، فأنت تعلم أن الأعشاب الضارة تشبه الضيوف المزعجين الذين لا يغادرون أبدًا. بالتأكيد، يمكنك إخراجهم، لكنهم يستمرون في العودة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه ستارة الحمام القديمة الموثوقة. ما عليك سوى قصها حسب الحجم ووضعها تحت المهاد أو الحصى. تحجب الستارة ضوء الشمس، مما يعني أن الأعشاب لن تتاح لها فرصة.

لكن مهلا، قد تفكر، “ألن يبدو الستار قبيحًا في حديقتي؟” لا! بمجرد تغطيتها بطبقة من النشارة، لن يعرف أحد بوجودها. ستحظى نباتاتك بفرصة القتال، وستبدو حديقتك بحالة جيدة كما كانت دائمًا. يمكن لستارة الحمام القديمة أن تفعل أكثر من مجرد منع نمو الأعشاب الضارة – إليك بعض الطرق الأخرى لإعادة توظيفها.