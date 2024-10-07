طرق رائعة لإعادة استخدام ستائر الدش في فناء منزلك وحديقتك

عندما يتعلق الأمر بإيجاد طرق ذكية لإعادة استخدام الأشياء، أحيانًا تكون أفضل الأفكار أمامنا مباشرة – مثل ستارة الحمام القديمة. بدلًا من رميها بعيدًا، يمكنك منحها حياة جديدة في حديقتك أو حديقتك. يمكن لأغطية الستائر هذه أن تفعل أكثر من مجرد إبعاد الماء عن أرضية حمامك. يمكنهم مساعدتك في مكافحة الأعشاب الضارة، أو حماية النباتات الثمينة من العناصر، أو حتى إنشاء واحة صغيرة خاصة في الفناء الخلفي لمنزلك.
بدلًا من إنفاق المال على الأقمشة الباهظة الثمن التي تحجب الأعشاب الضارة، ضع ستارة دش أسفل نشارة منزلك. إذا سبق لك أن حاولت زراعة أي شيء في حديقتك، فأنت تعلم أن الأعشاب الضارة تشبه الضيوف المزعجين الذين لا يغادرون أبدًا. بالتأكيد، يمكنك إخراجهم، لكنهم يستمرون في العودة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه ستارة الحمام القديمة الموثوقة. ما عليك سوى قصها حسب الحجم ووضعها تحت المهاد أو الحصى. تحجب الستارة ضوء الشمس، مما يعني أن الأعشاب لن تتاح لها فرصة.
لكن مهلا، قد تفكر، “ألن يبدو الستار قبيحًا في حديقتي؟” لا! بمجرد تغطيتها بطبقة من النشارة، لن يعرف أحد بوجودها. ستحظى نباتاتك بفرصة القتال، وستبدو حديقتك بحالة جيدة كما كانت دائمًا. يمكن لستارة الحمام القديمة أن تفعل أكثر من مجرد منع نمو الأعشاب الضارة – إليك بعض الطرق الأخرى لإعادة توظيفها.
حافظ على النباتات مريحة وآمنة
البستنة كلها متعة وألعاب حتى يقرر الطقس اللعب بشكل قاسٍ. سواء كان المطر شديدًا أو الرياح العاتية أو الشمس الحارقة، يمكن أن تتعرض نباتاتك الحساسة للضرب. تعود ستائر الدش إلى الإنقاذ من خلال العمل كدرع وقائي لحديقتك. لاستخدام ستائر الدش لهذا الغرض، ستحتاج أولاً إلى تحديد كيفية استخدام الستارة بناءً على احتياجات نباتاتك. يعد قطع الستارة إلى أقسام أصغر فكرة جيدة للنباتات الصغيرة. احصل على مقص قوي وقم بقص الستارة بعناية إلى قطع يمكن التحكم فيها. يمكنك وضعها مباشرة على الأرض حول نباتاتك لحماية جذورها من الأمطار الغزيرة أو لتكون بمثابة حاجز ضد الرياح القاسية.
بالنسبة للنباتات الكبيرة أو الظروف الجوية القاسية، من الأفضل إنشاء دفيئة مؤقتة. يمكنك القيام بذلك عن طريق لف ستارة الدش بالكامل على نباتاتك. أولاً، قم بإعداد أعمدة حول النباتات ثم قم بلف الستارة فوق الهيكل. اترك مساحة كافية بين النباتات والستارة لتدوير الهواء، مما يمنع تراكم الرطوبة وإتلاف نباتاتك.
خلق بعض الخصوصية في الفناء الخاص بك
لنفترض أنك تريد القليل من الخصوصية أثناء الاسترخاء في حديقتك أو في الفناء الخاص بك. يمكنك الخروج وشراء سياج أو حاجز باهظ الثمن، أو يمكنك فقط تعليق ستارة الحمام القديمة. ستحتاج إلى جمع بعض الأعمدة أو الأوتاد القوية لتعليق الستارة. قم بوضع الأعمدة على الأرض، مع ترك مساحة كافية بينها لتناسب ستائرك.
بعد ذلك، ستحتاج إلى حبل أو حلقات ستارة لتثبيت ستارة الدش. إذا كانت ستارتك تحتوي بالفعل على ثقوب أو حلقات، فأنت محظوظ – فقط مرر الحبل من خلال الثقوب، واربطه بين الأعمدة، وقم بتعليق الستارة كما تفعل على قضيب الدش. إذا لم تكن ستارتك بها ثقوب، قم بإنشاء ثقوب مؤقتة عن طريق قطع الشقوق الصغيرة بعناية على طول الجزء العلوي وتعزيزها ببعض الشريط أو الثقوب لمنع التمزق.
لمزيد من الثبات، خاصة في المناطق العاصفة، قم بتثبيت الجزء السفلي من الستارة بالصخور أو دبابيس الحديقة. هذا سوف يمنعها من الخفقان في مهب الريح ويساعد في الحفاظ على ركنك الخاص الهادئ. أفضل جزء؟ إنها خفيفة الوزن وسهلة التعليق، لذا يمكنك إنزالها أو تعديلها وقتما تشاء. حصلت على ستارة الأزهار؟ الآن لديك مقسم بطابع الحديقة. شعور أكثر بساطة؟ ستارة عادية ستفي بالغرض.