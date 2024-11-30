طرق كوتيجكور الحالمة لتصميم الأجراس المعلقة الرائجة في منزلك

هل سبق لك أن حلمت في أحلام اليقظة بشأن استبدال صخب وضجيج حياتك اليومية بوتيرة أكثر هدوءًا في الريف الإنجليزي؟ انضم إلى الحشد. على الرغم من أنه قد لا يكون من العملي ترك كل شيء والهروب إلى كوتسوولدز، إلا أنه يمكنك بالتأكيد تزيين منزلك مثل كوخ إنجليزي. تعتبر الأجراس المعلقة طريقة سهلة لإضافة أجواء منزلية جميلة إلى مساحتك الخاصة. تتكون هذه الملحقات الرائعة من أجراس معدنية صغيرة معلقة معًا بحبل أو خيوط من الجوت. لقد أصبحت سلعة رائجة في الديكور المنزلي مؤخرًا، حيث ظهرت على صفحات Instagram للعديد من المصممين المشهورين مثل Shea McGee. يحب العديد من الأشخاص دمج الأجراس المعلقة في ديكور عطلاتهم، خاصة في أكاليل الزهور وأكاليل الزهور. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام الأجراس على مدار العام بعدة طرق لتجميل مطبخك، أو جعل منطقة المعيشة الخاصة بك أكثر راحة، أو حتى لتحية الضيوف عند الباب الأمامي.

سواء كانت العطلات التي تقوم بتزيينها أو في وقت آخر من العام، فإن أجراس التعليق تتمتع بجودة ريفية تجعلها القطعة المثالية للديكور المنزلي. عادةً ما يتم العثور عليها بلمسة نهائية من النحاس العتيق، على الرغم من أنه يمكنك العثور عليها بتشطيبات أخرى مثل الفضة أو النحاس. كما أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، مثل أجراس ديكو 79 المعدنية المستوحاة من التبت أو الأجراس الذهبية الريفية من كراتي إكسبورت. تحتوي معظم الأجراس المعلقة على مصفق معدني صغير في وسط كل جرس يعطي صوت رنين أنيق، مما يضيف فقط إلى سحر المنزل الجميل. تابع القراءة لتعرف كيف يمكنك استخدام الأجراس المعلقة لتزيين منزلك بجمالية منزلية.