طريقة شحذ الفأس المعقدة التي يجب تجنبها، وما يجب فعله بدلاً من ذلك

عندما تفكر في كيفية شحذ الفأس إلى الكمال، هل يعود عقلك إلى المنزل القديم؟ معدن ضد الحجر، يشحذ الطرف إلى نقطة X للحصول على تقطيع مثالي! إذا كانت فكرة شحذ الفؤوس لا تستحضر صور الحطابين والرواد، فقد تفكر في طرق أكثر تقليدية مثل طحن الحجارة أو الملفات، ولكن تم نشر تقنيات أخرى مثيرة للاهتمام عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. يصور أحد مقاطع الفيديو هذه استخدام أداة شحذ، وعلى الرغم من أن الحلول الإبداعية مثل هذه يمكن أن تكون مغرية، فقد أكدت مقابلة حصرية مع النجار الخبير ومُعيد التصميم في House Digest بوب بيتشام أن هذا الحل ربما يكون مبدعًا بعض الشيء.

وقال بيتشام: “من حيث المبدأ، يعد استخدام الرقصة للحفاظ على زاوية ثابتة بين حجر المشحذ والشفرة فكرة جيدة”. ومع ذلك، فإن الطريقة التي تظهر في فيديو Sam Home على YouTube ليست الأكثر أمانًا. وقال بيتشام إن المكونات ليست ثابتة بما فيه الكفاية، وأن الإعداد “معقد للغاية وغير عملي”.

وأوضح بيتشام أثناء تفصيل الفيديو، “يحاول الرجل إنشاء أداة لشحذ الفأس. … يقوم بحفر ثقب في حجر المشحذ ويلصق قطعة من الأسلاك. ثم يضع قوسًا معدنيًا على شكل حرف L في الملزمة ويمرر السلك من خلاله ويضع رأس الفأس على (الجزء الخلفي) من الملزمة ويفرك المشحذ عبره لشحذه. تكمن المشكلة في أن الإعداد غير مستقر، ويرجع بيتشام ذلك إلى عدة عوامل.