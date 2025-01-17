طريقة شحذ الفأس المعقدة التي يجب تجنبها، وما يجب فعله بدلاً من ذلك

عندما تفكر في كيفية شحذ الفأس إلى الكمال، هل يعود عقلك إلى المنزل القديم؟ معدن ضد الحجر، يشحذ الطرف إلى نقطة X للحصول على تقطيع مثالي! إذا كانت فكرة شحذ الفؤوس لا تستحضر صور الحطابين والرواد، فقد تفكر في طرق أكثر تقليدية مثل طحن الحجارة أو الملفات، ولكن تم نشر تقنيات أخرى مثيرة للاهتمام عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. يصور أحد مقاطع الفيديو هذه استخدام أداة شحذ، وعلى الرغم من أن الحلول الإبداعية مثل هذه يمكن أن تكون مغرية، فقد أكدت مقابلة حصرية مع النجار الخبير ومُعيد التصميم في House Digest بوب بيتشام أن هذا الحل ربما يكون مبدعًا بعض الشيء.
وقال بيتشام: “من حيث المبدأ، يعد استخدام الرقصة للحفاظ على زاوية ثابتة بين حجر المشحذ والشفرة فكرة جيدة”. ومع ذلك، فإن الطريقة التي تظهر في فيديو Sam Home على YouTube ليست الأكثر أمانًا. وقال بيتشام إن المكونات ليست ثابتة بما فيه الكفاية، وأن الإعداد “معقد للغاية وغير عملي”.
وأوضح بيتشام أثناء تفصيل الفيديو، “يحاول الرجل إنشاء أداة لشحذ الفأس. … يقوم بحفر ثقب في حجر المشحذ ويلصق قطعة من الأسلاك. ثم يضع قوسًا معدنيًا على شكل حرف L في الملزمة ويمرر السلك من خلاله ويضع رأس الفأس على (الجزء الخلفي) من الملزمة ويفرك المشحذ عبره لشحذه. تكمن المشكلة في أن الإعداد غير مستقر، ويرجع بيتشام ذلك إلى عدة عوامل.
تجنب الطرق غير العملية والمعقدة لشحذ الفأس
خلال مقابلته الحصرية مع هاوس دايجست، أوضح بوب بيتشام أن الفشل في تأمين الفأس كان اختيارًا غريبًا من جانب راوي الفيديو. وقال: “عادةً ما عليك إما تثبيت الشفرة في الملزمة، أو تثبيتها على مقعد، أو الجلوس عليها بشكل مسطح على فخذك”. يفتقد مقطع الفيديو على YouTube أيضًا عناصر أساسية، مثل حقيقة أنه “لا يوجد أي مؤشر على طول السلك أو حجم الدعامة بحيث يمكن إيقاف زاوية التوضيح.”
وفقا لبيشام، هذه ليست المشكلة الوحيدة في هذه التقنية. وأشار إلى أن “السلك مفكك في الفتحة، لذا قد لا تكون زاوية الشحذ متسقة (و) تم تثبيت الدعامة بشكل سيء؛ ويبدو أنها ستطير في أي لحظة.” في الفيديو، يضيف الراوي WD-40 لتليين حجر المشحذ، وقال بيتشام إن هذا “(من شأنه) أن يفسده. يجب أن يكون ماء أو زيتًا”. وأشار أيضًا إلى أنك ستحتاج إلى مثقاب الماس إذا كنت تخطط للحفر في حجر المشحذ.
نظرًا لأن هذه الطريقة تبدو غير عملية (ومثيرة للقلق بعض الشيء)، فقد عرض بيتشام طرقًا بديلة لشحذ الفأس بشكل فعال. وأوضح قائلاً: “(ليس هناك) خطأ في استخدام حجر المشحذ، وإذا استخدمت حجر المشحذ لشحذ فأسك يدويًا، فلن تحتاج إلى أي شيء آخر”. وأضاف: “يفضل البعض أداة شحذ الفؤوس لأنها إمساك جيد”، مشيرًا إلى NedFoss Axe/Hatchet Sharpening Puck كخيار قوي.
تعمل الأدوات التقليدية بشكل جيد لشحذ الفأس
إذا كنت قلقًا بشأن تكلفة شحذ المحترفين للفأس، فقد حصل بوب بيتشام على بعض نصائح الخبراء لأداء المهمة بنفسك خلال مقابلته الحصرية مع House Digest. وقال: “لا تحتاج إلى أي شيء معقد، فقط التركيز والصبر”. “اشحذ بضربة الدفع. لا تفرك للخلف وللأمام لأنك ستميل إلى هز الحجر وتقريبه من الحافة.” وأضاف بيتشام أنه على الرغم من أن تأمين الفأس أمر مستحسن، إلا أنه ليس ضروريًا. وقال: “لقد تم استخدام الفخذين منذ أجيال، ولكن إذا كنت قلقا، فاستخدم ملزمة أو ثبت الفأس على مقعد”.
كما أوصى باستخدام كتلة من الخشب “تحت النصل لرفعها عن سطح المقعد”. وأشار بيتشام إلى أن الاتساق هو المفتاح، وقال: “عند الشحذ، ركز على التفاعل بين حجر المشحذ والحافة… لا تتعجل.” كما حذر من “العمل بعيدًا عن النصل، وليس (باتجاهه)، فإذا انزلقت يدك ستذهب في الهواء”. يقول بيتشام أن قفازات السكين يمكن أن تساعدك إذا كنت قلقًا بشأن التعرض للجرح، مثل قفازات NoCry Premium Cut Resistant Gloves.