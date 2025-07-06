عادة النظافة الغريبة في Gen Z لا تخمنها

سترى في كثير من الأحيان أجيال مختلفة وصفها عادات عملهم وأسلوب الحياة والمواقف. الكثير من هذه الاختلافات تأتي من التجارب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نشأوا معها. على سبيل المثال ، يميل الجيل الصامت إلى قيمة الاستقرار لأنهم عاشوا من خلال عدم اليقين الاقتصادي للكساد العظيم. وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات بين الأجيال غالباً ما تشكل كيفية تعامل الناس مع العمل والحياة ، فإن بعضها يظهر في العادات الصحية أيضًا.
لاحظ الدكتور ماركو جارجانو ، صاحب الممارسة في Aspen Dental ، بعض هذه الاختلافات مباشرة. في حين أن الأجيال الأكبر سنا عادة ما تلتزم بنصيحة جمعية طب الأسنان الأمريكية لزيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة ، فقد وجد Gargano أن الجيل Z لا يتبع هذه القاعدة دائمًا.
يمكن إلقاء اللوم على جزء من هذا التحول في عادات النظافة على وسائل التواصل الاجتماعي. تميل مخاوف الأسنان ، وخاصة حول قنوات الجذر ، إلى السير على Tiktok. وجد استطلاع عام 2025 من الجمعية الأمريكية لأخصائيين اللبية أن ما يقرب من نصف Gen Z يخشى الحصول على قناة الجذر بناءً على ما رأوه عبر الإنترنت. مع وجود الكثير من المعلومات الخاطئة حولها ، فليس من المستغرب أن ما يقرب من نصف Gen Z يتجهون فقط إلى طبيب الأسنان عندما يكونون بالفعل يعانون من الألم. يعتقد Gargano أن هناك أيضًا بعض الأسباب العملية لعدم الذهاب إلى طبيب الأسنان.
لماذا لا يذهب Gen Z إلى طبيب الأسنان
قد يكون أحد الأسباب هو أن Gen Z لديه بعض من أعلى الديون الشخصية مقارنة بالأجيال الأخرى ، حيث بلغ متوسطها أكثر من 94000 دولار ، وفقًا لاستطلاع للرأي أجريت على Newsweek. قد يكون لهذا العبء المالي Gen Zers يفكر مرتين في تكلفة فحص الأسنان الروتيني ، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة. وقال جارجانو: “كثير من الشباب إما يفتقرون إلى التأمين على الأسنان أو يكتشفون النفقات الخارجة عن الجيب عالية ، مما يثبط الرعاية الوقائية والضرورية”. وأضاف أن الفحوصات العادية قد لا تبدو يستحق كل هذا العناء إذا لم يواجه Gen Zer أي مشاكل واضحة.
علاوة على ذلك ، وُلد أقدم أعضاء Gen Z في عام 1997 ، مما يعني أن هناك جزءًا كبيرًا من الجيل يزول حاليًا من العشرينات من العمر ، ويتوازنون عن عملهم ، وحياتهم الاجتماعية ، وكل شيء بينهما. وقال جارجانو إن هذه الجداول المعبأة يمكن أن تجعل من الصعب الضغط في موعد الأسنان. قد يناضل البعض أيضًا للوصول إلى المواعيد إذا لم يكن المكتب قريباً.
أخيرًا ، كلما طالت مدة قيامك بتأجيل زيارة أسنان روتينية ، كلما كان الأمر أكثر حرجًا في النهاية. أشار غارجانو إلى دراسة بتكليف من Aspen Dental والتي وجدت 27 ٪ من Gen Z اعترف بالكذب على طبيب الأسنان لتجنب الحكم. وقال: “بشكل جماعي ، تخلق هذه العوامل حواجز كبيرة أمام رعاية الأسنان المنتظمة للشباب ، مما يؤكد على الحاجة إلى حلول تعالج القدرة على تحمل التكاليف ، وإمكانية الوصول ، والثقة ، والوصمة في خدمات صحة الأسنان”.
كيف تتغلب على خوفك من رؤية طبيب أسنان
حتى لو لم يكن Gen Z مواكبة زيارات طب الأسنان مرتين في السنة ، فهذا لا يعني أنهم لا يهتمون بأسنانهم. نشأ Gen Z مع وسائل التواصل الاجتماعي وكل القلق الذي يأتي مع مقارنة مستمرة. وجدت دراسة استقصائية للصحة في فوربس أن 72 ٪ من Gen Z يقارن ابتساماتهم للآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الوعي الذاتي يمكن أن يدفع الناس إلى التستر على ابتساماتهم أو الاعتماد على المرشحات لتحرير أسنانهم.
للحفاظ على ابتسامتك صحية ، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين مع معجون أسنان الفلورايد. ينصح أيضًا بنوع من التنظيف بين أسنانك ، مثل الخيط ، يوميًا (إليك ما يحدث عندما لا تقوم بخيط أسنانك). لكن الفرشاة والخيط وحده قد لا يكون كافيين لمنع مشاكل صحة الفم. يمكن لتنظيف الأسنان العادي أن يزيل الترتار العنيد الذي يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
حتى لو كنت متوترة من رؤية طبيب أسنان بعد استراحة طويلة ، يقترح Gargano أن يكون مقدمًا بشأنه. وقال “نحن هناك لمساعدتك على الشعور بالراحة والدعم”. “من خلال جعل العناية بالأسنان أولوية والعمل مع فريق الأسنان الخاص بك ، ستقوم بإعداد نفسك مدى الحياة من العادات الصحية والابتسامات الواثقة.” وإذا لم يكن لديك تأمين على الأسنان أو كنت قلقًا بشأن التكلفة ، فإن Gargano يقول إن العديد من مكاتب طب الأسنان ، بما في ذلك Aspen Dental ، يمكن أن تساعد في التمويل.