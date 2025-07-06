عادة النظافة الغريبة في Gen Z لا تخمنها

سترى في كثير من الأحيان أجيال مختلفة وصفها عادات عملهم وأسلوب الحياة والمواقف. الكثير من هذه الاختلافات تأتي من التجارب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نشأوا معها. على سبيل المثال ، يميل الجيل الصامت إلى قيمة الاستقرار لأنهم عاشوا من خلال عدم اليقين الاقتصادي للكساد العظيم. وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات بين الأجيال غالباً ما تشكل كيفية تعامل الناس مع العمل والحياة ، فإن بعضها يظهر في العادات الصحية أيضًا.

لاحظ الدكتور ماركو جارجانو ، صاحب الممارسة في Aspen Dental ، بعض هذه الاختلافات مباشرة. في حين أن الأجيال الأكبر سنا عادة ما تلتزم بنصيحة جمعية طب الأسنان الأمريكية لزيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة ، فقد وجد Gargano أن الجيل Z لا يتبع هذه القاعدة دائمًا.

يمكن إلقاء اللوم على جزء من هذا التحول في عادات النظافة على وسائل التواصل الاجتماعي. تميل مخاوف الأسنان ، وخاصة حول قنوات الجذر ، إلى السير على Tiktok. وجد استطلاع عام 2025 من الجمعية الأمريكية لأخصائيين اللبية أن ما يقرب من نصف Gen Z يخشى الحصول على قناة الجذر بناءً على ما رأوه عبر الإنترنت. مع وجود الكثير من المعلومات الخاطئة حولها ، فليس من المستغرب أن ما يقرب من نصف Gen Z يتجهون فقط إلى طبيب الأسنان عندما يكونون بالفعل يعانون من الألم. يعتقد Gargano أن هناك أيضًا بعض الأسباب العملية لعدم الذهاب إلى طبيب الأسنان.