عاش مشجع نرويجي يبلغ من العمر 9 سنوات مشاعره في أول مباراة له في كأس العالم

دموع الفرح.

هذا ما كان يتدفق على وجه طفل يبلغ من العمر 9 سنوات عندما رأى المقاعد المخصصة له في مباراة كأس العالم يوم الاثنين بين فريقه المفضل، النرويج، والسنغال في ملعب ميتلايف.

على الرغم من قليل من المطر، اصطحبت ليزلي فانديراو ابنها عزرا البالغ من العمر 9 سنوات إلى أول مباراة له على الإطلاق في كأس العالم. بدأ عزرا بالبكاء عندما وصلوا إلى مقاعدهم.

قال عزرا بينما كانت الدموع تنهمر على وجهه: “إنها جميلة جدًا”.

وأضاف: “هذه صفقة كبيرة”.

كانت مقاعدهم تقع في الزاوية، بالقرب من المرمى، وتتمتع بإطلالة شاملة على معظم الملعب.

وقال فانديراو، بحسب موقع Storyful: “كوالدته، كان الأمر عاطفياً بشكل لا يصدق”. “ظل عزرا يشكرني على اختياره ليكون الشخص الإضافي لي، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي شخص آخر كنت سأختاره. رؤية فرحته جعلت تلك اللحظة لا تُنسى.”

كان عزرا يرتدي قميصًا يحمل طابع كرة القدم، وكان يرتدي باندانا نرويجية على رأسه وكان يصرخ “النرويج!” أثناء تشجيع الفريق بالعلم.

وتغلبت النرويج على السنغال 3-2 بفضل هدفي إيرلينج هالاند، وكلاهما جاء في الشوط الثاني.

وبهذا الهدفين، رفع هالاند مجموع أهدافه إلى أربعة في البطولة وأصبح ثاني لاعب في الخمسين عامًا الماضية يسجل هدفين في أول مباراتين له في كأس العالم.

آخر مرة حقق فيها هاري كين هذا الإنجاز كانت في عام 2018.

لدى هالاند الآن 24 هدفًا في آخر 12 مباراة دولية له، ويتأخر بهدف واحد فقط عن ميسي ليحتل المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي.

في أول ظهور لها في كأس العالم منذ عام 1998، ضمنت النرويج مكانها في الأدوار الإقصائية، وستواجه فرنسا لأول مرة يوم الجمعة.

ويمكنك الاعتماد على عزرا في تشجيع فريقه المفضل.

وقال فانديراو: “سوف يكون ملتصقاً أمام التلفاز وهو يهتف لهم”.