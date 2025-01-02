عثرت شاريل روسادو، خطيبة تشاد جونسون السابقة، على رسائل نصية من نساء أخريات

قالت شاريل روسادو إنها “سئمت” بعد الكشف عن انفصالها عن تشاد “أوتشوسينكو” جونسون في أكتوبر الماضي.

أكد خريج “بيع تامبا” انقسامه في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على X، والذي ذكر أن لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق “رجل حر”، بعد عامين تقريبًا من خطوبته في يناير 2023.

خلال ظهورها يوم الخميس في برنامج “Reality with the King”، أوضحت روزادو أنها بحثت في هاتف جونسون وزُعم أنها عثرت على رسائل نصية بينه وبين نساء أخريات.

قال روسادو، 37 عاماً، للمضيف كارلوس كينج: “ما رأيته كان جنونياً”.

وعندما سألت كينغ عما إذا كانت هي وجونسون على علاقة أحادية، أجابت روزادو: “عندما كنا معًا، كان هناك بعض… يحدث واكتشفت الأمر، وأرسل رسائل نصية إلى نساء أخريات، كما تعلمون، (غير مسموع) من حولنا”.

“لقد كنت مثل ،” F – k this s – t. ” هل تعرف من أنا؟ أنا أعرف من أنت وأحترم ما لديك. ولكن هذا ما هو عليه. ولا أحد مثالي. أشعر فقط أنه عندما تحدث الأمور كن صادقًا بشأنها. وقالت: “لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى هذه النقطة التي أكتشفت فيها الأمر”.

وتابعت روزادو: “نعم، لقد بحثت في الهاتف وهكذا اكتشفت ذلك”، مضيفة أنها وجدت “النساء في كل مكان” على جهازه.

قالت: “سوف يلقون بأنفسهم عليه بسبب هويته”. “تشاد رجل جيد. إنه ذو مظهر جيد جدًا وهو يتباهى وهو يتباهى الآن لأنه في المربى.

وقالت روزادو، التي لم تكشف بالضبط عما وجدته في هاتف جونسون، إن الزوجين لم يكونا في وضع جيد في علاقتهما بسبب جداول عملهما المزدحمة في ذلك الوقت.

وأضافت أنه كان من الصعب التعامل مع شهرة جونسون وإلقاء النساء أنفسهن عليه وعدم احترامهن في الأماكن العامة.

وزعمت روزادو أنها وجونسون بكيا عندما “تحدثا ببضع كلمات” حول ما يُزعم أنه تم اكتشافه على جهازه.

“الشيء الرئيسي هو، أود أن أقول الغش، أشعر أنه كان ينبغي علينا التواصل بشكل أفضل لأنني كان رد فعلي غاضبًا عندما قلت أنه بإمكانكم جميعًا الحصول على مؤخرته لأنني شعرت،” أوه، الآن أنت تلعب مع صديقي “. اسم.’

“… لقد سئمت للتو. لقد كنت مثل، “هل تريدون اللعب معي واللعب معي؟” أنا على وشك أن أخبر الجميع أنه يمكنهم الحصول على مؤخرتك وأنا أمضي قدمًا … أردت أن أظهر له أنني لم أكن ألعب دور الملك.

أثار كينج شائعات مفادها أن جونسون أعطى روزادو مرضًا منقولاً جنسيًا وأنها ضبطته وهو يخونه في لقطات المراقبة، وهو ما نفته.

وقال روسادو: “أنا أحترم تشاد، وفي نهاية المطاف، ما زلنا عائلة، بغض النظر عما يحدث”. “لا يوجد أحد مثالي ولست هنا للحكم عليه. لقد كان لدي مشاكل الخيانة الزوجية. لقد حدث لي. لقد فعلت ذلك لشخص ما. لقد فعلت ذلك لشخص ما في أيام شبابي.

بدأت روزادو، التي تشارك ابنتها سيرينيتي البالغة من العمر عامين مع جونسون، في البكاء عندما سأل كينغ عما إذا كان من الصعب المشاركة في الأبوة والأمومة بعد الانفصال.

وقالت ردا على سؤال عما إذا كانت ستعود مع جونسون: “لاحقا… سنرى”. “لكنني أستمتع بالسفر، أنا أستمتع بالحياة الآن فقط… ولكن بشكل جدي، نعم – بعد العلاج، بعد كل شيء، بمجرد أن ننهي القائمة بكل شيء سأكون منفتحًا للذهاب في موعد معه و نذهب من هناك.”

سبق أن أشار لاعب All-Pro السابق إلى الانقسام بينهما خلال البودكاست الخاص به وشانون شارب “Nightcap” وأوضح أنه يريد عودة روزادو.

أعلن جونسون وروسادو عن علاقتهما الرومانسية في نوفمبر 2020 وتم خطوبتهما في يناير 2023.