عرض ترافيس كيلسي بزاوية 360 درجة، وهو منظر جنوني لملعب أروهيد

ننسى أين والدو – أين تايلور؟

أثار ركض ترافيس كيلسي إلى الملعب لمباراة يوم الجمعة ضد رايدرز في ملعب أروهيد فيلد إثارة الجماهير – وأظهرت الكاميرا بزاوية 360 درجة التي رافقته كل ذلك.

دخل نجم The Chiefs من نفق مليء بالدخان، وركض وسط جوقة من الهتافات من الحشد الصاخب، من خلال كادر من المشجعين وإلى تشكيلة من زملائه في فريق كانساس سيتي.

قدمت الكاميرا عرضًا ثلاثيًا كاملاً للملعب يجب رؤيته حتى يتم فهمه، وهو مشهد يضم بالتأكيد صديقة كيلسي الضخمة تايلور سويفت في مكان ما.

حضرت Swift مباراة الجمعة السوداء بعد أن غابت عن مباريات Kelce القليلة الماضية بسبب جولة Eras Tour التي ضربت تورونتو.

دخل Kelce’s Chiefs المباراة متطلعًا إلى مطابقة أفضل بداية 11-1 لـ NFL.

قادت النهاية الضيقة مدينة كانساس سيتي بستة مسكات واستلام 63 ياردة خلال الشوط الأول حيث تقدم الزعماء 10-3.