عريشة مقاومة للعوامل الجوية في الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام زهور جميلة يمكنك صنعها بنفسك

نعم، هذه بالتأكيد قطرة مطر أخرى على صفحة الكتاب الذي تقرأه. حان الوقت لحزم أمتعتك، وأخذ مواد القراءة الخاصة بك، والشاي المثلج الطازج، ووسائد الاسترخاء بالداخل معك. لن يكون الفناء المغطى بالعريشة صالحًا للاستخدام حتى تشرق الشمس مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن طريقة صديقة للميزانية لإنشاء حاوية فناء مضمونة لمنع المطر منك، وصفحات كتابك، والأثاث الخارجي باهظ الثمن بينما لا تبدو رخيصة، فهذا المشروع يغطيك. احصل على ما يكفي من تعريشات الخيزران الملولبة بالكروم المزهرة الاصطناعية لتغطية سقف العريشة بالكامل. قم بتغطية ذلك بألواح تسقيف شفافة من البولي كربونات مثبتة في مكانها بمسدس مسامير ومادة لاصقة. مشروع DIY بسيط للغاية وفعال للغاية في السماح بمرور الضوء وإبعاد المطر.

بالتأكيد، يمكنك ببساطة تغطية العريشة بألواح البولي كربونات. ولكن لماذا تختار الخيار العملي الممل بينما يمكنك إضافة لمسة من الجمال الفريد بخطوة واحدة فقط (سهلة للغاية، في رأينا المتواضع) في هذه العملية. إنها أيضًا واحدة من أجمل الطرق لتظليل الفناء الخاص بك. سوف تحصل على تأثير مرقط عندما ترشح أشعة الشمس من خلال أوراق الشجر الاصطناعية التي تغطي تعريشة الخيزران. يخلق هذا التنقيط أيضًا الظل الذي تشتد الحاجة إليه في أشهر الصيف الدافئة والضوء في أشهر الشتاء المظلمة، في حين أن معظم صفائح البولي كربونات، إن لم يكن كلها، تتمتع بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية. يعد هذا المشروع مربحًا للجانبين (ربما يمكننا إضافة فوز آخر لذلك أيضًا) إذا كنت مهتمًا بالجماليات والتطبيق العملي وتوفير دولار أو اثنين عن طريق تنفيذ المشروع بنفسك بدلاً من التعاقد مع مقاول.