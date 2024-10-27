عريشة مقاومة للعوامل الجوية في الفناء الخلفي الخاص بك باستخدام زهور جميلة يمكنك صنعها بنفسك

نعم، هذه بالتأكيد قطرة مطر أخرى على صفحة الكتاب الذي تقرأه. حان الوقت لحزم أمتعتك، وأخذ مواد القراءة الخاصة بك، والشاي المثلج الطازج، ووسائد الاسترخاء بالداخل معك. لن يكون الفناء المغطى بالعريشة صالحًا للاستخدام حتى تشرق الشمس مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن طريقة صديقة للميزانية لإنشاء حاوية فناء مضمونة لمنع المطر منك، وصفحات كتابك، والأثاث الخارجي باهظ الثمن بينما لا تبدو رخيصة، فهذا المشروع يغطيك. احصل على ما يكفي من تعريشات الخيزران الملولبة بالكروم المزهرة الاصطناعية لتغطية سقف العريشة بالكامل. قم بتغطية ذلك بألواح تسقيف شفافة من البولي كربونات مثبتة في مكانها بمسدس مسامير ومادة لاصقة. مشروع DIY بسيط للغاية وفعال للغاية في السماح بمرور الضوء وإبعاد المطر.
بالتأكيد، يمكنك ببساطة تغطية العريشة بألواح البولي كربونات. ولكن لماذا تختار الخيار العملي الممل بينما يمكنك إضافة لمسة من الجمال الفريد بخطوة واحدة فقط (سهلة للغاية، في رأينا المتواضع) في هذه العملية. إنها أيضًا واحدة من أجمل الطرق لتظليل الفناء الخاص بك. سوف تحصل على تأثير مرقط عندما ترشح أشعة الشمس من خلال أوراق الشجر الاصطناعية التي تغطي تعريشة الخيزران. يخلق هذا التنقيط أيضًا الظل الذي تشتد الحاجة إليه في أشهر الصيف الدافئة والضوء في أشهر الشتاء المظلمة، في حين أن معظم صفائح البولي كربونات، إن لم يكن كلها، تتمتع بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية. يعد هذا المشروع مربحًا للجانبين (ربما يمكننا إضافة فوز آخر لذلك أيضًا) إذا كنت مهتمًا بالجماليات والتطبيق العملي وتوفير دولار أو اثنين عن طريق تنفيذ المشروع بنفسك بدلاً من التعاقد مع مقاول.
اجمع المواد الخاصة بك: بدءًا من صفائح الدفيئة المصنوعة من البولي كربونات وحتى تعريشة الزهور الاصطناعية القابلة للتوسيع
قم بقياس سقف العريشة الخاص بك قبل التسوق لشراء تعريشة الزهور الاصطناعية. تبيع أمازون تعريشة قابلة للتوسيع من الخشب الحقيقي مقاس 70.87 × 9.84 بوصة ومغطاة بأوراق خضراء وأزهار بيضاء مقابل ما يزيد قليلاً عن 20 دولارًا. تبيع Walmart أسوارًا خشبية تلسكوبية مزينة بالورود البرتقالية والحمراء أو الوردية أو الحمراء بسعر يتراوح بين 14 إلى 18 دولارًا لكل منها. سعيد لتخطي تزهر؟ تعريشة خشبية من أوراق الليمون الصناعية مقاس 30 × 98 بوصة تعطي ساحل أمالفي؛ يتم بيعها مقابل 130 دولارًا تقريبًا في Wayfair. تتوفر ألواح البولي كربونات في مجموعة متنوعة من الأحجام، لذا قم بإجراء الأبحاث الخاصة بك للوصول إلى أقل قدر من الهدر قبل الشراء. احصل على 14 حزمة من ألواح الدفيئة المصنوعة من البولي كربونات مقاس 2 × 1 قدم وسمك 0.16 بوصة مقابل أقل بقليل من 34 دولارًا على أمازون. تبيع Lowe’s مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Sunlite وPolymershapes وPlaskolite. على سبيل المثال، سوف تكلفك ألواح التسقيف المصنوعة من البولي كربونات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية بسمك 0.31 بوصة، مقاس 48 × 24 بوصة، ما يقرب من 81 دولارًا لكل ورقة.
تعتبر مانعات التسرب المصنوعة من السيليكون هي المعيار الصناعي للربط (وبالطبع الختم) بين صفائح التسقيف المصنوعة من البولي كربونات. على سبيل المثال، تبيع شركة Charley’s Greenhouse & Garden في ماونت فيرنون بولاية واشنطن أنبوبًا سعة 10 أونصات من مانع التسرب السيليكوني Sikasil-N Plus مقابل ما يزيد قليلاً عن 14 دولارًا. استخدم الآلة الحاسبة عبر الإنترنت – مثل تلك التي تقدمها شركة Sunshine Supply – لمعرفة عدد الأنابيب التي تريد شراؤها. من ناحية الأدوات، كل ما تحتاجه حقًا هو مسدس السد (لتطبيق مانع التسرب السيليكوني)، ومسدس مسامير ومسامير لتثبيت الصفائح على العريشة، وسلم للصعود إلى الإطار. يُنصح بارتداء نظارات واقية عند العمل باستخدام مادة مانعة للتسرب من السيليكون وبنادق المسامير.
قم ببناء سقف العريشة الجديد المقاوم للمطر والمزهر إلى الأبد
إذا كنت محظوظًا، فقد تمكنت من شراء ألواح التعريشة وألواح البولي كربونات بالأحجام الدقيقة التي تحتاجها لتناسب سقف العريشة الخاص بك. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بقصها حسب الحجم باستخدام منشار دائري. (في بعض الحالات، قد تتمكن من تقليص التعريشة أو توسيعها بالتساوي لتناسب المنطقة التي تحتاج إلى تغطيتها.) باستخدام سلمك، ضع تعريشة الزهرة الاصطناعية فوق سطح العريشة. لا تريد وجود أي فجوات بين التعريشات الفردية وإلا فلن يكون المظهر طبيعيًا بشكل معقول. بمجرد تثبيت ذلك في مكانه بشكل آمن، ضع أول لوح من البولي كربونات فوق سطح العريشة، ثم ثبته بالمسامير على العوارض. قم بتسليح مسدس السد الخاص بك بأنبوب من مادة السيليكون المانعة للتسرب ثم ضع القليل منه على الحافة المجاورة ثم ضع الورقة التالية لأسفل. ثبت الورقة الثانية في مكانها بينما يعمل الغراء على ربطه بسحره. كرر هذه العملية حتى تتم تغطية العريشة بأكملها.
إذا لم تكن من محبي النباتات الاصطناعية، يمكنك شراء تعريشة الخيزران المتقاطعة بمفردها وزراعة كرمة حقيقية فوقها. تشمل النباتات المتسلقة التي يجب أن تزرعها على الممتلكات الخاصة بك – وعلى وجه التحديد فوق العريشة – الياسمين (Jasminum)، والجهنمية (Bougainvillea spectabilis)، والوستارية الأمريكية (Wisteria frutescens)، من بين العديد من النباتات الأخرى. ستحتاج إلى نباتين على الأقل لعمودين من العريشة؛ يمكنك إضافة بعض الخيوط لتشجيعهم على الخيط للأعلى. ابدأ زراعة الكروم في المزارع الموجودة عند قاعدة كل عمود من العريشة. أو إذا كانت العريشة الخاصة بك محاطة بأسرة حديقة، فقم بزراعة الكروم مباشرة في الأرض.