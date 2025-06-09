عشب الصيانة المنخفضة التي ستعيد استعادة نفسها في الحديقة كل عام

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يمكن أن يوفر زراعة حديقة عشب بعض الترحيب من ارتفاع تكاليف البقالة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا إنجازًا صعبًا ، خاصة إذا لم تكن على دراية بمناخك الخاص أو الأعشاب التي تنمو بشكل جيد فيه. يجب عليك تحديد الأعشاب والنباتات التي لن تتطلب الكثير من الصيانة لضرب الفوز بالجائزة الكبرى لحديقة عشب مزدهرة. تعد الأعشاب المعمرة التي تعود إلى حديقتك بمفردها مفيدة لطول العمر ، كما أن الثوم الثمر (أليوم سومووسوم) هي عشبة مثالية للصيانة منخفضة ، لأنها ستعيد السعادة في العديد من الحدائق.
يزدهر الثوم الثمر في مناطق الصلابة المعمرة من 3 إلى 9. إنها متشابهة ولكنها متميزة عن الثوم العادي (Allium schoenoprasum) لأنها تنمو بشكل أفضل في المناخات الصيفية الأكثر سخونة. إن دمج الثوم الثمر في حديقة الأعشاب الخاصة بك لديه عدد قليل جدًا من العيوب ، حيث إنها بسيطة للنمو ، والأكل ، وجذب المزيد من الملقحات ، وهو أمر مفيد لمساعدة النباتات القريبة الأخرى على النمو والازدهار. قد تكون معتادًا على تقسيم المعمرة الخاصة بك للمساعدة في تزويد الجذور بمساحة أكبر في حديقتك ، ولكن يجب أن تتجنب تقسيم هذه المعمرة لأنها يمكن أن تسبب لهم التوقف. بعد بضع سنوات ، على الرغم من أن ثوم الثوم يمكن أن تصبح مكتظة بسبب عادات انتشارها العدوانية والذات. في هذه المرحلة ، يمكنك Deadhead ، أو تقسيمها ، أو قم بتقسيمها لفتح مساحة أكبر.
كيف تنمو بسهولة وحصاد الثوم الثوم
هناك العديد من النصائح لتنمية حديقة عشب مزدهرة ، ولكن بالنسبة للثوم الثوم ، قد يكون من المفيد للغاية أن نبدأ بصينية صغيرة تحتوي على شتلتين في كل خلية. يمكنك العثور على صواني بدء البذور في معظم مراكز الحدائق ، والمنتجات المماثلة ، مثل العودة إلى الجذور الأواني التي تبدأ بذور البذور القابلة للزراعة ، هي خيار جيد للاقتران بمزيج بدء تشغيل البذور العضوية. تعد الثوم الثمر من بين الأعشاب التي تصل مع الطقس الأكثر دفئًا في أوائل الربيع ، وسوف يعيدون الاستعداد لكل موسم التالي. بمجرد أن تنبع بذورك وتنمو السيقان الخضراء الطويلة ، يمكنك نقلها إلى حديقتك أو وعاء كبير. ضع في اعتبارك أنها أضعف مثل النباتات الصغيرة ، لذلك يجب أن تكون حذراً عند الزرع.
ستصل سيقان الثوم الخضراء للثوم إلى ارتفاع حوالي 1 قدم ، وفي نهاية المطاف تزداد زهورًا بيضاء على شكل نجمة في الخريف ، والتي لها رائحة ثوم قوية وتنمو في أشعة الشمس الكاملة. يجب أن تكون تربةهم غنية بالمواد الغذائية والرطبة ولكنها ليست منديًا جدًا لإبقائها في صحة جيدة وتنمو. عندما تريد استخدام الثوم المعمر ، يمكنك حصادها عن طريق قطعها منخفضة ، فقط بضع بوصات من مستوى التربة. استخدمها بسرعة ، لأنه بمجرد حصادها ، يظلون طازجة فقط لبضعة أيام مخزنة في الماء أو الثلاجة.