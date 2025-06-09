عشب الصيانة المنخفضة التي ستعيد استعادة نفسها في الحديقة كل عام

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يمكن أن يوفر زراعة حديقة عشب بعض الترحيب من ارتفاع تكاليف البقالة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا إنجازًا صعبًا ، خاصة إذا لم تكن على دراية بمناخك الخاص أو الأعشاب التي تنمو بشكل جيد فيه. يجب عليك تحديد الأعشاب والنباتات التي لن تتطلب الكثير من الصيانة لضرب الفوز بالجائزة الكبرى لحديقة عشب مزدهرة. تعد الأعشاب المعمرة التي تعود إلى حديقتك بمفردها مفيدة لطول العمر ، كما أن الثوم الثمر (أليوم سومووسوم) هي عشبة مثالية للصيانة منخفضة ، لأنها ستعيد السعادة في العديد من الحدائق.

يزدهر الثوم الثمر في مناطق الصلابة المعمرة من 3 إلى 9. إنها متشابهة ولكنها متميزة عن الثوم العادي (Allium schoenoprasum) لأنها تنمو بشكل أفضل في المناخات الصيفية الأكثر سخونة. إن دمج الثوم الثمر في حديقة الأعشاب الخاصة بك لديه عدد قليل جدًا من العيوب ، حيث إنها بسيطة للنمو ، والأكل ، وجذب المزيد من الملقحات ، وهو أمر مفيد لمساعدة النباتات القريبة الأخرى على النمو والازدهار. قد تكون معتادًا على تقسيم المعمرة الخاصة بك للمساعدة في تزويد الجذور بمساحة أكبر في حديقتك ، ولكن يجب أن تتجنب تقسيم هذه المعمرة لأنها يمكن أن تسبب لهم التوقف. بعد بضع سنوات ، على الرغم من أن ثوم الثوم يمكن أن تصبح مكتظة بسبب عادات انتشارها العدوانية والذات. في هذه المرحلة ، يمكنك Deadhead ، أو تقسيمها ، أو قم بتقسيمها لفتح مساحة أكبر.