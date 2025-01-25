عصير الخضار الذي يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويساعدك أيضًا على أنبوب

غالبًا ما يتطلب الأكل الصحي إضافة المزيد من الخضروات إلى صحنك ، ويفضل أن لا يقل عن ثلاثة أكواب على الأقل ، لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة. ولكن دعنا نواجه الأمر ، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من الخضروات كل يوم. وجدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 10 ٪ فقط من البالغين يلتقيون بتناول الخضروات الموصى بها كل يوم.
أدخل العصائر والعصائر ، والتي تسمح لك بالحصول على وجبة أو اثنين من الخضروات التي قد تتخطىها. قد لا تحب طعم الكرفس المرير ، لكن عصير الكرفس ، خاصة إذا قمت بخلط الكرفس بدلاً من عصيره ، يمكن أن يوفر 781 ملليغرام من البوتاسيوم لكل وجبة. يساعد البوتاسيوم على الحفاظ على مستويات السوائل الخاصة بك متوازنة ويريح الأوعية الدموية الخاصة بك ، مما قد يقلل من ضغط الدم.
العصير الذي يطلق عليه الكرفس معظم أليافه ، لكن مزج العصير يحتفظ بالألياف التي ستساعدك على أنبوب. إذا كنت تشتري عصير الكرفس في متجر البقالة ، فتأكد من أن لديه اللب. يمكن أن يكون لدى عصير الكرفس ما يصل إلى 5 غرامات من الألياف لكل خدمة للحفاظ على طنين الجهاز الهضمي.
كيف يمكن للكرفس أن يقلل من ضغط الدم
تؤكد الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) على تناول المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم. قد لا يكون البوتاسيوم لعصير الكرفس هو المغذيات الوحيدة التي يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم. تشير مراجعة 2024 في المجلة الدولية لعلوم الأغذية إلى أن مركبين الفينولان في الكرفس-3-N-Butylphthalide (NBP) و Apigenin-يساعدان في إدارة تراكم السوائل وفتح أوعية الدماء. يمكن أن تكون فعالة تقريبًا مثل حاصرات قناة الكالسيوم ، وهو نوع واحد من الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدم المرتفع.
(اقرأ عن بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة للكرفس.)
قد يتناول الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الدواء للتحكم في حالتهم ، ولكن أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تتسبب في بعض الآثار الجانبية مثل الأرق أو تشنج الساق أو حرقة المعدة. وصفت مقالة عام 2021 في مجلة الطب بتقويم العمود الفقري رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا توقف عن تناول أدوية عالية من ضغط الدم بعد تعرضهم لانزعاج في الصدر وغيرها من آلام الجسم. كان فريق الرعاية له يشرب عصير الكرفس كل يوم ، وبعد ستة أشهر عاد ضغط الدم إلى طبيعته. مع ذلك ، إذا كنت تتناول الأدوية بالفعل للسيطرة على ضغط الدم ، يجب ألا تتوقف عن أخذها دون استشارة طبيبك.
سوف تساعدك الألياف في الكرفس على أنبوب
أنت تعلم أنك بحاجة إلى الألياف لمساعدتك على أنبوب ، لكنك تحتاج أيضًا إلى شرب الكثير من الماء للعمل مع هذه الألياف. خلاف ذلك ، يمكنك أن تنتهي من الغابات والانتفاخ.
يمكن أن يضيف عصير الكرفس إلى احتياجاتك من الترطيب مع توفير الكثير من الألياف. الكرفس هو مصدر جيد لكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالماء في الجهاز الهضمي لإضافة الجزء الأكبر إلى البراز الخاص بك ، وسيساعد أيضًا في الإسهال. الألياف غير القابلة للذوبان ، من ناحية أخرى ، تمر عبر الجهاز الهضمي الخاص بك ، مع أي نفايات معها. وبالتالي ، يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الإمساك.
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على الرغم من أنه قد يكون هناك خيارات عصير الكرفس البارد المتاحة في المتجر ، تأكد من أن عصيرك يحتفظ بالألياف في عصير الكرفس. يمكنك أيضًا صنع عصير الكرفس في المنزل دون الحاجة إلى عصارة باهظة الثمن. فقط امزج كوبين من الكرفس الخام مع نصف تفاحة لعصير السعرات الحرارية 77 مع أكثر من 5 غرامات من الألياف و 625 ملليغرام من البوتاسيوم. للحصول على القليل من النكهة الإضافية ، أضف الزنجبيل الطازج والليمون.