عصير الخضار الذي يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويساعدك أيضًا على أنبوب

غالبًا ما يتطلب الأكل الصحي إضافة المزيد من الخضروات إلى صحنك ، ويفضل أن لا يقل عن ثلاثة أكواب على الأقل ، لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة. ولكن دعنا نواجه الأمر ، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من الخضروات كل يوم. وجدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 10 ٪ فقط من البالغين يلتقيون بتناول الخضروات الموصى بها كل يوم.

أدخل العصائر والعصائر ، والتي تسمح لك بالحصول على وجبة أو اثنين من الخضروات التي قد تتخطىها. قد لا تحب طعم الكرفس المرير ، لكن عصير الكرفس ، خاصة إذا قمت بخلط الكرفس بدلاً من عصيره ، يمكن أن يوفر 781 ملليغرام من البوتاسيوم لكل وجبة. يساعد البوتاسيوم على الحفاظ على مستويات السوائل الخاصة بك متوازنة ويريح الأوعية الدموية الخاصة بك ، مما قد يقلل من ضغط الدم.

العصير الذي يطلق عليه الكرفس معظم أليافه ، لكن مزج العصير يحتفظ بالألياف التي ستساعدك على أنبوب. إذا كنت تشتري عصير الكرفس في متجر البقالة ، فتأكد من أن لديه اللب. يمكن أن يكون لدى عصير الكرفس ما يصل إلى 5 غرامات من الألياف لكل خدمة للحفاظ على طنين الجهاز الهضمي.