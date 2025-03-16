عصير الفاكهة الاستوائي الذي يمكن أن يمنع سرطان البروستاتا ويسرع في الانتعاش العضلي

قد يكون الوصول إلى نهاية التمرين الصعب مرضيًا عقلياً ، لكن المجهود يمكن أن يترك عضلاتك تشعر بالتصريف والآلام والمطاط. طريقة واحدة لاستعادة القوة العضلية المفقودة بعد التمرين هي استهلاك مشروب الانتعاش. وليس عليك أن تنظر إلى ما وراء ممر المنتجات لتصنيع المشروب الطبيعي بالكامل الذي سيساعد عضلاتك على التعافي مع خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
ما هو المكون الذي يمكن أن ينتج مثل هذا مشروب الشفاء المفيد؟ إليك تلميحًا: إنها فاكهة خضراء ذات لحم وردي – ومن المستحيل تقريبًا المقاومة في يوم حار.
لقد خمنت بشكل صحيح: إنه البطيخ ، الذي له العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن البطيخ يمكن أن يتم شرائحه وتناوله ، إلا أنه يمكن أيضًا مزجه أو عصيره بسرعة. يؤدي إلقاء قطع البطيخ في الخلاط إلى خلق مشروب وردي أكثر سمكًا مما ستحصل عليه من نسخة عصرية (أو متوترة) ، لكن البطيخ المخلوط سيحتفظ بمزيد من اللب. في كلتا الحالتين ، تختار استهلاك عصير البطيخ ، سيكون لديك مركز قوي للعطش ما بعد التمرين وهو مفيد بشكل طبيعي لجسمك.
دفع عضلاتك في الماضي والتعب
كشرب ما بعد التمرين ، يساعد البطيخ في إعادة شحن عضلاتك بسبب وجود حمض أميني يسمى L-citrulline. وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، عانى الرياضيون الذين استهلكوا عصير البطيخ مع أو بدون مكملات L-citrulline المضافة أقل من آلام العضلات بعد يوم من التمرين من الرياضيين الذين شربوا مشروبًا وهميًا. وبعد تحليل 13 دراسة ، خلص مؤلفو مراجعة عام 2020 في مجلة العلوم الرياضية والعلوم الصحية إلى أن تناول مكملات السترولين قد قلل من وجع العضلات بعد التمرين.
بطبيعة الحال ، فإن استرداد العضلات هو سبب قصير الأجل لركض بعض عصير البطيخ. واحد على المدى الطويل هو القدرة المحتملة للفاكهة على إبطاء تطور سرطان البروستاتا بفضل اللايكوبين ، وهو مضاد للأكسدة (ومفتاح سبب تأثير البطيخ على صحة البروستاتا). فيما يتعلق بتركيز اللايكوبين ، قد يحتوي البطيخ على أفضل مصادر الغذاء للليكوبين الثقيلة ، بما في ذلك الطماطم-عصير البطيخ قد يحتوي على لايكوبين بنسبة 40 ٪ أكثر من كمية مماثلة من عصير الطماطم.
تركيزات عالية من المغذيات القتال السرطان
وفقًا لمقال عام 2014 في مجلة Accedi ، يضع تركيز البطيخ العالي للليكوبين في فئة الغذاء الوظيفي بسبب قدرته على تقليل بعض آثار الأضرار المؤكسدة المنهجية على نطاق واسع ، بما في ذلك تطور السرطان. وجدت دراسة أجريت عام 2009 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن الرجال الذين لديهم وجبات غنية بالليكوبين تمكنوا من خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25 ٪. (اقرأ عن الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في منع سرطان البروستاتا.)
مراجعة 2022 في العناصر الغذائية تلقي المزيد من الضوء على سمات لايكوبين المضادة للسرطان. عبر أكثر من 70 دراسة ، أظهرت اللايكوبين باستمرار وعدًا باعتباره عامل وقائي وعلاجي مضاد للسرطان. في إحدى الدراسات المذكورة في المراجعة ، شهدت الأشخاص الذين يعانون من سرطان البروستاتا تطورًا أبطأ من السرطان عندما تم إعطاؤهم جرعات من اللايكوبين.
إذا كان لديك البروستاتا وكنت تبحث عن طريقة جديدة للتعافي بعد ممارسة الرياضة ، فقد يكون الأمر يستحق شرب عصير البطيخ. بصرف النظر عن صنعه في المنزل ، يمكنك أيضًا شراء عصير البطيخ المعبأة في زجاجات في المتاجر أو عبر الإنترنت ؛ فقط تأكد من اختيار واحد بدون السكريات المضافة. بفضل وفرة البطيخ من السكريات الطبيعية ، لا يحتاج عصير الفاكهة إلى أي مساعدة لتذوق حلوة منعشة.