عصير الفاكهة الاستوائي الذي يمكن أن يمنع سرطان البروستاتا ويسرع في الانتعاش العضلي

قد يكون الوصول إلى نهاية التمرين الصعب مرضيًا عقلياً ، لكن المجهود يمكن أن يترك عضلاتك تشعر بالتصريف والآلام والمطاط. طريقة واحدة لاستعادة القوة العضلية المفقودة بعد التمرين هي استهلاك مشروب الانتعاش. وليس عليك أن تنظر إلى ما وراء ممر المنتجات لتصنيع المشروب الطبيعي بالكامل الذي سيساعد عضلاتك على التعافي مع خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ما هو المكون الذي يمكن أن ينتج مثل هذا مشروب الشفاء المفيد؟ إليك تلميحًا: إنها فاكهة خضراء ذات لحم وردي – ومن المستحيل تقريبًا المقاومة في يوم حار.

لقد خمنت بشكل صحيح: إنه البطيخ ، الذي له العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن البطيخ يمكن أن يتم شرائحه وتناوله ، إلا أنه يمكن أيضًا مزجه أو عصيره بسرعة. يؤدي إلقاء قطع البطيخ في الخلاط إلى خلق مشروب وردي أكثر سمكًا مما ستحصل عليه من نسخة عصرية (أو متوترة) ، لكن البطيخ المخلوط سيحتفظ بمزيد من اللب. في كلتا الحالتين ، تختار استهلاك عصير البطيخ ، سيكون لديك مركز قوي للعطش ما بعد التمرين وهو مفيد بشكل طبيعي لجسمك.