عصير الفاكهة الذي يمكن أن يسبب جرعة زائدة أثناء تناول المضادات الحيوية

يتم وصف المضادات الحيوية عادة لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهابات المسالك البولية (UTIS) ، والتهابات الأذن ، والتهابات الأذن. تعمل هذه الأدوية من خلال تعطيل قدرة البكتيريا على النمو والتكاثر والتدخل في تخليق البروتين. هذا هو السبب ، على عكس السعال أو الطب البارد ، لا توفر المضادات الحيوية راحة فورية للعدوى. غالبًا ما يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن تبدأ في الشعور بتحسن لأن الدواء يقلل تدريجياً من الحمل البكتيري في جسمك.

يمكن أن يستمر علاج المضادات الحيوية لمدة تصل إلى أسبوعين ، اعتمادًا على نوع العدوى والمضادات الحيوية المحددة الموصوفة. من المهم اتباع تعليمات طبيبك فيما يتعلق بالجرعة وما إذا كنت ستتناول الدواء بالطعام. من الأفضل امتصاص بعض المضادات الحيوية على معدة فارغة ، في حين أن البعض الآخر قد يسبب تهيج في المعدة إذا لم يتم تناوله مع وجبة.

اعتبار آخر هو ما إذا كان المضاد الحيوي يتفاعل مع عصير الجريب فروت. إذا كنت تشرب عصير الجريب فروت أثناء تناول الإريثروميسين ، فقد تعزز كمية المضادات الحيوية في مجرى الدم بنسبة تصل إلى 52 ٪ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001 في المجلة الأوروبية للصيادلة السريرية.