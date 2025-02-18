عصير الفاكهة الذي يمكن أن يسبب جرعة زائدة أثناء تناول المضادات الحيوية

يتم وصف المضادات الحيوية عادة لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهابات المسالك البولية (UTIS) ، والتهابات الأذن ، والتهابات الأذن. تعمل هذه الأدوية من خلال تعطيل قدرة البكتيريا على النمو والتكاثر والتدخل في تخليق البروتين. هذا هو السبب ، على عكس السعال أو الطب البارد ، لا توفر المضادات الحيوية راحة فورية للعدوى. غالبًا ما يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن تبدأ في الشعور بتحسن لأن الدواء يقلل تدريجياً من الحمل البكتيري في جسمك.
يمكن أن يستمر علاج المضادات الحيوية لمدة تصل إلى أسبوعين ، اعتمادًا على نوع العدوى والمضادات الحيوية المحددة الموصوفة. من المهم اتباع تعليمات طبيبك فيما يتعلق بالجرعة وما إذا كنت ستتناول الدواء بالطعام. من الأفضل امتصاص بعض المضادات الحيوية على معدة فارغة ، في حين أن البعض الآخر قد يسبب تهيج في المعدة إذا لم يتم تناوله مع وجبة.
اعتبار آخر هو ما إذا كان المضاد الحيوي يتفاعل مع عصير الجريب فروت. إذا كنت تشرب عصير الجريب فروت أثناء تناول الإريثروميسين ، فقد تعزز كمية المضادات الحيوية في مجرى الدم بنسبة تصل إلى 52 ٪ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001 في المجلة الأوروبية للصيادلة السريرية.
لماذا يؤثر عصير الجريب فروت على استقلاب المخدرات؟
ليس مجرد إريثروميسين الذي يؤثر عليه عصير الجريب فروت. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، يمكن أن يتفاعل الجريب فروت مع الأدوية مثل الستاتين ، وأدوية ضغط الدم المرتفعة ، ومضادات الهيستامين ، والستيروئيدات القشرية ، والأدوية المضادة للقلق. ومع ذلك ، لا تتأثر جميع الأدوية في كل فئة من فئة الأدوية. لا تتأثر المضادات الحيوية Clarithromycin و Doxycycline بعصير الجريب فروت.
يستخدم جسمك إنزيمًا في الأمعاء الدقيقة التي تسمى CYP3A4 لتحطيم العديد من الأدوية. بعض الأشخاص لديهم بطبيعة الحال أكثر من هذا الإنزيم في أجسادهم ، مما قد يفسر جزئيًا سبب عمل بعض الأدوية (أو أقل) بشكل فعال أكثر من غيرها. يمنع عصير الجريب فروت هذا الإنزيم من القيام بعمله ، مما تسبب في دخول المزيد من الدواء في مجرى الدم.
بالنسبة لبعض الأدوية ، فإن عصير الجريب فروت له تأثير معاكس. يمكن أن يتم حظر البروتينات التي تنقل المخدرات بواسطة عصير الجريب فروت ، مما قد يؤدي إلى أن يكون الدواء أقل فعالية. على سبيل المثال ، يستخدم Fexofenadine (Allegra) ناقلات المخدرات هذه لدخول خلاياك. لا ينبغي استهلاك عصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الجريب فروت أثناء تناول Fexofenadine.
هل يمكنك جرعة زائدة على المضادات الحيوية؟
في حين أن 50 ٪ أكثر من المضادات الحيوية في نظامك قد يبدو مخيفًا ، إلا أنه نادراً ما يكون خطيرًا ، وفقًا لمركز التحكم في السموم. إذا كنت تشرب عصير الجريب فروت أثناء تناول الإريثروميسين ، فلن تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى. قد يسبب الكثير من المضادات الحيوية في نظامك آثارًا جانبية مثل اضطراب المعدة أو الإسهال. يجب أن تتأكد من شرب الكثير من السوائل. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن ستة رجال أصحاء فقط شاركوا في دراسة المجلة الأوروبية لعام 2001 لعلم الصيدلة السريرية ، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية.
أكدت التحكم في السم أنه لا ينبغي عليك تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية. الطفل الذي يأخذ مضادات حيوية بطريق الخطأ ليس مصدر قلق ، ولكن لا ينبغي إعطاء المضادات الحيوية (أو أخذ) للفيروسات أو الفطريات. لا يمكن للمضادات الحيوية أن تطرد الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الجيوب الأنفية ، وكثيراً ما يمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تحطيم صحتك الجهاز الهضمي. لاحظوا بالإضافة إلى ذلك أنه يجب عليك دائمًا أن تأخذ مسارًا كاملًا للمضادات الحيوية حتى لو كنت تشعر بتحسن. يمكن أن تظل البكتيريا في نظامك وتعود.