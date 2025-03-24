عضو فرقة نيو مكسيكو في مركز مارس الجنون

قام عضو في فرقة مسيرة جامعة نيو مكسيكو بموجات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل خسارة الفريق في الجولة الثانية أمام ولاية ميشيغان في بطولة رجال NCAA يوم الأحد.

كان بعض مشجعي March Madness يتجولون في امرأة تعزف الفلوت عندما استولت كاميرات TNT على الفرقة التي كانت تؤدي في المدرجات في Rocket Arena في كليفلاند ، حيث تقدم Spartans إلى Sweet 16 بفوز 71-63 على Lobos.

بدا أن المرأة ، التي صممت شعرها الرمادي الطويل مع بوم بوم ، أكبر بكثير من زملائها من أعضاء الفرقة.

قام مؤسس Barstool Sports Dave Portnoy بإعادة تشييد المقطع على X وكتب ، “السنة الخامسة العليا؟”

نشر البعض رسائل مماثلة وأثارت أسئلة حول فرقة مسيرة روح الجامعة.

“هناك سيدة تلعب الفلوت في فرقة نيو مكسيكو لا يمكن أن تكون أقل من 65 عامًا ،” كتب آخر ، مضيفًا ، “كيف هذا ممكن؟”

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يتميز برنامج UNM Band فرقًا مختلفة توفر مستويات مختلفة من القدرة الموسيقية والاهتمام. على سبيل المثال ، فإن فرقة الحرم الجامعي مفتوحة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأعضاء المجتمع.

تشجع فرقة الحرم الجامعي استمرار أداء الموسيقى دون ضغط الاختبار ، وفقًا لموقع UNM.

من المحتمل أن تكون المرأة موظفًا أو عضوًا في المجتمع المتحمس للعب الفلوت.

لم تستجيب المدرسة بعد لطلب التعليق.

في يوم الأحد ، ارتدت المرأة قميص بولو أحمر مع شعار الفرقة عليه وعلم أصفر يلفها مثل الرأس.

ستجتمع ولاية ميشيغان وأول ميس في سباق Sweet 16 يوم الجمعة في State Farm Arena.