علاج تجريبي ساعد مرضى السرطان على العيش أطول بنسبة 40 ٪ كان له تأثير جانبي ملحوظ واحد

كل عام ، يتم تشخيص حوالي 1.7 مليون شخص في الولايات المتحدة بالسرطان ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. على الرغم من عدم وجود علاج للسرطان ، إلا أن جمعية السرطان الأمريكية تقول إن المزيد من الناس ينجو من تشخيصاتهم بفضل الكشف المبكر ، وعدد أقل من المدخنين ، والعلاجات المحسنة. اليوم ، يمكن علاج السرطان بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاج الهرموني ، اعتمادًا على نوع المرض ومرحلة.

يوجد علاج مناعي جديد لعلاج سرطان المعدة حاليًا في التجارب السريرية في المرحلة الثانية ، مما يزيد من اختبار فعالية الدواء وسلامته. العلاج ، الذي يطلق عليه Satricabtagene Autoleucel (أو Satri-Cel) ، هو نوع من العلاج بالخلايا التائية للسيارة. إنه يعمل عن طريق تدريب الخلايا المناعية للمريض لاستهداف بروتينات محددة تساعد الخلايا السرطانية على النمو. وجدت دراسة أجريت عام 2025 المنشورة في لانسيت أن المرضى الذين تلقوا هذا العلاج المناعي يعيشون ، في المتوسط ​​، أطول بنسبة 40 ٪ من أولئك الذين عولجوا بأدوية السرطان القياسية.

كما هو الحال مع أي علاج أو دواء ، كانت هناك آثار جانبية لعلاج Satri-Cel. معظم الأشخاص الذين تلقوا العلاج المناعي عانوا من قطرات في خلايا الدم البيضاء وعداد الخلايا المناعية. قام جميع المرضى باستثناء أربعة أيضًا بتطوير متلازمة إطلاق السيتوكينات ، وهو رد فعل يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين يخضعون للعلاج المناعي.