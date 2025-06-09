علاج تجريبي ساعد مرضى السرطان على العيش أطول بنسبة 40 ٪ كان له تأثير جانبي ملحوظ واحد

كل عام ، يتم تشخيص حوالي 1.7 مليون شخص في الولايات المتحدة بالسرطان ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. على الرغم من عدم وجود علاج للسرطان ، إلا أن جمعية السرطان الأمريكية تقول إن المزيد من الناس ينجو من تشخيصاتهم بفضل الكشف المبكر ، وعدد أقل من المدخنين ، والعلاجات المحسنة. اليوم ، يمكن علاج السرطان بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاج الهرموني ، اعتمادًا على نوع المرض ومرحلة.
يوجد علاج مناعي جديد لعلاج سرطان المعدة حاليًا في التجارب السريرية في المرحلة الثانية ، مما يزيد من اختبار فعالية الدواء وسلامته. العلاج ، الذي يطلق عليه Satricabtagene Autoleucel (أو Satri-Cel) ، هو نوع من العلاج بالخلايا التائية للسيارة. إنه يعمل عن طريق تدريب الخلايا المناعية للمريض لاستهداف بروتينات محددة تساعد الخلايا السرطانية على النمو. وجدت دراسة أجريت عام 2025 المنشورة في لانسيت أن المرضى الذين تلقوا هذا العلاج المناعي يعيشون ، في المتوسط ، أطول بنسبة 40 ٪ من أولئك الذين عولجوا بأدوية السرطان القياسية.
كما هو الحال مع أي علاج أو دواء ، كانت هناك آثار جانبية لعلاج Satri-Cel. معظم الأشخاص الذين تلقوا العلاج المناعي عانوا من قطرات في خلايا الدم البيضاء وعداد الخلايا المناعية. قام جميع المرضى باستثناء أربعة أيضًا بتطوير متلازمة إطلاق السيتوكينات ، وهو رد فعل يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين يخضعون للعلاج المناعي.
ما هي متلازمة إطلاق السيتوكين؟
إذا كان لديك عدوى ، فإن الجهاز المناعي الصحي يطلق السيتوكينات – البروتينات التي تؤثر على نشاط الدم والخلايا المناعية. أثناء العلاج المناعي ، يمكن أن يبالغ الجهاز المناعي في بعض الأحيان ويطلق الكثير من السيتوكينات. يمكن أن تسبب هذه الحالة ، المعروفة باسم متلازمة إطلاق السيتوكين (أو عاصفة السيتوكينات) ، مجموعة من الأعراض المرتبطة بالالتهاب ، مثل الحمى ، وآلام العضلات ، والغثيان. قد يؤثر أيضًا على القلب عن طريق التسبب في انخفاض ضغط الدم أو الدماغ عن طريق تشغيل النوبات. قد تشمل الأعراض الأخرى السعال ، وضيق التنفس ، وضعف وظائف الكبد أو الكلى.
عادة ما يتم مراقبة المرضى الذين يتلقون العلاج المناعي لمتلازمة إطلاق السيتوكين خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد العلاج. غالبًا ما يمكن إدارة الحالات الخفيفة باستخدام الستيرويدات القشرية أو الأدوية الأخرى التي تستهدف السيتوكينات. قد تتطلب الحالات الأكثر شدة الأكسجين الإضافي أو السوائل الوريدية أو غسيل الكلى أو عمليات نقل الدم. يمكن أن يستغرق الانتعاش ما يصل إلى أسبوعين ، اعتمادًا على مدى خطورة الحالة.
يمكن أن تحدث متلازمة إطلاق السيتوكين في ما يصل إلى 93 ٪ من المرضى الذين يخضعون لعلاج خلايا T Car ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في Wiener Klinische Wochenschrift. في حين أكدت الدراسة الحالية هذا التأثير الجانبي الشائع نسبيًا مع Satri-Cel ، إلا أن العلاج المناعي لا يزال يوفر الأمل للمرضى الذين لم يستجب سرطان الوصلات المعدي أو المعدي المعدي على الأقل لعلاجين سابقين على الأقل. في الواقع ، من بين المرضى الذين تلقوا في البداية العلاج الدوائي القياسي وانتقلوا لاحقًا إلى Satri-Cel ، شهد 20 ٪ أن أورامهم تتقلص.
لماذا قد يكون العلاج بالخلايا التائية للسيارة ضروريًا لعلاج السرطان
يعالج هذا العلاج المناعي التجريبي Satri-Cel سرطان المعدة وسرطان الوصلات المعدي ، مما يؤثر على تقاطع المعدة والمريء. هذه الأنواع من السرطان هي خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم. التوقعات سيئة نسبيا إذا كان السرطان قد تقدم. ما يجعل علاج هذه السرطانات صعبة هو أنه في بعض الأحيان يطور المرضى مقاومة للعلاجات المتاحة ، خاصة إذا تلقوا العديد من العلاجات. بدون علاجات بديلة ، لن يعيشوا لفترة طويلة.
في الوقت الحالي ، يستهدف Zolbetuximab الدواء البروتين المحدد الموجود في سرطانات الجهاز الهضمي. يتم استخدامه مع العلاج الكيميائي في المرضى الذين يكون السرطان متقدمًا جدًا بحيث لا يمكن إزالته دون جراحة. تُظهر العلاجات الأخرى ، مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، إمكانات في علاج هذه السرطانات ، لكنها تنطوي أيضًا على العلاج الكيميائي ، والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة مع علاجات متعددة.
وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تأخذ علاجات الخلايا التائية للسيارة الخلايا المناعية (تسمى الخلايا التائية) من المريض وتعديلها حتى تستهدف سرطانًا محددًا. السرطانات المختلفة لها مستضدات محددة ، لذلك يختلف العلاج بالسيارة لعلاج سرطان الدم عن سرطان المعدة. ثم تزرع الخلايا التائية في المختبر حتى تتوفر خلايا كافية للعلاج. ثم يتم إعطاء المريض ضخ هذه الخلايا التائية لمحاربة السرطان. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العديد من علاجات الخلايا التائية للسيارات لعلاج أنواع الأورام اللمفاوية والسرطان.