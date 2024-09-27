علامة مرض باركنسون التي يمكن تفويتها بسهولة، تمنى رايان رينولدز أن يلاحظها في والده

علم رايان رينولدز بتشخيص إصابة والده جيم بمرض باركنسون عندما كان الممثل يبلغ من العمر 22 عامًا. في ذلك الوقت، لم يذكر والديه الكثير عن المرض، ولم يفهم رينولدز نفسه أعراض مرض باركنسون التي ستظهر لاحقًا. أدى هذا إلى توتر علاقته مع والده حتى قبل وفاته في عام 2015.

أحد أعراض مرض باركنسون التي لم يكن رينولدز على علم بها هي الهلوسة والأوهام. وقال لمجلة بيبول: “في ذلك الوقت فكرت للتو: والدي يفقد عقله”. “كان والدي ينزلق حقًا إلى حفرة الأرانب حيث كان يكافح للتمييز بين الواقع والخيال.”

يعمل رينولدز الآن على تثقيف المرضى ومقدمي الرعاية حول كيفية تطور مرض باركنسون. وفقًا لموقع More to Parkinson’s، فإن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمرض باركنسون يعانون من الهلوسة والأوهام كجزء من تطور المرض (إليك أعراض أخرى لمرض باركنسون لا يجب أن تتجاهلها). الأشخاص الأكثر عرضة لخطر هذه العلامات هم كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر شدة، والأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول مع مرض باركنسون.