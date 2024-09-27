علامة مرض باركنسون التي يمكن تفويتها بسهولة، تمنى رايان رينولدز أن يلاحظها في والده

علم رايان رينولدز بتشخيص إصابة والده جيم بمرض باركنسون عندما كان الممثل يبلغ من العمر 22 عامًا. في ذلك الوقت، لم يذكر والديه الكثير عن المرض، ولم يفهم رينولدز نفسه أعراض مرض باركنسون التي ستظهر لاحقًا. أدى هذا إلى توتر علاقته مع والده حتى قبل وفاته في عام 2015.
أحد أعراض مرض باركنسون التي لم يكن رينولدز على علم بها هي الهلوسة والأوهام. وقال لمجلة بيبول: “في ذلك الوقت فكرت للتو: والدي يفقد عقله”. “كان والدي ينزلق حقًا إلى حفرة الأرانب حيث كان يكافح للتمييز بين الواقع والخيال.”
يعمل رينولدز الآن على تثقيف المرضى ومقدمي الرعاية حول كيفية تطور مرض باركنسون. وفقًا لموقع More to Parkinson’s، فإن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمرض باركنسون يعانون من الهلوسة والأوهام كجزء من تطور المرض (إليك أعراض أخرى لمرض باركنسون لا يجب أن تتجاهلها). الأشخاص الأكثر عرضة لخطر هذه العلامات هم كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر شدة، والأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول مع مرض باركنسون.
أنواع الهلوسة والأوهام التي من علامات مرض باركنسون
المزيد عن مرض باركنسون يقول أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون قد يسمعون أو يرون أو يشعرون بأشياء غير موجودة. يمكن أن تشمل الأوهام الشعور بأن شخصًا ما يحاول خداعك أو سرقتك، أو قد يعتقد الناس أن شخصية تلفزيونية أو أحد المشاهير يتحدثون إليك مباشرةً.
تذكرت والدة رينولدز، تامي، قصة عودة زوجها إلى المنزل من رحلة طويلة. وقال جيم إنه أجرى معها محادثة طويلة في السيارة رغم أنها لم ترافقه في الرحلة. يعتقد والد رينولدز أيضًا أن جاره كان في طريقه للحصول عليه. معتقدًا أن الجار كان يعتدي على زوجته، اتصل جيم بالجار وسأله عن مكان زوجته.
المزيد إلى مرض باركنسون ينصح بالتحدث مع طبيبك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الهلوسة أو الأوهام كجزء من مرض باركنسون لوضع خطة رعاية للتعامل مع هذه الأعراض. ومن المهم أيضًا أن ندرك كيف أن الهلوسة والأوهام هي جزء من تطور المرض وإجراء محادثات مفتوحة حولهما. (اقرأ الخرافات التي يجب أن تتوقف عن تصديقها حول مرض باركنسون.)
قال رينولدز: “أتمنى لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن”. “أريد أن يشجع هذا العمل المحادثات ويزيل وصمة العار عن أحد أصعب أجزاء مرض باركنسون. كنت أتمنى أن يكون لدي خيار مساعدة والدي على رؤية الواقع بشكل أكثر وضوحًا.”
يمكن لمرض باركنسون أن يجهد مقدم الرعاية
غالبًا ما ينسحب الأشخاص المصابون بمرض باركنسون، مما يسبب ضغطًا عاطفيًا كبيرًا في المنزل. تتطلب رعاية شخص مصاب بمرض باركنسون في المنزل الكثير من الدعم للتعامل مع الأعراض الحركية للمرض، مثل مشاكل المشي والتوازن. بالإضافة إلى الهلوسة والأوهام، تشمل الأعراض غير الحركية لمرض باركنسون الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم. وقال رينولدز إن والده، وهو ضابط شرطة سابق، كان عنيدًا بشأن الاعتراف بمعاناته مع المرض. وقال لمجلة People إنه على الرغم من أن والده كان يحضر مباريات كرة القدم دائمًا، إلا أنه في كثير من الأحيان لم يشاركه كثيرًا عاطفيًا.
اعترف رينولدز بأن والدته عانت من ضغوط كبيرة باعتبارها مقدم الرعاية الأساسي لوالده. وقال في مقطع فيديو على موقع More to Parkinson’s: “كنا قلقين للغاية بشأن والدتي لأنه عندما يدور عالمك حول شخص يعاني من هذا المرض، تشعر بالعجز بشكل لا يصدق، وأتخيل أنك وحيد”.
قد يعاني مقدمو الرعاية للأشخاص المصابين بمرض باركنسون من الاكتئاب ومشاعر العزلة، وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة (اقرأ لماذا يعد قضاء الوقت مع الأصدقاء والأحباء أمرًا مهمًا لصحتك). وقال رينولدز لمجلة بيبول: “إن إرهاق مقدمي الرعاية أمر حقيقي للغاية”. “إنها على الأرجح واحدة من أكثر الآثار الجانبية غير المبلغ عنها لأمراض مثل هذه.”