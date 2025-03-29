علبة شجرة الدولار التي يمكنك DIY لديكور المنزل الترابي بميزانية

إطارات صور الأشجار الدولار عبارة عن كتل بناء غريبة ، لكن الحرفيين الخياليين عبر الإنترنت يشاركون باستمرار عشرات من الطرق لاستخدام هذه المستطيلات الرخيصة لإنشاء أي شيء من منظمي الأدراج إلى الشماعات الزراعية إلى الجداول. يسجل واحدة من 11 بوصة في 14 بوصة ، ويمكن أن تصبح صينية أنيقة مع صخور النهر ومجهزة بمقابض. باستخدام عناصر شجرة الدولار فقط ، قم بإعداد صينية إما الزينة أو الوظيفية ، اعتمادًا على المنتجات الدقيقة والعملية التي تستخدمها. شاركنا هذا المشروع على هذا المشروع على قناة YouTube الخاصة بهم. لقد التقطوا إطارًا بهذا الحجم من قسم Dollar Tree Plus من متجرهم المحلي مقابل 3 دولارات. إذا لم يقدم متجر الحي الخاص بك مجموعة مختارة ممتدة ، فيمكن أن يقف إطار صور بلاستيكي كلاسيكي كلاسيكي كجزء من صينية زخرفية بدلاً من وزنها.

جنبا إلى جنب مع إطار كبير ، ويفضل أن يكون مصنوع من الخشب ، وشراء اثنين من درج المعادن ، وكيس أو اثنين من صخور النهر من قسم الأزهار من شجرة الدولار. تبدو الأحجار السوداء الملساء ضد إطار مطلي باللون الأسود أنيقة ومتطورة ، ولكن الألوان الطبيعية للحجر المتدفق من قبل وصمة عار الخشب الفاتح ستؤدي إلى وجود جمالي مختلف تمامًا ، ولكنه على قدم المساواة. أيضا الاستيلاء على مسدس الغراء أو الطلاء أو البقع ، وفرشاة.