علبة شجرة الدولار التي يمكنك DIY لديكور المنزل الترابي بميزانية

إطارات صور الأشجار الدولار عبارة عن كتل بناء غريبة ، لكن الحرفيين الخياليين عبر الإنترنت يشاركون باستمرار عشرات من الطرق لاستخدام هذه المستطيلات الرخيصة لإنشاء أي شيء من منظمي الأدراج إلى الشماعات الزراعية إلى الجداول. يسجل واحدة من 11 بوصة في 14 بوصة ، ويمكن أن تصبح صينية أنيقة مع صخور النهر ومجهزة بمقابض. باستخدام عناصر شجرة الدولار فقط ، قم بإعداد صينية إما الزينة أو الوظيفية ، اعتمادًا على المنتجات الدقيقة والعملية التي تستخدمها. شاركنا هذا المشروع على هذا المشروع على قناة YouTube الخاصة بهم. لقد التقطوا إطارًا بهذا الحجم من قسم Dollar Tree Plus من متجرهم المحلي مقابل 3 دولارات. إذا لم يقدم متجر الحي الخاص بك مجموعة مختارة ممتدة ، فيمكن أن يقف إطار صور بلاستيكي كلاسيكي كلاسيكي كجزء من صينية زخرفية بدلاً من وزنها.
جنبا إلى جنب مع إطار كبير ، ويفضل أن يكون مصنوع من الخشب ، وشراء اثنين من درج المعادن ، وكيس أو اثنين من صخور النهر من قسم الأزهار من شجرة الدولار. تبدو الأحجار السوداء الملساء ضد إطار مطلي باللون الأسود أنيقة ومتطورة ، ولكن الألوان الطبيعية للحجر المتدفق من قبل وصمة عار الخشب الفاتح ستؤدي إلى وجود جمالي مختلف تمامًا ، ولكنه على قدم المساواة. أيضا الاستيلاء على مسدس الغراء أو الطلاء أو البقع ، وفرشاة.
صينية للجمال الصديق للميزانية
إذا انتهى البحث عن إطار شجرة الدولار بنموذج بلاستيكي فقط ، فأنت تقتصر على صنع صينية زخرفية جميلة ولكنها بحتة. من أجل إنشاء شيء يمكن أن يقاوم بعض معالجة الضوء ، سيتطلب الإطار تعزيزًا إضافيًا. قم بإزالة الزجاج من الإطار ، وألصق الدعم إلى الإطار. سوف يقوم Hot Glue بعمل وظيفة قابلة للمرور ، ولكن E6000 هو خيار أكثر موثوقية. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك يجب أن تبقي هذا الغراء في منزلك هو قدرته على ربط المواد المختلفة.
بمجرد أن يتم علاج الغراء ، قم بطلاء إطارك ودعم اللون الأسود أو أي لون آخر يصيب خيالك ، واتركه يجف. قم بالخلع في الحجارة في حقيبتك للعثور على الأرقى بينها ، وسخر من ترتيب في دعم الإطار قبل الالتزام بالغراء. قم بتوصيلها باللصق الساخن أو E6000 ، وملء المساحة بأكملها داخل الإطار بالحجارة. asfix تعامل الدرج مع الغراء إلى أضيق الجوانب من الإطار ، عبر بعضها البعض مباشرة. إذا كنت ترغب في الحصول على سطح أكثر سلاسة في الدرج الخاص بك ، فيمكنك استخدام راتنج الايبوكسي لعقد أحجار حديقتك في مكانك على الدرج.
نموذج الاقتران صينية مع وظيفة
للحصول على أقصى استفادة من مشروعك دون عمل مزيد من العمل ، يجب عليك تنويع التسوق الخاص بك والتعامل مع خطوات أخرى. إذا كان بحثك عن إطار خشبي أكثر ثباتًا في الشجرة يحتفل بلا جدوى ، فقم برحلة جانبية إلى أقرب متجر مستعملة ؛ تعد إطارات الصور واحدة من العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير. أحضر شريط قياس ، وابحث عن إطار مع سطح مسطح ، مع جوانب بعرض 1 بوصة على الأقل ، وزخرفة صغيرة أو معدومة.
جنبا إلى جنب مع نفس الإمدادات التي تستخدمها لإصدار الميزانية ، أيضا تخصيص تدريبات. هذه المرة ، بالتأكيد الربيع لطلاء الايبوكسي. سيوفر تغطية الحجارة داخل الإطار بمزيج من الراتنج والمتصلبة نتيجة نهائية أقوى. من التكلفة أكثر فعالية من حيث التكلفة لشراء هذه المواد بكميات كبيرة بدلاً من اختيار مجموعة من زجاجات 1 أوقية تباع في Dollar Tree. ضع في اعتبارك أن المقابض التي يتم لصقها في مكانها فقط لن تستغل الكثير. تمر بنفس خطوات الصينية الصديقة للميزانية ، ولكن بدلاً من الإلصاق على المقابض ، حفر ثقوب في الإطار لتوصيل المقابض بالمسامير.