عمق Liberty الخطير المعروض في هزيمة من الشمس

كان فوز ليبرتي المهيمن 100-52 يوم الأحد هو جهد جماعي كلي ، وسمح لنيويورك بعرض عمقها الخطير.

حصل مقعد Liberty على وقت اللعب الممتد في اللعبة غير المتوازنة.

مع ذلك ، تمكنت احتياطيات نيويورك من تفوق المبتدئين في Sun 35-31.

لعبت إيزابيل هاريسون أفضل مباراة لها في زي ليبرتي ، حيث سجلت تسع نقاط وستة كرات مرتدة وثلاث سرقة في ما يقرب من 17 دقيقة.

أضاف مارين يوهانيس ثماني نقاط وستة تمريرات حاسمة.

وقالت ناتاشا كلاود: “قامت مقعدنا بعمل رائع للمجيء اليوم”. “عندما تتحدث عن ما سيجعلنا فريقًا مخيفًا وعميقًا ينزل في التصفيات ، وربما النهائيات المحتملة هي مدى عمق مقعدنا ومدى تنوعنا ، وهذا سيحدث فرقًا كبيرًا”.

أصبحت “البقاء جاهزة” كليشيهات رياضية.

لكن من شيء أن يقوله وآخر لتجسيده فعليًا.

ليس من السهل دائمًا وضع الأنا جانباً ، لكن التضحية واللعب غير الأناني هما أعمدة لثقافة هذا الفريق.

وقالت سابرينا أيونيسكو: “يدرك الجميع أهمية عندما تخرج إلى هناك وتحصل على دقائقك – سواء كانت واحدة ، سواء كانت 20 – عليك الخروج إلى هناك وتؤثر إيجابياً على هذا الفريق”. “إذا قمت بذلك ، فستستمر في مساعدتنا في الفوز بألعاب … وأعتقد أنك قادر على رؤية فريق يلعب مع بعضهم البعض هناك وهذا ما فخور به.”

كان مقعد Liberty ، بقيادة كينيدي بيرك ، حفنة موثوقة.

يقودون حاليًا WNBA بتصنيف صافٍ من 6.1 إلى سبع مباريات.

Cloud و Breanna Stewart انتهى كل منهما Plus-44 ، وهو سجل امتياز.

كانت علامة Plus-Minus المثيرة للإعجاب أيضًا خامس أعلى علامات موسم عادية في تاريخ الدوري.

أنهى أربعة من المبتدئين الخمسة زائد 40 أو أفضل.

وقاد يوهانيس هذه الفئة بين الاحتياطيات ، والانتهاء من 22.

مدرب Sun Associate Roneeka Hodges هي أحدث موظفين سابقين في Liberty حصلت على حلقة بطولة 2024.

“أنا متحمس” ، قال هودجز قبل المباراة. “لقد كانت ثلاث سنوات رائعة قضيتها هنا وقد تم توجها مع الجليد في القمة ، مع بطولة.”

أمضى هودجز المواسم الثلاثة الماضية كمساعد لموظفي ساندي برونديلو.

روجت لها الشمس من مساعد مدرب رئيسي بعد أن حقق كونيتيكت أول فوز لها في الموسم يوم الجمعة.

بعد أن خسر يانكيز في بطولة العالم للعام الماضي وسقطت نيكس في نهائيات المؤتمر الشرقي يوم السبت ، قد تكون الحرية – وربما جوثام إف سي – مرة أخرى لقطات نيويورك الوحيدة في البطولات هذا العام.

سئل في نهاية Scrum عن كونها الأمل الوحيد للمدينة في بطولة ، “(الحرية) فازت العام الماضي ، لقد رأيت الكثير من التغريدات تتحدث عن أننا لم نفز بطولة منذ عام 2011 ، وأنا أعلم أنها ليست بطلي ، لكنني أشعر أنه يجب أن يكون هناك احترام هنا ، لذا Liberty F – Eng Biberty.”