عملية تفصيلية للبحث عن مدير عام Jets وتدريب الرأس

على الرغم من أن الطائرات قد بدأت بالفعل مقابلاتها مع المرشحين للمدير العام والمدرب الرئيسي، إلا أن عملية البحث ستبدأ بشكل أعلى هذا الأسبوع.

فيما يلي دليل تمهيدي لبعض القواعد والخدمات اللوجستية عندما يتعلق الأمر بالبحث.

لماذا قامت الطائرات بالفعل بإجراء مقابلات مع بعض المرشحين؟

تستطيع الفرق التحدث مع المرشحين غير العاملين لدى فريق آخر.

ولهذا السبب سُمح للطائرات بالتحدث إلى توماس ديميتروف وجون روبنسون وجيم ناجي ولويس ريديك حول وظيفة المدير العام، ومايك فرابيل ورون ريفيرا حول افتتاح المدرب الرئيسي.

متى يمكنهم مقابلة أي شخص آخر؟

بالنسبة لأي شخص يعمل ضمن فريق، تبدأ عملية المقابلة هذا الأسبوع.

يمكن للطائرات تقديم طلبات إلى فرق أخرى لإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين يعملون لديهم.

يجب على المدربين الذين لديهم فرق في ألعاب Wild Card الانتظار حتى بعد تلك المباريات لإجراء المقابلات.

هل ستقوم الطائرات بتعيين جنرال موتورز أو مدرب أولاً؟

كان هناك بعض المخاوف بشأن إجراء مقابلات مع المرشحين للتدريب دون وجود مدير عام، ولكن لا يزال من المحتمل أن تقوم الطائرات بتعيين مدير عام أولاً.

لا يمكن إجراء المقابلات مع مرشحي المدربين الرئيسيين العاملين في الفرق إلا قبل اختتام جولة الأقسام في 19 يناير.

يمكن أن تستغرق المقابلات الافتراضية مع المرشحين الذين تأهلت فرقهم إلى التصفيات ثلاث ساعات فقط.

وهذا يعني أن مقابلات المدرب الرئيسي ستكون جلسات “التعرف عليك” للمالك وودي جونسون وصانعي القرار الآخرين مع المرشحين.

ومن ناحية أخرى، يمكن إجراء مقابلات GM شخصيًا.

تخلق هذه الحقيقة جدولًا زمنيًا من المحتمل أن يتم فيه تعيين جنرال موتورز قبل أن يستأجر الفريق مدربًا رئيسيًا.

قد يكون الاستثناء الوحيد هو فرابيل، الذي لا يعمل لدى فريق ولا يخضع لهذه القيود. ومن المتوقع أيضًا أن يرغب في أن يكون له رأي في تحديد هوية المدير العام الجديد.

متى يمكن إجراء المقابلات الشخصية؟

إذا لم يتم تعيين المدرب من قبل الفريق، فيمكنه إجراء مقابلة شخصية الآن.

وهذا ما حدث مع فرابيل وريفيرا.

لا يمكن لأي مدرب يعمل لدى فريق إجراء مقابلة شخصية حتى 20 يناير.

إذا كان فريق المدرب في مباراة بطولة مؤتمر، فلا يمكنهم إجراء المقابلة الشخصية حتى 27 يناير.

ماذا عن قاعدة روني؟

يجب على الطائرات إجراء مقابلة شخصية مع شخصين من ذوي البشرة الملونة و/أو النساء لكل منصب قبل إجراء عملية التوظيف.

المقابلات الافتراضية لا تحتسب ضمن قاعدة روني.

وهذا يعني أن الطائرات لا يمكنها استئجار Vrabel صباح يوم الاثنين إذا أرادت ذلك.

لقد أجرى الفريق بالفعل مقابلة مع ريفيرا لوظيفة التدريب الرئيسي المفتوحة وريديك لوظيفة المدير العام، ولكن يجب أن يكون هناك مرشح واحد آخر على الأقل تمت مقابلته لكل وظيفة لملء المتطلبات.