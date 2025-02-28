عناصر ديكور الحمام لا يجب أن تتجاهلها في مبيعات العقارات أو متاجر التوفير

هل سئمت من خيارات ديكور الحمام قطع ملفات تعريف الارتباط؟ بدلاً من اختيار التشطيبات الجديدة التي تم إنتاجها على نطاق واسع لحمامك ، كن مبدعًا مع الاكتشافات الفريدة في متاجر التوفير ومبيعات العقارات. غالبًا ما يكون ديكور المنزل المتفوق موفرًا ضخمًا للأموال ، مما يعني أنه يمكنك إجراء مساحتك دون ميزانية ضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، كل عنصر فريد من نوعه ، لذلك لن تبدو غرفتك كما هي في كل منزل آخر على الكتلة. إنها طريقة مثالية لإظهار إبداعك وشخصيتك وتصميم حمام فريد من نوعه يجعلك تبتسم. أثناء الحصول على تصميم جديد ، فإنك تقوم أيضًا بدورك لتقليل النفايات وربما حتى تدعم سببًا جيدًا عندما تتسوق في متجر للتوفير الخيري.
قبل أن تنطلق للعثور على قطع ديكور الحمام المثالية ، فكر في النمط العام الذي تريد تحقيقه وعناصر الديكور التي تحتاجها. بعض من أفضل العناصر التي يمكنك تسجيلها هي الجرار والسلال والديكور على الحائط والمرايا والأرفف. ما تجده في بيع العقارات أو متجر التوفير لا يمكن التنبؤ به ، لذلك فإن وجود فكرة عن أنواع القطع التي تريدها يساعدك على التركيز. إن أخذ قياسات كونترتوبك ، والأرفف ، ومساحة الجدار ، ومساحة الأرضية يمنحك دليلًا على ما سوف يتناسب مع مساحتك جيدًا.
يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بعقل متفتح والنظر في طرق ترقية اكتشافاتك على تنفيذ رؤيتك. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن موقف على طراز قاعدة التمثال لعرض أدوات النظافة الخاصة بك ، ففكر في الجمع بين حامل الشمعدان المدبب ولوحة عتيقة لصنع موقفك الخاص. يمكن أن يستغرق تجميع الديكور بعض الوقت ورحلات متعددة إلى متاجر التوفير المفضلة لديك. اجمع القطع كما تجدها حتى تتقم ديكورك.
أضف تخزين الحمام الزخرفي
متاجر التوفير ومبيعات العقارات مليئة بالعناصر التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك. بدلاً من تخزين كرات القطن ، ومنصات التطهير ، وغيرها من الأدوات في العلب الجديدة ، يمكنك الاستيلاء على مجموعة من الجرار القديمة أو علب ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من الحاويات مع الأغطية. أحد الخيارات الفريدة هي جرة تعليب الكرة ، يشار إليها باسم جرة البرق مع غطاء زجاجي متصل في مكانه مع سلك. هذا الخيار أسرع للفتح والإغلاق من أغطية التعليب المسمار التقليدية. غالبًا ما كانت الجرار الكروية القديمة من أوائل القرن العشرين مصنوعة من الزجاج الملون حتى تتمكن من العثور على الجرار الملونة باللون الأزرق والأخضر والأصفر وغيرها من الأشكال.
غالبًا ما تكون السلال وفيرة في متاجر التوفير ، وهي تعمل بشكل جيد مثل تخزين الحمام. قم بقياس أرفف خزانة الكتان الخاصة بك واختر سلالًا متشددة تتناسب للحفاظ على وساداتك وغيرها من البياضات المنظمة. بعض السلال تحت الغرور تساعد في تنظيم جميع عناصر الحمام الخاصة بك. إن وضع سلة أصغر مع لفائف ورق التواليت الإضافية يجعل من السهل استبدال القوائم الفارغة. في حمام ضيوف ، تقوم سلة باهتة بعمل شاشة جميلة لمنشفة ، وأدوات نظافة بحجم السفر ، وغيرها من الضروريات التي تريد تقديمها للزائرين.
عرض الصابون ومستحضرات التجميل وعناصر الحمام الأخرى على حامل عرض قاعدة التمثال. قد تجد طبق صابون مرفوع أو قطع عرض حمام أخرى ، ولكن يمكنك أيضًا إعادة عرض عناصر أخرى. على سبيل المثال ، يمكن أن تحمل لوحة كعكة على طراز قاعدة التمثال أو حامل يخدم الطعام ثنائية المستويين ضرورياتك. تعمل المزهريات القديمة بشكل جيد مثل عروض فرشاة المكياج. تحقق من أقسام المطبخ والمنزل للعثور على حاويات يمكن أن تعمل كقطع عرض.
تزين جدرانك بقطع فريدة
إذا كنت تبحث عن أفكار مرآة الحمام لإلهام تحديث سهل ، فتحقق من مبيعات العقارات للمرايا القديمة الفريدة. إنها مبادلة سهلة لاستبدال مرآة مملّة بدون إطار أو مرآة خزانة الأدوية القياسية. تحقق من جودة الزجاج للتأكد من أنه يمنحك صورة واضحة ودقيقة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك استخدام الإطار واستبداله بمرآة جديدة مقطوعة لتناسب الإطار. خيار آخر هو إضافة مرآة عتيقة إلى جدار مختلف والحفاظ على مرآة الغرور الحالية. تضيف مرايا اليد القديمة لمسة زخرفية فريدة من نوعها إلى حمامك أيضًا.
قم بإنشاء رفوف مخصصة وتخزين الجدران عند إعادة تصور الأدراج القديمة في تخزين Cubby. تقوم الأدراج من جميع الأحجام المرفقة بالجدار بتقديم شاشات إبداعية وتوفر منطقة رف حيث يمكنك عرض قطع زخرفية أخرى تتوخيرها. ارتدي الجزء الخلفي من الدرج مع صورة أو خلفية أو طلاء. يمكنك أيضًا استخدام رف الدرج upcycled لعقد عناصر مثل لفائف إضافية من ورق التواليت. يمكنك رفع العناصر الأخرى في أرفف التخزين أيضًا. ضع كرسيًا خشبيًا بحجم الأطفال الخشبي في الحمام لعقد مناشف مطوية أو سلة من الضروريات. يعمل سلم خشبي قديم أو سلم بطاني كحامل للمنشفة ، أو قم بتوصيل سلال أو خطافات إلى الدرجات لعقد عناصر أخرى.
غالبًا ما تحتوي متاجر التوفير ومبيعات العقارات على الكثير من الأعمال الفنية المؤطرة. ابحث عن المطبوعات التي تناسب موضوع الحمام الخاص بك. يمكنك أيضًا التركيز على الإطارات واستبدال الصور بأعمال فنية تناسب ديكور الحمام بشكل أفضل.