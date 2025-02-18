عندما تأخذ الزنك والمغنيسيوم معًا ، إليك ما يحدث لنومك

الحصول على ما يكفي من النوم أمر بالغ الأهمية لرفاهيتك البدنية والعقلية. ومع ذلك ، يقول المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن ملايين البالغين في الولايات المتحدة يعوقون ليلا بسبب اضطرابات النوم. هذا يعني أن الكثير من الناس يواجهون الصباح يشعرون بالضيق والإرهاق والإحباط. ومشاكلهم لا تنتهي عند هذا الحد ؛ بعد بدء أيامهم ، يتعين عليهم بعد ذلك مواجهة الآثار الجانبية التي لا هوادة فيها للحرمان من النوم.
ربما يمكنك أن تتصل ، خاصة إذا كنت تعاني باستمرار من المزاج ، والرغبة الشديدة في الوجبات الخفيفة ، وغيرها من الأعراض غير السارة التي تحدث لجسمك عندما لا تنام بما فيه الكفاية. في هذه الحالة ، ربما تكون قد فكرت في المكملات الغذائية التي قد تساعدك في الحصول على غفوة عالية الجودة. وفقًا لبعض التجارب السريرية ، يمكن أن يستحق الزنك والمغنيسيوم.
على سبيل المثال ، درست مراجعة 2024 في تقارير العلوم الصحية ثماني دراسات ركزت على الآثار المحتملة للزنك على النوم في الموضوعات البشرية. وجدت المراجعة وجود علاقة محتملة بين أخذ الزنك وتحسين جودة النوم. ومع ذلك ، بسبب الاختلافات بين مدة الدراسات وجرعات الزنك ، قد يكون هناك ما يبرر المزيد من التحقيق.
العلاقات بين الزنك والمغنيسيوم والنوم
قد يسهم الزنك في النوم بطرق أخرى غير الجودة فقط. قرر مراجعة 2017 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن أخذ الزنك يمكن أن يساعد في تنظيم عملية النوم من خلال تشجيع بداية النوم بشكل أسرع. ومع ذلك ، اعتمدت المراجعة على العديد من نماذج دراسة الحيوانات ، وقد تتأثر الحيوانات بالزنك بشكل مختلف عن البشر.
من ناحية أخرى ، يبدو أن المغنيسيوم قد تم فحصه بشكل متكرر ، مما يسمح بتحليل أكثر تعمقًا لآثاره المحتملة كمساعدات للنوم. كما لوحظ في دراسة 2021 في النوم ، ارتبط استهلاك المغنيسيوم العادي بزيادة جودة النوم ومدة نوم أطول للبالغين دون الاكتئاب.
في الآونة الأخيرة ، جعلت Tiktok “Sleepy Girl Mocktail” المليئة بالموكتيل في الفيروس بين الأرق. (اقرأ حول ما حدث عندما جربنا Mocktail Sleepy Girl.) تتميز Girl Girl Mocktail بمغنيسيوم كعامل نوم أساسي ، إلى جانب الجليكاين ، وعصير الكرز الدهني ، وخلاط غير كحولي مثل ماء الصودا. “غليسينات المغنيسيوم هي مكملات محترمة معروفة بقدرتها على المساهمة في نوم أفضل” ، وفقًا للدكتور فيصل تاي (عبر WebMD).
شراكة عوامل النوم الأخرى مع الزنك والمغنيسيوم
المغنيسيوم والزنك ليسا مضمنين بنسبة 100 ٪ لإعطائك راحة أفضل في الليل ، لذلك قد ترغب في محاولة تعزيزهما مع مغذيات طبيعية أخرى ، مثل عصير الكرز تورتة (المعروف أيضًا بإمكاناته المثيرة للنوم ، وهو مجرد أحد أسباب التفكير في شربه كل يوم) أو الميلاتونين المستخدم على نطاق واسع.
تم التحقيق في فكرة جلب الميلاتونين إلى مزيج نوم الزنك-ماجنيسيوم من قبل بنتائج لائقة. في محاكمة عام 2011 في مجلة جمعية طب الشيخوخة الأمريكية ، أبلغ البالغون المصابون بالأرق الذين أخذوا الزنك والمغنيسيوم والميلاتونين قبل ساعة واحدة من النوم لمدة ثمانية أسابيع عن صفات نوم أعلى. كما شعروا أقل من “مخلفات النوم” وكانوا أكثر تنبيهًا في الصباح.
قد ترى أيضًا بعض منتجات مكملات المساعدات التي تربط فيتامين B6 بالزنك والمغنيسيوم أو مشتق المغنيسيوم مثل كبريتات المغنيسيوم. سواء كان هذا المزيج سيعمل أم لا. وجدت دراسة 2024 المنشورة في العناصر الغذائية أن تناول الزنك وكبريتات المغنيسيوم وفيتامين B6 لمدة ليلتين لم ينتج عنه أي آثار كبيرة على النوم في الأشخاص الذكور المحرومين جزئيًا. وبالتالي ، قد تكون أفضل حالًا في تجربة الزنك والمغنيسيوم وحدهما أو مع الميلاتونين للحصول على مستوى أكثر إرضاءً من الغفوة المسائية.