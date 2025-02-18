عندما تأخذ الزنك والمغنيسيوم معًا ، إليك ما يحدث لنومك

الحصول على ما يكفي من النوم أمر بالغ الأهمية لرفاهيتك البدنية والعقلية. ومع ذلك ، يقول المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن ملايين البالغين في الولايات المتحدة يعوقون ليلا بسبب اضطرابات النوم. هذا يعني أن الكثير من الناس يواجهون الصباح يشعرون بالضيق والإرهاق والإحباط. ومشاكلهم لا تنتهي عند هذا الحد ؛ بعد بدء أيامهم ، يتعين عليهم بعد ذلك مواجهة الآثار الجانبية التي لا هوادة فيها للحرمان من النوم.

ربما يمكنك أن تتصل ، خاصة إذا كنت تعاني باستمرار من المزاج ، والرغبة الشديدة في الوجبات الخفيفة ، وغيرها من الأعراض غير السارة التي تحدث لجسمك عندما لا تنام بما فيه الكفاية. في هذه الحالة ، ربما تكون قد فكرت في المكملات الغذائية التي قد تساعدك في الحصول على غفوة عالية الجودة. وفقًا لبعض التجارب السريرية ، يمكن أن يستحق الزنك والمغنيسيوم.

على سبيل المثال ، درست مراجعة 2024 في تقارير العلوم الصحية ثماني دراسات ركزت على الآثار المحتملة للزنك على النوم في الموضوعات البشرية. وجدت المراجعة وجود علاقة محتملة بين أخذ الزنك وتحسين جودة النوم. ومع ذلك ، بسبب الاختلافات بين مدة الدراسات وجرعات الزنك ، قد يكون هناك ما يبرر المزيد من التحقيق.