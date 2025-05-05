عندما تأخذ حمام المغنيسيوم ، هذا ما يحدث لجسمك

يمكن أن يشعر الحمام الساخن بأنه يذوب إجهادك ، خاصةً إذا كنت قد حصلت على الزيوت الأساسية المفضلة لديك في الخلفية. بعد التمرين الصعب ، عندما تكون عضلاتك قاسية ومؤلمة ، يمكن أن يبدو القذف في حفنة من أملاح إبسوم الإصلاح المثالي.
أملاح إبسوم ليست في الواقع الملح على الإطلاق ، على الرغم من أنها تذوب في مياه الاستحمام مثل الملح. مصنوعة أملاح إبسوم مع كبريتات المغنيسيوم. يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لمئات الوظائف المهمة ، مثل مساعدة عضلاتك في الانقباض ، وإرسال الإشارات من خلال أعصابك ، وحتى مساعدتك على الاسترخاء. نظرًا لأن الكثير من الناس لا يملكون ما يكفي من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي ، يعتقد بعض الناس أن النقع في أملاح إبسوم (أو حلول المغنيسيوم الأخرى) يمكن أن يعزز مستويات المغنيسيوم. نظرًا لأن المغنيسيوم يرتبط أيضًا بنوم أفضل والاسترخاء ، فمن المنطقي أن ينقع في أملاح إبسوم في نهاية اليوم.
على الرغم من أن حمام المغنيسيوم قد يشعر بالدهشة ، إلا أنه ليس في الحقيقة المغنيسيوم الذي يقوم بالعمل. وجدت مراجعة 2017 في العناصر الغذائية أن بشرتك لا يمكن أن تمتص الكثير من المغنيسيوم من الحمام ، سواء كانت أملاح إبسوم أو رقائق كلوريد المغنيسيوم. قد يتسلل بعض المغنيسيوم من خلال بصيلات شعرك أو غدد العرق ، ولكن ليس بما يكفي لرفع مستويات المغنيسيوم في جسمك. ومع ذلك ، يمكن أن تكون حمامات المغنيسيوم جيدة لبشرتك.
قد يساعد المغنيسيوم في شفاء البشرة الجافة والمهيجة
اختبرت الأبحاث القديمة من أرشيف البحوث الجلدية كيف أثرت أملاح المغنيسيوم المختلفة على جلد الفئران بدون شعر. ساعدت معظم أملاح المغنيسيوم الجلد على الشفاء بعد الأضرار ، بصرف النظر عن مكرر المغنيسيوم (فوسفات ثنائي هيدروجين). قد تحتوي حمامات المغنيسيوم أيضًا على الكالسيوم ، ولكن الحمامات التي لديها المزيد من المغنيسيوم تلتئم الجلد بسرعة أكبر. ومع ذلك ، فإن الحمام ينقع بمزيج متساوٍ من كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم أكثر فاعلية من كلوريد المغنيسيوم وحده. قد تصنع أملاح إبسوم أيضًا حمامًا رائعًا.
وعلى الرغم من أن حقيبتك القياسية من أملاح Epsom لن تحتوي على معادن من البحر الميت ، فإن استخدام أملاح البحر الميت الغنية بالمغنيسيوم قد يوفر المزيد من الفوائد التي تهب على الجلد. أجرت دراسة أجريت عام 2005 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية أشخاصًا يعانون من الساعد الجاف والمهيج في محلول ملح البحر الميت 5 ٪ والآخر في مياه الصنبور العادية لمدة 15 دقيقة على مدار ستة أسابيع. كان الجلد المعالج بأملاح البحر الميت رطبًا أفضل وأكثر سلاسة وأقل أحمر. الفضل الباحثون في محتوى المغنيسيوم العالي لمساعدة الجلد على التمسك بالرطوبة وإصلاح نفسه.
قد يكون التخفيف من أملاح إبسوم حول درجة حرارة الماء
على الرغم من أن النقع في أملاح إبسوم أو كلوريد المغنيسيوم قد لا يساعد في نقص المغنيسيوم ، فقد وجدت الدراسات الصغيرة أن أملاح إبسوم قد تخفف الألم. ومع ذلك ، قد يكون أقل عن أملاح إبسوم وأكثر عن درجة حرارة الماء. اختبرت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الدولية للعلوم الصحية والأبحاث أملاح إبسوم مع مياه ساخنة ودرجات حرارة الغرفة في 60 شخصًا يعانون من التهاب المفاصل. بدلاً من أخذ الحمامات الكاملة ، قام المشاركون بتطبيق محلول ملح Epsom كضغط على مفاصلهم المؤلمة لمدة 20 دقيقة في اليوم لمدة 10 أيام. أبلغ أولئك الذين استخدموا ضغطات الماء الساخن عن ألم أقل وحركة مفصلية أفضل من أولئك الذين يستخدمون ضغطات درجة حرارة الغرفة.
يمكن أن يشعر حمام الملح المغنيسيوم أو إبسوم بالتأكيد بالتهدئة ، لكنه قد لا يحقق النتائج الدرامية التي وعدت بها بعض مطالبات التسويق. ومع ذلك ، فإن النقع في أملاح المغنيسيوم آمن عمومًا طالما لم يكن لديك أي جروح مفتوحة أو التهابات الجلد. فقط لا تشرب كبريتات المغنيسيوم إلا إذا كنت مستعدًا لقضاء بعض الوقت على المرحاض. أملاح epsom لها تأثير ملين خطير.
إذا كنت تتطلع إلى تعزيز مستويات المغنيسيوم الخاصة بك ، فإن أفضل رهان لك هو الأطعمة مثل المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة ومنتجات الصويا. المكملات الغذائية هي خيار آخر ، لكن المعاهد الوطنية للصحة توصي بالالتزام بما لا يزيد عن 350 ملليغرام من المغنيسيوم من المكملات الغذائية يوميًا.