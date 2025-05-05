عندما تأخذ حمام المغنيسيوم ، هذا ما يحدث لجسمك

يمكن أن يشعر الحمام الساخن بأنه يذوب إجهادك ، خاصةً إذا كنت قد حصلت على الزيوت الأساسية المفضلة لديك في الخلفية. بعد التمرين الصعب ، عندما تكون عضلاتك قاسية ومؤلمة ، يمكن أن يبدو القذف في حفنة من أملاح إبسوم الإصلاح المثالي.

أملاح إبسوم ليست في الواقع الملح على الإطلاق ، على الرغم من أنها تذوب في مياه الاستحمام مثل الملح. مصنوعة أملاح إبسوم مع كبريتات المغنيسيوم. يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لمئات الوظائف المهمة ، مثل مساعدة عضلاتك في الانقباض ، وإرسال الإشارات من خلال أعصابك ، وحتى مساعدتك على الاسترخاء. نظرًا لأن الكثير من الناس لا يملكون ما يكفي من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي ، يعتقد بعض الناس أن النقع في أملاح إبسوم (أو حلول المغنيسيوم الأخرى) يمكن أن يعزز مستويات المغنيسيوم. نظرًا لأن المغنيسيوم يرتبط أيضًا بنوم أفضل والاسترخاء ، فمن المنطقي أن ينقع في أملاح إبسوم في نهاية اليوم.

على الرغم من أن حمام المغنيسيوم قد يشعر بالدهشة ، إلا أنه ليس في الحقيقة المغنيسيوم الذي يقوم بالعمل. وجدت مراجعة 2017 في العناصر الغذائية أن بشرتك لا يمكن أن تمتص الكثير من المغنيسيوم من الحمام ، سواء كانت أملاح إبسوم أو رقائق كلوريد المغنيسيوم. قد يتسلل بعض المغنيسيوم من خلال بصيلات شعرك أو غدد العرق ، ولكن ليس بما يكفي لرفع مستويات المغنيسيوم في جسمك. ومع ذلك ، يمكن أن تكون حمامات المغنيسيوم جيدة لبشرتك.