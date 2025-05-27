عندما تأخذ Metamucil كل ​​يوم ، هذا ما يحدث لجسمك

الأمعاء البطيئة يمكن أن تسبب لك الشعور بالتباطؤ في كل مكان. عندها قد تفكر في تجربة مكمل الألياف. ولكن هل من الجيد أخذ منتجات مثل Metamucil كل ​​يوم؟

الإجابة المختصرة هي أنه من الجيد أن تأخذ Metamucil يوميًا لتعزيز حركات الأمعاء العادية. وفقًا لأخصائية التغذية المسجلة والمرخصة كاثرين Zeratsky ، فإن أخذ الألياف الإضافية يمكن أن يكون منطقيًا ، لكنها توصي بالحصول على أكبر قدر ممكن من الألياف من الطعام حتى تزيد من تناول العناصر الغذائية الأخرى (عبر Mayo Clinic). كما تخبر كريستين كيركباتريك ، أخصائية التغذية المسجلة ، عيادة كليفلاند ، “الكثير من الدراسات (تبين) أنه عندما ننظر إلى الطعام كمصدر متاح لبعض العناصر الغذائية للفيتامينات والمعادن ، فإنها تميل إلى أن تكون واحدة من أفضل الخيارات”.

ومع ذلك ، دعنا نقول أنك تبدأ في تناول Metamucil. عندما تبدأ نظام الملحق الخاص بك ، سوف يستجيب جسمك للألياف المضافة ، سيلليوم. مستمدة من نباتات معينة تحت جنس Plantago ، يحتوي Psyllium بشكل أساسي على الألياف القابلة للذوبان ، ولكن يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من الألياف غير القابلة للذوبان. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتشكل مادة تشبه الهلام ، فإن سيلليوم سيؤدي إلى أن تكون نفاياتك أكثر كائفية. لذلك ، ستدفع النفايات على جدرانك المعوية وتحفز الانقباضات المعوية العضلية التي تحرك النفايات من نظامك بشكل أسرع ، مما يتيح لك أن تقول وداعًا للإمساك.