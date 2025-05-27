عندما تأخذ Metamucil كل ​​يوم ، هذا ما يحدث لجسمك

الأمعاء البطيئة يمكن أن تسبب لك الشعور بالتباطؤ في كل مكان. عندها قد تفكر في تجربة مكمل الألياف. ولكن هل من الجيد أخذ منتجات مثل Metamucil كل يوم؟
الإجابة المختصرة هي أنه من الجيد أن تأخذ Metamucil يوميًا لتعزيز حركات الأمعاء العادية. وفقًا لأخصائية التغذية المسجلة والمرخصة كاثرين Zeratsky ، فإن أخذ الألياف الإضافية يمكن أن يكون منطقيًا ، لكنها توصي بالحصول على أكبر قدر ممكن من الألياف من الطعام حتى تزيد من تناول العناصر الغذائية الأخرى (عبر Mayo Clinic). كما تخبر كريستين كيركباتريك ، أخصائية التغذية المسجلة ، عيادة كليفلاند ، “الكثير من الدراسات (تبين) أنه عندما ننظر إلى الطعام كمصدر متاح لبعض العناصر الغذائية للفيتامينات والمعادن ، فإنها تميل إلى أن تكون واحدة من أفضل الخيارات”.
ومع ذلك ، دعنا نقول أنك تبدأ في تناول Metamucil. عندما تبدأ نظام الملحق الخاص بك ، سوف يستجيب جسمك للألياف المضافة ، سيلليوم. مستمدة من نباتات معينة تحت جنس Plantago ، يحتوي Psyllium بشكل أساسي على الألياف القابلة للذوبان ، ولكن يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من الألياف غير القابلة للذوبان. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتشكل مادة تشبه الهلام ، فإن سيلليوم سيؤدي إلى أن تكون نفاياتك أكثر كائفية. لذلك ، ستدفع النفايات على جدرانك المعوية وتحفز الانقباضات المعوية العضلية التي تحرك النفايات من نظامك بشكل أسرع ، مما يتيح لك أن تقول وداعًا للإمساك.
يمكن أن يساعدك سيلليوم أيضًا في إدارة آلام الجوع
حركات الأمعاء العادية ليست هي الفائدة الوحيدة التي قد يحصل عليها جسمك من إضافة سيلليوم يوميًا إلى نظامك الغذائي. بالنسبة للمبتدئين ، قد لا تضطر إلى العمل بجد للحفاظ على وزن طبيعي لتكوين جسمك وارتفاعه ونوع الجنس والعمر. كما لوحظ في مراجعة عام 2023 في مجلة الجمعية الأمريكية للممرضات ، ساعدت استهلاك 10.8 غرامات من السسيليوم لمدة 5 أشهر تقريبًا في خفض وزن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
سبب هذه الظاهرة هو أن سيلليوم يمكن أن يساعدك على الشعور بالجوع. (الألياف اللزجة مثل سيلليوم هي النوع المحدد من الألياف التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.) في دراسة أجريت عام 2016 في الشهية ، حيث أخذ 6.8 جرام من metamucil قبل الإفطار ومرة أخرى قبل أن يثبت الغداء الجوع في الموضوعات البشرية. ومع ذلك ، سترغب في التأكد من أنك تأكل ما يكفي للحفاظ على تغذية نفسك. ولكن إذا كنت جائعًا باستمرار وأنت تبحث عن طرق يمكنك من خلالها إدارة الرغبة الشديدة في طعامك ، فقد يكون Psyllium نعمة مرحب بها.
الفوائد المحتملة الأخرى لأخذ metamucil يوميا
ميزة أخرى لأخذ سيلليوم كل يوم هي أنك قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم (غالبًا ما يتم تصنيفه على أنه سرطان القولون والمستقيم). في مراجعة 2024 في Przeglad الجهاز الهضمي ، شوهد ارتباط قوي بين تناول سسيليوم وتقليل تشخيص سرطان القولون والمستقيم. كانت هذه النتيجة ناتجة عن تحسين نشاط الأمعاء الذي اختصر الوقت الذي بقيت فيه السموم في الجهاز الهضمي وتثبيط الالتهاب ذي الصلة. (أخبار جيدة ، لأن سرطان القولون في ارتفاع الشباب.)
علاوة على ذلك ، لاحظ المراجعون أن تناول ما بين 10 و 25 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان يوميًا (مأخوذة في ثلاث جرعات متساوية) يمكن أن يخفف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). في تجربة واحدة ، أبلغ 82 ٪ من الأفراد الذين يعانون من IBS عن تخفيف من الآثار الجانبية غير المريحة بعد تناول 10 غرامات من سيلليوم كل يوم.
حاليًا ، يحصل الكثير من الناس على القليل من الألياف كل يوم على أي حال: يقدر مقال عام 2017 في مجلة الجمعية الأمريكية للممرضات الممارسين أن 5 ٪ فقط من الناس يصلون إلى توصيات تناول الألياف اليومية لكلا الرجلين (38 جرامًا) والنساء (25 جرامًا). وبالتالي ، إذا كنت ممسكًا وتواجه مشكلة في تناول كمية كافية من الألياف ، فقد يساعدك مكملات Metamucil ؛ فقط تأكد من زيادة تناول السوائل ، لأن سيلليوم يتطلب الماء (أو سائل آخر) للعمل بفعالية.