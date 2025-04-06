عندما تبلغ من العمر 50 عامًا ، هذا ما يحدث لخطر الإصابة بمرض السكري

يمكن أن يشعر سن 50 عامًا بأنه معلم رئيسي ، حيث تبدأ فصلًا جديدًا حيث لم تعد تعتبر “شابًا بالغًا”. في هذه المرحلة ، غالباً ما يتحول النظام الغذائي والتمرينات عن الظهور بشكل جيد في أحدث الاتجاهات إلى التركيز على الصحة والرفاهية على المدى الطويل. إذا كنت تقترب من 50 أو تجاوزت هذه العتبة مؤخرًا ، فقد تكون قد لاحظت بعض التغييرات في جسمك. حتى لو كنت دائمًا بصحة جيدة نسبيًا ، فهذا هو الوقت الذي تصبح فيه بعض الحالات الصحية ، مثل مرض السكري من النوع 2 ، أكثر شيوعًا.

في حين أن مرض السكري من النوع 2 يرتبط غالبًا بعوامل مثل زيادة الوزن ، ونقص النشاط البدني ، وعلم الوراثة ، يقول MedlinePlus أن مخاطرك ترتفع بعد سن 45 عامًا. مع تقدمك في السن ، يصبح جسمك أقل استجابة للأنسولين ، ولا يعمل البنكرياس (الذي ينتج الأنسولين) بكفاءة. وفقًا لتقرير عام 2012 عن رعاية مرضى السكري ، فإن هذا المزيج يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم ، مما يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت.