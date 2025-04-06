عندما تبلغ من العمر 50 عامًا ، هذا ما يحدث لخطر الإصابة بمرض السكري

يمكن أن يشعر سن 50 عامًا بأنه معلم رئيسي ، حيث تبدأ فصلًا جديدًا حيث لم تعد تعتبر “شابًا بالغًا”. في هذه المرحلة ، غالباً ما يتحول النظام الغذائي والتمرينات عن الظهور بشكل جيد في أحدث الاتجاهات إلى التركيز على الصحة والرفاهية على المدى الطويل. إذا كنت تقترب من 50 أو تجاوزت هذه العتبة مؤخرًا ، فقد تكون قد لاحظت بعض التغييرات في جسمك. حتى لو كنت دائمًا بصحة جيدة نسبيًا ، فهذا هو الوقت الذي تصبح فيه بعض الحالات الصحية ، مثل مرض السكري من النوع 2 ، أكثر شيوعًا.
في حين أن مرض السكري من النوع 2 يرتبط غالبًا بعوامل مثل زيادة الوزن ، ونقص النشاط البدني ، وعلم الوراثة ، يقول MedlinePlus أن مخاطرك ترتفع بعد سن 45 عامًا. مع تقدمك في السن ، يصبح جسمك أقل استجابة للأنسولين ، ولا يعمل البنكرياس (الذي ينتج الأنسولين) بكفاءة. وفقًا لتقرير عام 2012 عن رعاية مرضى السكري ، فإن هذا المزيج يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم ، مما يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت.
كيف تؤثر الشيخوخة على خطر الإصابة بالسكري
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن ما يقرب من 19 ٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، وهذا العدد يرتفع إلى 29 ٪ بالنسبة لأولئك الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا. مع تقدم الأشخاص ، يميلون إلى الحصول على المزيد من الدهون البطن ، مما قد يزيد من مقاومة الأنسولين ، وفقًا لمقال 2017 في مراجعة انقطاع الطمث. يتسارع فقدان العضلات أيضًا مع تقدم العمر ، مما يؤدي إلى استقلاب أبطأ. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشيخوخة أن يقلل من فعالية الهرمونات التي تنظم نسبة السكر في الدم بعد الوجبات ، في حين أن مستويات الكورتيزول الأعلى قد تزيد من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين. عادة ما تتفاقم مقاومة الأنسولين حتى سن 90 ، وبعد ذلك تبدأ في التحسن. ومن اللافت للنظر أن أولئك الذين يصلون إلى 100 لديهم انخفاض بنسبة 50 ٪ من مرض السكري مقارنة بكبار السن الأصغر سنا.
في حين أن ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول المعروف على نطاق واسع كعامل خطر لمرض القلب ، فإنه يلعب أيضًا دورًا في مرض السكري من النوع 2. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة أن مستويات الدهون الثلاثية العالية كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري لدى كبار السن. بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت مستويات الكوليسترول الكلي المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بمرض البالغين في منتصف العمر.
خفض خطر الإصابة بمرض السكري مع تقدمك في العمر
إن تشغيل 50 لا يعني أن مرض السكري من النوع 2 أمر لا مفر منه. إذا لم تكن تحصل بانتظام على عروض لمرض السكري من النوع 2 ، يمكن أن يمنحك اختبار الدم فكرة عن مستويات السكر في الدم حتى تتمكن من تتبعها مع تقدمك في العمر. هذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو أحد أفراد الأسرة المصاب بمرض السكري من النوع 2. يقول مركز السيطرة على الأمراض إن حوالي ثلث الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري ، وهو مستوى السكر في الدم يقع أقل بقليل من تشخيص مرض السكري من النوع 2. نظرًا لأن مرض السكري ليس لديهم أعراض ، فإن 88 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ليسوا على دراية.
سواء كانت مستويات السكر في الدم طبيعية أو مرتفعة ، فإن فقدان 5 ٪ على الأقل من وزن جسمك والهدف لمدة 150 دقيقة من التمرين الأسبوعي يمكن أن يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم. بدلاً من اختيار نظام غذائي بدعة قد يكون غير مستدام على المدى الطويل ، ركز على تناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والحبوب الكاملة. تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون مرتفعة في الألياف لإبطاء الهضم مع مساعدتك في تناول أقل. يجب أن يشمل نظامك الغذائي أيضًا الدهون الصحية من زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون.